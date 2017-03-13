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Матч №3. «Металлург» – «Барыс» — 5:3
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Зарипов затмил даже Боченски! «Магнитка» снова обыграла «Барыс»

Третий хет-трик Даниса Зарипова в плей-офф принёс «Магнитке» победу над «Барысом» и затмил возвращение Брендона Боченски после травмы.
13 марта 2017, понедельник. 19:30. Хоккей

Астана дожидалась возвращения Боченски спустя месяц


Несмотря на то что второй матч в Магнитогорске удался обеим командам, подтверждением чего можно считать ничью в основное время, оба тренера решились на перемены. Илья Воробьёв освежил четвёртое звено братьями Казионовыми, а также поменял местами Сёмина и Тимкина. Его коллега Эдуард Занковец также совершил пару изменений, в том числе нашёл место в составе обладателю убийственного броска Роману Савченко. Ну а поистине знаковым стоит считать долгожданное возвращение в строй Брендона Боченски. Из-за сотрясения мозга, полученного в одном из последних матчей регулярного чемпионата в результате столкновения с Алексеем Васильченко, американец пропустил весь первый раунд и оба магнитогорских матча. Хотя ждали Брендона ещё к старту серии с «Трактором». Стоит ли говорить, что с капитаном и без него «Барыс» — две совершенное разные команды? Впервые в этом плей-офф великолепное астанинское звено Боченски – Бойд – Доус в полном составе вышло лицом к лицу с супертройкой Мозякин – Коварж – Зарипов. Прямо-таки десептиконы против автоботов.

>>> Два по 0-3? Полуфиналы Востока могут лишиться интриги

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
13 марта 2017, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
3 : 5 0:0, 0:2, 3:3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Зарипов (Береглазов, Мозякин) – 27:34 (5x5), 0:2 – Зарипов (Коварж) – 37:26 (5x5), 1:2 – Бойд (Сен-Пьер, Боченски) – 41:01 (5x4), 1:3 – Мозякин (Коварж) – 47:38 (5x4), 1:4 – Коварж (Мозякин) – 53:22 (5x4), 1:5 – Зарипов (Платонов, Дронов) – 55:47 (5x5), 2:5 – Бойд (Боченски) – 58:27 (5x3), 3:5 – Бойд (Сен-Пьер, Даллмэн) – 59:15 (5x4)

8 минут большинства у «Барыса», а лучший момент у… Казионова


«Магнитку» и «Барыс» сложно назвать поборниками дисциплины. Удалений в этой серии – навалом, а игра в неравных составах уже внесла свою лепту в расстановку сил. Так, во второй игре серии «Барыс» упустил победу из-за того, что Найджел Доус схватил два роковых удаления в третьем периоде. С переездом в Астану чаще стали свистеть нарушения игрокам «Магнитки». И ведь не скажешь, что какое-то из четырёх удалений уральцев в первом периоде было спорным. Сёмин с Бирюковым были наказаны на подножку, Денис Казионов зачем-то орудовал клюшкой, а Хабаров не по правилам атаковал только оправившегося от травмы Боченски. Восемь минут большинства – это почти половина периода, проведённая с численным преимуществом. Забивай – не хочу! Однако ни вернувшееся к первозданному виду ударное звено «Барыса», ни их помощники не смогли вскрыть оборону «Магнитки» во главе с Василием Кошечкиным. Единственным реальным моментом можно считать бросок Доуса с пары метров, но и он не идёт ни в какое сравнение с прорывом Дмитрия Казионова, который в меньшинстве ускользнул от Даллмэна и Баркера, но не смог наказать расточительных астанинцев.

Как Воробьёв убаюкал «Барыс» и сбил темп


В первом периоде «Барыс» атаковал острее «Магнитки», и дело не только в обилии большинства. Чего только стоит момент с участием молодого Кирилла Панюкова, подловившего «сталеваров» на опрометчивом выходе и зоны. В хоккее с открытым забралом астанинцы выглядели предпочтительнее магнитогорцев, которым милее позиционная игра. Отсюда и те самые удаления, что гости хватали, банально не успевая за соперниками. Перерыв многое изменил. Воробьёву удалось сбить темп, буквально убаюкав «Барыс» контролем шайбы и неспешными атаками. Помогла гостям и дальняя лавка, традиционно играющая на стороне команд, хорошо контролирующих шайбу. Магнитогорцы стали гораздо чаще ею владеть, не позволяя подопечным Занковца чувствовать себя так же вольготно, как раньше, что во многом и обеспечило перелом в матче.

Третий хет-трик от Зарипова? Ветерана не остановить!


После четырёх попыток в первом периоде у «Барыса» было три большинства во втором, но результат всё тот же – зеро. Боченски и Ко редко получали возможность для бросков, а заряжали, в основном, защитники от синей линии. В этом, безусловно, есть и заслуга магнитогорской четвёрки, действующей максимально компактно и подвижно. Героем же второго периода стал невероятный Данис Зарипов. Ветеран, многими списанный со счетов из-за невнятной «регулярки», в очередной раз примерил на себя роль первой скрипки. Оформив хет-трик двумя днями ранее в Магнитогорске, Данис не успокоился с переездом в Астану! Сначала он подхватил шайбу после промаха Береглазова и, объехав ворота, завёл шайбу в пустой угол, а в большинстве стал адресатом хитрого паса Яна Коваржа. С каких только острых углов попадает в ворота Зарипов – уму непостижимо! Это был девятый гол лидера «Металлурга» в последних четырёх матчах плей-офф. Хет-трик оформить Зарипов мог ещё во втором периоде после попадания уральцев в перекладину, но отложил этот приятный ритуал на концовку третьего периода. А ведь 26 марта ему исполнится уже 36 лет…

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Как Ли подарил интригу…


Третий период «Барыс» начал так, как, кажется, не начинал ещё ни один отрезок в этой серии. В первой же смене астанинцы создали стопроцентный момент! Поспособствовало этому две штрафные минуты Филиппи, перешедшие со второго периода. А человеком, который подарил этому матчу интригу, стал…Крис Ли. Канадский защитник, который в предыдущем матче побил рекорд по передачам для защитников в плей-офф, снова сделал голевой пас. Но не партнёру, а сопернику. Боченски удалось по-теннисному поймать шайбу, пущенную Ли верхом, тем самым начав результативную атаку. В том, что Дастин Бойд до минимума сократил отставание в счёте, велика заслуга как вернувшегося капитана «Барыса», так и защитника «Металлурга».

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…А Мозякин забрал


Интригу, подаренную Ли, цинично и не особо затягивая отобрал Сергей Мозякин. За два большинства, предоставленные капитану уральцев, он предстал как голеодором, так и первоклассным диспетчером, угостив передачей Коваржа. Тем самым Сергей установил очередной рекорд, опередив Александра Радулова по количеству передач в КХЛ. Один-единственный гол Бойда будто вызвал злого джина из магнитогорской лампы. Боченски сумел-таки отметить своё возвращение голом, а на последней минуте Бойд ответил Зарипову хет-триком, но счёт в серии от этого не изменился. 3-0 и всё в этом противостоянии может закончиться уже в среду.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Барыс ХК Металлург Мг Брэндон Боченски Данис Зарипов Сергей Мозякин Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
13 марта 2017, понедельник
19:29 Воробьёв: третья игра с «Барысом» прошла под знаком большинства-меньшинства
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