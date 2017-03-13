Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Овечкин не забьёт никогда?» Рекордная «засуха» Великой восьмёрки

Главный российский снайпер в НХЛ снова не забил. Безголевая серия Александра Овечкина составила 10 матчей и стала новым антирекордом.
13 марта 2017, понедельник. 10:05. Хоккей

Овечкин без голов, «Вашингтон» без побед


НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2017, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
5 : 2 0:0, 3:1, 2:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Перри – 24:52 (5x5), 2:0 – Перри (Кеслер, Гецлаф) – 29:21 (5x5), 3:0 – Ракелль (Гецлаф) – 29:49 (5x5), 3:1 – Карлсон (Бекстрём, Уильямс) – 32:10 (5x4), 4:1 – Гецлаф (Перри, Кеслер) – 44:27 (5x4), 4:2 – Юханссон (Овечкин, Кузнецов) – 44:57 (5x5), 5:2 – Кеслер (Сильверберг, Кольяно) – 52:42 (5x5)

«Всё очень просто. Я говорил ему следующее: когда у тебя есть шайба, то делай с ней то, что ты хочешь. А когда у тебя нет шайбы, ты должен делать то, что я хочу. Если ты будешь делать то, что хочу я, то шайба у тебя будет чаще», — такую цитату двухлетней давности от наставника «Вашингтона» Барри Тротца болельщики «столичных» выкопали из архивов перед матчем «Кэпиталз» в Анахайме. Посвящена она была, разумеется, Александру Овечкину, который после недавнего матча с «Лос-Анджелесом» продлил свою «засуху» до 9 матчей и стал героем интернета, свалившись за бортик при смене. В том эпизоде капитан «Вашингтона» смог уберечь свою команду от нарушения численного состава, но от очередного поражения «столичные» уйти всё же не смогли.

Матч с «Анахаймом» стал продолжением вашингтонского кошмара: реальные шансы на победу гости потеряли уже к середине второго периода, когда в ворота Брейдена Холтби влетело три шайбы подряд. Снайпер «Дакс» Кори Перри, который на протяжении всего сезона испытывает те же проблемы, что и Овечкин в последнем месяце, с интервалом в пять минут оформил свой первый (!) дубль в сезоне. Спустя ещё полминуты Рикард Раккель сделал счёт 3:0 в пользу калифорнийцев, и после этого все попытки «Вашингтона» отыграться выглядели достаточно бледно.


Впервые с ноября 2014 года «столичные» потерпели четыре поражения подряд. В шести матчах кряду хоккеисты «Кэпиталз» забили 2 или менее голов, и такого спада в результативности у «Вашингтона» не было уже десять лет: последний столь неудачный отрезок датирован ноябрём 2006 года, когда Овечкин проводил свой второй сезон в лиге. В равных составах (не при игре в большинстве) Александр не забивал уже 18 матчей подряд – последний такой гол Великой восьмёрки датирован 31 января.


В турнирной таблице Столичного дивизиона команда Овечкина формально сохраняет лидерство, имея 95 очков после 68 матчей, но по потерянным баллам на первое место вышел «Питтсбург». Пока Александр продолжает искать свою игру, болельщикам «Вашингтона» остаётся грустно шутить о том, что Овечкин больше не забьёт никогда.

Марков сравнялся с Морисом Ришаром


НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2017, понедельник. 02:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1 : 4 0:0, 1:0, 0:4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Лучич – 24:17 (5x5), 1:1 – Байрон (Дано, Галлахер) – 53:33 (5x5), 1:2 – Пачьоретти (Гальченюк, Марков) – 54:42 (5x5), 1:3 – Байрон – 58:53 (en), 1:4 – Пачьоретти (Байрон, Митчелл) – 59:33 (en)

Команда Александра Радулова оказала неплохую помощь Евгению Малкину, Никите Кучерову и всей той плотной группе хоккеистов, которые преследуют капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в споре бомбардиров. Сам Радулов, вернувшийся в строй после трёхматчевого отсутствия из-за травмы нижней части тела, очков не набрал, но «Монреаль» великолепно провёл концовку третьего периода, забросив четырё шайбы подряд, и продлил серию поражений «Ойлерз» до трёх встреч.

Макдэвид второй раз за три последних матча остался без набранных очков и четвёртый раз в сезоне отметился показателем полезности «-3». Защитник «Монреаля» Андрей Марков отметился результативной передачей, которая стала его 30-м набранным очком в сезоне, а кроме этого, российский ветеран догнал легенду «Канадиенс» Мориса Ришара по количеству сыгранных матчей за клуб: и у знаменитой «Ракеты», и у Маркова теперь по 978 игр в форме «канадцев».

Другой российский оборонец «Монреаля» Алексей Емелин провёл свой второй матч подряд после неожиданной отправки в запас в минувший вторник. Емелин отметился четырьмя минутами штрафа и крайне неудачно сыграл в начале второго периода против Милана Лучича, что привело к голу в ворота «Канадиенс».

Панарин: 5 очков в пяти матчах


НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
4 : 2 2:1, 1:0, 1:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Кейн (Панарин, Одуйя) – 00:51 (5x5), 2:0 – Панарин (Кейн, Яльмарссон) – 04:38 (5x5), 2:1 – Стаал (Нидеррайтер, Сканделла) – 10:30 (5x5), 3:1 – ван Римсдайк (Крюгер, Туту) – 25:28 (5x5), 3:2 – Гранлунд – 40:46 (5x5), 4:2 – Мариан Госса (Кит) – 53:42 (5x5)

«Чикаго», радовавший в феврале своих болельщиков серией из семи побед подряд, в двух последних матчах несколько притормозил, уступив дома «Анахайму» и на выезде – «Детройту». Встреча с крепкой «Миннесотой» помогла команде Джоэля Кенневилля вернуть уверенность в своих силах, а главными героями стала знаменитая связка Артемия Панарина и Патрика Кейна. Оба улыбчивых форварда забили по голу и отдали друг другу по результативной передаче: Кейн добрался до отметки в 30 шайб за сезон, а Артемий набрал 5 (3+2) баллов в пяти последних матчах. «Вряд ли оправдано ставить для себя какие-то статистические рубежи. Но достигать их, будь то отметка в 20 или 30 голов, всегда приятно. После этого начинаешь играть с новыми силами, с полной отдачей», — сказал Кейн.

«Рейнджерс» побеждает без Лундквиста


НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2017, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
1 : 4 0:1, 1:2, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Макдона (Хейз, Грабнер) – 19:33 (4x5), 1:1 – Нильсен (Нюквист, Абделкейдер) – 25:35 (5x4), 1:2 – Макдона (Стаал, Бучневич) – 36:50 (5x5), 1:3 – Хейз (Миллер, Грабнер) – 37:27 (5x5), 1:4 – Степан (Крайдер, Цуккарелло) – 56:01 (5x4)

Травма основного голкипера «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста, который выбыл из строя на 2-3 недели, не помешала «синерубашечникам» успешно сыграть в Детройте. На легендарной «Джо Луис Арене» осталось провести менее 10 матчей, прежде чем «красные крылья» переедут на новый стадион, но порадовать болельщиков у «Ред Уингз» получается достаточно редко: голевой дубль защитника «рейнджеров» Райана Макдоны и 23 сейва голкипера Антти Раанты принесли ньюйоркцам третью победу в четырёх последних матчах. «В этом сезоне мы очень успешно играем на выезде, 25 побед в 34 матчах. Это серьёзная заслуга команды, которая может удачно действовать в любой обстановке», — сказал довольный наставник «Рейнджерс» Ален Виньо.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Александр Радулов Артемий Панарин Барри Тротц Патрик Кейн
Новости. Хоккей
13 марта 2017, понедельник
09:51 Сушинский: в серии СКА – «Динамо» осталось две игры
09:30 Галиев забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне АХЛ
09:30 «Чикаго» подписал контракт с капитаном команды Йельского университета Хэйденом
09:17 Перри, Макдона и Кроуфорд – звёзды дня в НХЛ
09:15 Вратарь «Анахайма» Гибсон не попал в заявку на матч с «Вашингтоном» из-за травмы
09:15 Нападающий Шор перешёл из «Клотена» в «Ванкувер»
09:00 Фазылзянов: в Нижнекамске нашёл хоккейное счастье, люблю жёсткий хоккей
09:00 Абрамов набрал 100-е очко в сезоне и вышел в лидеры гонки бомбардиров QMJHL
09:00 В плей-офф чемпионата Норвегии побили мировой рекорд по продолжительности матча
09:00 «Вашингтон» впервые в текущем сезоне потерпел 4 поражения подряд
09:00 Новичок «Далласа» Элие забросил свою первую шайбу на уровне НХЛ
09:00 Карлайл — 36-й тренер в истории НХЛ, одержавший 400 побед
09:00 «Рейнджерс» лидируют в текущем сезоне по числу побед на выезде
08:13 Дубль Павелски помог «Сан-Хосе» разгромить «Даллас»
08:08 «Вашингтон» уступил «Анахайму», Овечкин и Кузнецов набрали по 1 очку
07:47 Овечкин впервые в карьере не забил в 10 матчах подряд
04:58 «Эдмонтон» проиграл «Монреалю», потерпев третье поражение подряд
04:48 Дубль Макдоны помог «Нью-Йорк Рейнджерс» одержать победу над «Детройтом»
01:17 Черри: интересно, что курили люди, не взявшие Малкина в 100 лучших игроков НХЛ
00:54 Террьен: в Квебеке лучшие болельщики, я ни разу не попадал в неприятную ситуацию
00:18 Да Коста: ЦСКА нужно было лучше играть в неравных составах, что мы и сделали
12 марта 2017, воскресенье
23:50 Шохина: три последние игры «Торнадо» нужно было отыграть красиво, для зрителей
23:21 Защитник «Вашингтона» Шаттенкирк дисквалифицирован на два матча
22:55 Форвард «Миннесоты» Ганзал пропустил игру с «Чикаго» из-за болезни
22:27 Чистяков: «Торнадо» провело приличный сезон, хотя без спада не обошлось
22:08 Гол и передача Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Миннесоту»
21:57 «Чикаго» – «Миннесота»: Дубник пропустил два гола за пять минут и был заменён
21:36 Контиола: ничего не можем сделать с негативом по поводу шлемов, не красить же их
21:20 Кудашов: комментировать особо нечего, ЦСКА забил в большинстве, мы — нет
20:52 Квартальнов: Фаст сегодня получил свой шанс и воспользовался им
20:42 «Сибирь» продлила контракт с Владимиром Первушиным
20:20 Дадонов: в день рождения игралось тяжело, «Динамо» ищет, как забить СКА
20:16 Цветков: хит Дацюка? Судьи трактовали это как удаление, мне дыхание сбило
20:15 Плотников: не стал бы говорить, что Дацюк заслужил удаление до конца матча
20:09 Орешкин: мелочи и нюансы решили исход 3-го матча серии «Динамо» — СКА
20:05 Знарок: в удалениях Дацюка, Дергачёва и Кашпара не было «5+20»
20:03 На матче «Динамо» – СКА болельщики обвинили судей в предвзятости. Фоторепортаж
20:01 Шипачёв: не думаю, что у Коскинена есть комплекс Кутейкина
19:58 Терещенко: «Динамо» вытащит серию со СКА и выиграет её
19:37 «Динамо» проиграло СКА в Москве и теперь уступает в серии со счётом 1-2
19:30 ЦСКА одолел «Локомотив» в Ярославле, поведя в серии со счётом 2-1
19:07 «Динамо» Мск – СКА: форвард гостей Дергачёв удалён до конца матча
19:02 Кобылянский: Женская хоккейная лига гармонично влилась в КХЛ
18:35 «Динамо» Мск – СКА: форвард хозяев Кашпар удалён до конца матча
18:32 «Динамо» Мск – СКА: Дацюк удалён до конца матча за хит против Цветкова
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 2-го раунда плей-офф вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+