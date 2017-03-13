«Овечкин не забьёт никогда?» Рекордная «засуха» Великой восьмёрки

Овечкин без голов, «Вашингтон» без побед
«Всё очень просто. Я говорил ему следующее: когда у тебя есть шайба, то делай с ней то, что ты хочешь. А когда у тебя нет шайбы, ты должен делать то, что я хочу. Если ты будешь делать то, что хочу я, то шайба у тебя будет чаще», — такую цитату двухлетней давности от наставника «Вашингтона» Барри Тротца болельщики «столичных» выкопали из архивов перед матчем «Кэпиталз» в Анахайме. Посвящена она была, разумеется, Александру Овечкину, который после недавнего матча с «Лос-Анджелесом» продлил свою «засуху» до 9 матчей и стал героем интернета, свалившись за бортик при смене. В том эпизоде капитан «Вашингтона» смог уберечь свою команду от нарушения численного состава, но от очередного поражения «столичные» уйти всё же не смогли.
Матч с «Анахаймом» стал продолжением вашингтонского кошмара: реальные шансы на победу гости потеряли уже к середине второго периода, когда в ворота Брейдена Холтби влетело три шайбы подряд. Снайпер «Дакс» Кори Перри, который на протяжении всего сезона испытывает те же проблемы, что и Овечкин в последнем месяце, с интервалом в пять минут оформил свой первый (!) дубль в сезоне. Спустя ещё полминуты Рикард Раккель сделал счёт 3:0 в пользу калифорнийцев, и после этого все попытки «Вашингтона» отыграться выглядели достаточно бледно.
Впервые с ноября 2014 года «столичные» потерпели четыре поражения подряд. В шести матчах кряду хоккеисты «Кэпиталз» забили 2 или менее голов, и такого спада в результативности у «Вашингтона» не было уже десять лет: последний столь неудачный отрезок датирован ноябрём 2006 года, когда Овечкин проводил свой второй сезон в лиге. В равных составах (не при игре в большинстве) Александр не забивал уже 18 матчей подряд – последний такой гол Великой восьмёрки датирован 31 января.
В турнирной таблице Столичного дивизиона команда Овечкина формально сохраняет лидерство, имея 95 очков после 68 матчей, но по потерянным баллам на первое место вышел «Питтсбург». Пока Александр продолжает искать свою игру, болельщикам «Вашингтона» остаётся грустно шутить о том, что Овечкин больше не забьёт никогда.
Марков сравнялся с Морисом Ришаром
Команда Александра Радулова оказала неплохую помощь Евгению Малкину, Никите Кучерову и всей той плотной группе хоккеистов, которые преследуют капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в споре бомбардиров. Сам Радулов, вернувшийся в строй после трёхматчевого отсутствия из-за травмы нижней части тела, очков не набрал, но «Монреаль» великолепно провёл концовку третьего периода, забросив четырё шайбы подряд, и продлил серию поражений «Ойлерз» до трёх встреч.
Макдэвид второй раз за три последних матча остался без набранных очков и четвёртый раз в сезоне отметился показателем полезности «-3». Защитник «Монреаля» Андрей Марков отметился результативной передачей, которая стала его 30-м набранным очком в сезоне, а кроме этого, российский ветеран догнал легенду «Канадиенс» Мориса Ришара по количеству сыгранных матчей за клуб: и у знаменитой «Ракеты», и у Маркова теперь по 978 игр в форме «канадцев».
Другой российский оборонец «Монреаля» Алексей Емелин провёл свой второй матч подряд после неожиданной отправки в запас в минувший вторник. Емелин отметился четырьмя минутами штрафа и крайне неудачно сыграл в начале второго периода против Милана Лучича, что привело к голу в ворота «Канадиенс».
Панарин: 5 очков в пяти матчах
«Чикаго», радовавший в феврале своих болельщиков серией из семи побед подряд, в двух последних матчах несколько притормозил, уступив дома «Анахайму» и на выезде – «Детройту». Встреча с крепкой «Миннесотой» помогла команде Джоэля Кенневилля вернуть уверенность в своих силах, а главными героями стала знаменитая связка Артемия Панарина и Патрика Кейна. Оба улыбчивых форварда забили по голу и отдали друг другу по результативной передаче: Кейн добрался до отметки в 30 шайб за сезон, а Артемий набрал 5 (3+2) баллов в пяти последних матчах. «Вряд ли оправдано ставить для себя какие-то статистические рубежи. Но достигать их, будь то отметка в 20 или 30 голов, всегда приятно. После этого начинаешь играть с новыми силами, с полной отдачей», — сказал Кейн.
«Рейнджерс» побеждает без Лундквиста
Травма основного голкипера «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста, который выбыл из строя на 2-3 недели, не помешала «синерубашечникам» успешно сыграть в Детройте. На легендарной «Джо Луис Арене» осталось провести менее 10 матчей, прежде чем «красные крылья» переедут на новый стадион, но порадовать болельщиков у «Ред Уингз» получается достаточно редко: голевой дубль защитника «рейнджеров» Райана Макдоны и 23 сейва голкипера Антти Раанты принесли ньюйоркцам третью победу в четырёх последних матчах. «В этом сезоне мы очень успешно играем на выезде, 25 побед в 34 матчах. Это серьёзная заслуга команды, которая может удачно действовать в любой обстановке», — сказал довольный наставник «Рейнджерс» Ален Виньо.