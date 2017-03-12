Мурыгин сделал лучший сейв плей-офф, Дацюк получил первые «5+20»

Очередной подвиг Кутейкина не помог «Динамо»
Шикарный третий матч выдали в столице «Динамо» и СКА. В нём было всё: потасовки, удаления до конца встречи, голы. Причём удалили даже Павла Дацюка, который всегда был образцом для подражания и поведения и площадке. Но против Цветкова капитан «армейцев» сыграл грубовато, у динамовца даже сбило дыхание. Досрочно отправились в раздевалку также Кашпар и Дергачёв. Главным же героем встречи стал защитник «Динамо» Андрей Кутейкин, уже третий раз в нынешнем плей-офф забивший от красной линии. Однажды досталось Михаилу Бирюкову и дважды – Микко Коскинену. Вот только подвиг 32-летнего хоккеиста не помог его команде победить. У СКА в день рождения голами отметились Шипачёв и Дадонов, по разу порадовали питерскую публику Коскиранта и Ковальчук, забивавший уже в пустые ворота. Замена Александра Ерёменко на шестого полевого не помогла бело-голубым. 14 марта коллективы вновь сыграют друг с другом. Пока же счёт в серии 2-1 в пользу СКА.
>>> Убойный Кутейкин, грубость Дацюка и Кашпара. СКА сильнее «Динамо»
У «Локомотива» пропало большинство
Если во второй встрече с ЦСКА в Москве, ставшей для «Локомотива» победной, ярославцы прекрасно сыграли в большинстве, то первая игра дома им в этом плане не удалась. «Комментировать особо нечего. ЦСКА забил в большинстве, мы – нет, вся игра из этого сложилась», — заявил главный тренер «железнодорожников» Алексей Кудашов. Действительно, Петров и Да Коста по разу огорчили Мурыгина в неравных составах, а вот Лугин отличился в формате пять на пять. Впервые в нынешнем плей-офф в воротах ЦСКА сыграл Виктор Фаст, отразивший 23 броска. Илья Сорокин остался в запасе. Есть чем похвастаться и Алексею Мурыгину, который совершил блистательный сейв клюшкой после прохода и броска Да Косты. Но дивидендов это ярославцам не принесло. ЦСКА выиграл матч 2:1 и повёл в серии с аналогичным счётом. Впереди вторая схватка на берегах Волги.
>>> Удачная премьера Фаста и сломавшееся большинство «Локомотива»
Александр Овечкин в матче с «Кингз» свалился за бортик при попытке поменяться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча с «Лос-Анджелес Кингз» (2:4) попытался поменяться, но свалился за внутреннюю часть борта. Получилось забавно, но самому Александру вряд ли весело. Россиянин нанёс шесть бросков в створ и в девятом матче подряд не смог поразить ворота соперника – это повторение его личного антирекорда 2008 года, когда звёздный форвард не забивал в октябре-ноябре.
Ли из «Магнитки» побил рекорд по передачам для защитников в плей-офф
Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли побил рекорд по передачам среди представителей своего амплуа в плей-офф КХЛ.
Во втором матче серии второго раунда плей-офф с астанинским «Барысом» (5:4 ОТ) Ли отдал две результативные передачи, которые стали для него 10-й и 11-й в этом плей-офф. Предыдущее лучшее достижение принадлежало Ли (10 передач в 22 матчах), Дмитрию Рябыкину и Дерону Куинту (по 10 передач в 25 играх). Для установления нового рекорда 36-летнему канадцу понадобилось всего семь матчей.
По итогам регулярного чемпионата Ли установил новый рекорд отечественных чемпионатов по очкам среди защитников – 65 (14+51) очков.
Анна Шохина стала лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата ЖХЛ
Завершился чемпионат Женской хоккейной лиги. Победителем стал клуб «Торнадо» из Московской области, второе место у уфимской «Агидели», третье осталось за петербургским «Динамо».
Лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата стала Анна Шохина, защищающая цвета «Торнадо». На счету 19-летней хоккеистки 81 (39+42) результативный балл. Лучшим снайпером защитником стала Анна Щукина из «Агидели», лучший вратарь — Сорокина Мария из «Динамо».
«Женская хоккейная лига, как самое красивое подразделение профессионального хоккея, очень гармонично влилась к нам в КХЛ. В этом году у команд ЖХЛ был очень напряжённый сезон — 126 игр, но также было много интересного и нового: впервые мы провели Матч звёзд ЖХЛ в Уфе, и более 7000 зрителей на трибунах подтвердили, что женский хоккей не менее популярен, чем молодёжный и профессиональный. И теперь Матч звёзд ЖХЛ будет проходить на постоянной основе в рамках Недели звёзд хоккея.
С каждым годом уровень женского хоккея растёт, и в следующем году мы подумаем, какие изюминки и новинки привнесём в чемпионат ЖХЛ», — отметил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.