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Фото: instagram.com/silsupporter
Текст: Максим Замятин

Самый длинный матч в истории. 11 периодов хоккейного безумия

В Норвегии был сыгран самый продолжительный официальный матч в истории хоккея. Какие встречи могут с ним сравниться?
13 марта 2017, понедельник. 15:15. Хоккей

1. «Сторхамар» — «Спарта» — 217 минут и 14 секунд


Это случилось буквально на днях, в рамках плей-офф чемпионата Норвегии, когда в пятом матче серии на лёд вышли «Сторхамар» и «Спарта» из города Сарпсборга. Упорство и накал борьбы соответствовали лучшим образцам северного характера, в результате чего был установлен новый исторический рекорд – 8 овертаймов и почти 220 минут игрового времени. Итоговую победу со счётом 2:1 одержал «Сторхамар», а автором спасительной шайбы стал нападающий Йоаким Йенсен, которому благодарны остались и зрители, и судьи, и, вероятно, даже соперники.


Хоккеисты из Хамара перебросали «Спарту» с астрономическим счётом 96-93, а вокруг исторической игры сразу же образовалась череда любопытных деталей. Так, в середине этого хоккейного марафона руководство и тренерский штаб «Сторхамара» заказали для своих хоккеистов пиццу и макароны с доставкой из ближайшего ресторана, но затем хозяевам пришлось скупить и остатки еды в стадионных буфетах. Так как матч, начавшийся в 18 часов по местному времени, завершился в половине третьего ночи, местное отделение полиции зафиксировало несколько заявлений от жителей: некоторых стойких болельщиков родные просто потеряли, решив, что они пропали без вести. После оперативного расследования полицейские всех успокоили, а заодно восхитились стойкостью тех зрителей, которые досидели до конца матча.

Несладко пришлось и сотрудникам стадиона, которые были вынуждены работать сверхурочно. Водитель лёдозаливочной машины за время этого матча намотал более трёх часов суммарной езды на своём «комбайне», что тоже тянет на мировой рекорд.

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2. 24 марта 1936 года. «Детройт» — «Монреаль Марунз» — 176 минут и 30 секунд


В далёком сезоне-1935/36 «Красные крылья» стали победителями Американского дивизиона, одержав верх над «Чикаго» в последней игре регулярного чемпионата. Вратарь «Детройта» Норм Смит в том матче получил травму колена, но четыре дня спустя стартовал плей-офф, и ему снова пришлось принять вызов – соперником по первому раунду был грозный «Монреаль Марунс», который являлся действующим обладателем Кубка Стэнли.

Ни зрители, ни хоккеисты не подозревали, что присутствуют при историческом событии: три периода основного времени и пять овертаймов завершились всухую, и лишь в шестом дополнительном периоде форвард «Детройта» Модир Брюнето по прозвищу Грязь сумел проскочить мимо защитников и обыграть вратаря Лорна Шабо. Согласно легенде, когда Брюнето возвращался в раздевалку мимо трибун, болельщики сыпали на него монеты и купюры, отдавая должное упорству и характеру любимца.

«Я был просто без сил. После матча я выпил бутылку имбирного пива, которая просто свалила меня с ног», — вспоминал Норм Смит, отразивший 90 бросков. Усталость Смита могла дать о себе знать и по другой любопытной причине: поскольку лёдозаливочных машин тогда не было, то игровую поверхность для лучшей сохранности активно поливали алкоголем, и обоим голкиперам пришлось отражать шайбы в атмосфере спиртных паров и брызг. Героизм, проявленный «Ред Уингз» в том бесконечном матче, оказался не напрасным: «Детройт» выиграл серию со счётом 3-0, а в финале обыграл «Торонто» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.

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3. 7 марта 2015 года. «Гомель – «Юность» — 165 минут и 11 секунд


В стартовом матче полуфинальной серии белорусской Экстралиги между «Гомелем» и «Юностью» потребовалось 6 овертаймов, чтобы определить победителя. Основное время завершилось со счётом 1:1, и то, что произошло дальше, стало новым европейским хоккейным рекордом. Автором победной шайбы стал нападающий «Юности» Виталий Кирющенков, а одним из главных героев признали вратаря гостей Александра Бородулю, который совершил 107 сейвов.

«Все хоккеисты выходили в тяжёлом состоянии. Перед последним овертаймом сказал ребятам: кто не может, пусть остаётся в раздевалке. Ни одного в этом не упрекну», — сказал после матча тренер минчан Михаил Захаров. Ту серию «Юность» выиграла со счётом 4-0, но в финале уступила «Шахтёру» из Солигорска.

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4. 2 апреля 1933 года. «Торонто» — «Бостон» — 164 минуты и 46 секунд


Глядя на такие гигантские цифры, современные жалобы про неинтересный, нудный и мало результативный хоккей кажутся просто смешными. Почти 85 лет назад в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «кленовые листья» и «мишки» доиграли с нулевым счётом до шестого овертайма. Героем матча стал правый крайний «Мэйпл Лифс» Кен Дорати, забивший победный гол и выведший «Торонто» в финал, где «листья» уступили «Рейнджерс» (1-3).

5. 4 мая 2000 года. «Питтсбург» — «Филадельфия» — 152 минуты и 1 секунда


Третий матч полуфинала Восточной конференции, знаменитое пенсильванское дерби и гол центрфорварда «Флайерз» Кейта Примо в середине пятого овертайма – многие хоккейные болельщики помнят это историческое событие, свершившееся на так давно. Матч продолжался более семи часов общего времени, а победа позволила «лётчикам» продолжить борьбу и выйти в следующий раунд, где «Филадельфия» была бита будущими чемпионами из «Нью-Джерси».

«Это было невероятно. Единственное, на что хватало сил в перерывах, – это пить воду. Я чувствовал, что голова начинает «заклинивать», а полевые игроки то и дело спрашивали, какой это был период», — вспоминал затем голкипер «Питтсбурга» Рон Тагнатт, отразивший 70 бросков из 72. Матч завершился в половине третьего ночи, и к его финалу на трибунах осталась лишь треть из 17 тысяч зрителей. Примечательно, что хоккеист «Пингвинз», получивший в том матче наибольшее количество игрового времени (59.08), продолжает выступать и сейчас – это 45-летний ветеран «Флориды» Яромир Ягр.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Брюинз Детройт Ред Уингз Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз Яромир Ягр
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