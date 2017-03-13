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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Два по 0-3? Полуфиналы Востока могут лишиться интриги

В третьих матчах полуфинальных противостояний на Востоке «Барыс» навяжет борьбу «Магнитке», а «Ак Барс» сделает шаг к финалу конференции.
13 марта 2017, понедельник. 10:45. Хоккей

«Барыс» — «Металлург» (Магнитогорск)


Вторая игра, в отличие от стартового поединка серии, получилась крайне нервной и напряжённой. Астанинцы смогли сделать нужные выводы из первой встречи, и в этом поединке они предстали командой, которой по силам не только сыграть на равных, но и вырвать победу в гостях у чемпиона. Это же подметил и форвард хозяев Евгений Тимкин: «Наверняка они переосмыслили какие-то моменты, посмотрели видео, лезли на ворота. Изменилась команда. Сегодня было тяжелее прорваться к воротам, много блокированных бросков». Собственно, это почти и получилось сделать – по ходу второго периода Доус и Сен-Пьер перевернули игру и помогли своему коллективу повести в счёте, а исход матча решился только в овертайме. Вообще, эту встречу можно смело назвать битвой первых звеньев, потому что до определённого момента именно они приносили своим командам результат. А нападающий «Магнитки» Данис Зарипов даже оформил хет-трик. В этом плане коллектив Ильи Воробьёва смотрится ровнее — все пятёрки в состоянии взять игру на себя.

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«Играли хорошо, но неприятно проигрывать. Вдвойне неприятно проигрывать в овертайме. Но это хоккей, так что будем готовиться к следующим играм, домашним играм. Я говорил после прошлого матча, что мы просто были недостаточно хороши, чтобы претендовать тогда на победу. Сегодня мы играли более активно, более агрессивно. Поэтому и увидели больше голов», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец. И со словами белорусского специалиста трудно не согласиться. Если команда продолжит играть в том же ключе, то вполне возможно, что какую-то игру в этой серии она и зацепит. И даже не одну.

Как может сложиться третий матч? Безусловно, переполненные трибуны в Астане, поверившие в успех команды после прошлой встречи, погонят своих любимцев вперёд. Но тут важно не потерять голову в атакующем порыве и учесть, что «Металлург» силён в контратаках и в состоянии наказать за малейшую ошибку в обороне. Да и в целом это более искушённый кубковый боец, бывавший в разных ситуациях и знающий, как из них выпутываться. Можно констатировать, что нас ожидает интересный хоккей.

Наш прогноз: рискнём предположить, что «Барыс» размочит счёт в серии.

«Ак Барс» — «Авангард»


Команды приехали в Казань после двух побед казанского клуба в Омске, причём они были достигнуты похожим образом. «Ястребы» атаковали, пытались с разных позиций пробить казанскую оборону, но им постоянно чего-то не хватало, чтобы сделать это. «Ак Барс» же играл строго по тренерскому заданию и побеждал. Команда Билялетдинова отлично показала себя в оборонительных действиях, а в концовках дважды наказывала омичей за нереализованные моменты и неубедительную игру в большинстве. Типично казанская манера. Для наставника «барсов» второй поединок стал 1000-м за тренерскую карьеру в отечественных чемпионатах, но сам он особого значения этому не придал. «Команды бьются за победу. Добавить больше мне нечего. Играть было непросто. „Авангард“ не много нам давал играть в чужой зоне. Что касается моего 1000-го матча, то на такие вещи я смотрю спокойно. Это наша работа», — сказал тренер после игры.

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Серия переехала в столицу Татарстана, и здесь хозяева площадки могут сыграть чуть больше в атаку, что, разумеется, добавит игре привлекательности. Беда «Авангарда» в том, что команде не хватает внутренних резервов для перестройки атакующей игры. «Шансов было много. Не забили ничего. Уже, по-моему, всё, что могли, поменяли. Мало бросаем, мало доставляем шайбу к воротам. Почему не тасовали звенья? Позавчера мы меняли сочетания. А сегодня… Игра шла, приближалась к окончанию. Что менять? Зачем? Не видел причины», — слова Фёдора Канарейкина частично подтверждают этот тезис. Пока психологическое и стратегическое преимущество в этом противостоянии полностью на стороне «Ак Барса».

Наш прогноз: «Ак Барс» одержит третью победу в серии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Металлург Мг
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