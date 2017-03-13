Тест. Какой из клубов КХЛ возьмёт тебя на работу тренером?

>>> Кто ты из генеральных менеджеров КХЛ? Пройди тест и узнай
Большинство клубов КХЛ уже завершили свой сезон, борьбу за кубок Гагарина продолжают лишь восемь коллективов. Ряд команд занимается поиском новых тренеров на следующий сезон, ходит множество разговоров об интересе того или иного клуба к различным специалистам. В ближайшие две недели новости либо подтвердятся, либо останутся слухами. Мы же предлагаем вам узнать, какой клуб сможете заинтересовать вы, если вдруг решите стать хоккейным тренером.