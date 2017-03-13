Зарипов затмил даже Боченски! «Магнитка» снова обыграла «Барыс»

Астана дожидалась возвращения Боченски спустя месяц
Несмотря на то что второй матч в Магнитогорске удался обеим командам, подтверждением чего можно считать ничью в основное время, оба тренера решились на перемены. Илья Воробьёв освежил четвёртое звено братьями Казионовыми, а также поменял местами Сёмина и Тимкина. Его коллега Эдуард Занковец также совершил пару изменений, в том числе нашёл место в составе обладателю убийственного броска Роману Савченко. Ну а поистине знаковым стоит считать долгожданное возвращение в строй Брендона Боченски. Из-за сотрясения мозга, полученного в одном из последних матчей регулярного чемпионата в результате столкновения с Алексеем Васильченко, американец пропустил весь первый раунд и оба магнитогорских матча. Хотя ждали Брендона ещё к старту серии с «Трактором». Стоит ли говорить, что с капитаном и без него «Барыс» — две совершенное разные команды? Впервые в этом плей-офф великолепное астанинское звено Боченски – Бойд – Доус в полном составе вышло лицом к лицу с супертройкой Мозякин – Коварж – Зарипов. Прямо-таки десептиконы против автоботов.
>>> Два по 0-3? Полуфиналы Востока могут лишиться интриги
8 минут большинства у «Барыса», а лучший момент у… Казионова
«Магнитку» и «Барыс» сложно назвать поборниками дисциплины. Удалений в этой серии – навалом, а игра в неравных составах уже внесла свою лепту в расстановку сил. Так, во второй игре серии «Барыс» упустил победу из-за того, что Найджел Доус схватил два роковых удаления в третьем периоде. С переездом в Астану чаще стали свистеть нарушения игрокам «Магнитки». И ведь не скажешь, что какое-то из четырёх удалений уральцев в первом периоде было спорным. Сёмин с Бирюковым были наказаны на подножку, Денис Казионов зачем-то орудовал клюшкой, а Хабаров не по правилам атаковал только оправившегося от травмы Боченски. Восемь минут большинства – это почти половина периода, проведённая с численным преимуществом. Забивай – не хочу! Однако ни вернувшееся к первозданному виду ударное звено «Барыса», ни их помощники не смогли вскрыть оборону «Магнитки» во главе с Василием Кошечкиным. Единственным реальным моментом можно считать бросок Доуса с пары метров, но и он не идёт ни в какое сравнение с прорывом Дмитрия Казионова, который в меньшинстве ускользнул от Даллмэна и Баркера, но не смог наказать расточительных астанинцев.
Как Воробьёв убаюкал «Барыс» и сбил темп
В первом периоде «Барыс» атаковал острее «Магнитки», и дело не только в обилии большинства. Чего только стоит момент с участием молодого Кирилла Панюкова, подловившего «сталеваров» на опрометчивом выходе и зоны. В хоккее с открытым забралом астанинцы выглядели предпочтительнее магнитогорцев, которым милее позиционная игра. Отсюда и те самые удаления, что гости хватали, банально не успевая за соперниками. Перерыв многое изменил. Воробьёву удалось сбить темп, буквально убаюкав «Барыс» контролем шайбы и неспешными атаками. Помогла гостям и дальняя лавка, традиционно играющая на стороне команд, хорошо контролирующих шайбу. Магнитогорцы стали гораздо чаще ею владеть, не позволяя подопечным Занковца чувствовать себя так же вольготно, как раньше, что во многом и обеспечило перелом в матче.
Третий хет-трик от Зарипова? Ветерана не остановить!
После четырёх попыток в первом периоде у «Барыса» было три большинства во втором, но результат всё тот же – зеро. Боченски и Ко редко получали возможность для бросков, а заряжали, в основном, защитники от синей линии. В этом, безусловно, есть и заслуга магнитогорской четвёрки, действующей максимально компактно и подвижно. Героем же второго периода стал невероятный Данис Зарипов. Ветеран, многими списанный со счетов из-за невнятной «регулярки», в очередной раз примерил на себя роль первой скрипки. Оформив хет-трик двумя днями ранее в Магнитогорске, Данис не успокоился с переездом в Астану! Сначала он подхватил шайбу после промаха Береглазова и, объехав ворота, завёл шайбу в пустой угол, а в большинстве стал адресатом хитрого паса Яна Коваржа. С каких только острых углов попадает в ворота Зарипов – уму непостижимо! Это был девятый гол лидера «Металлурга» в последних четырёх матчах плей-офф. Хет-трик оформить Зарипов мог ещё во втором периоде после попадания уральцев в перекладину, но отложил этот приятный ритуал на концовку третьего периода. А ведь 26 марта ему исполнится уже 36 лет…
>>> Хет-трик Зарипова, штраф Давыдову и неудача «Авангарда»
Как Ли подарил интригу…
Третий период «Барыс» начал так, как, кажется, не начинал ещё ни один отрезок в этой серии. В первой же смене астанинцы создали стопроцентный момент! Поспособствовало этому две штрафные минуты Филиппи, перешедшие со второго периода. А человеком, который подарил этому матчу интригу, стал…Крис Ли. Канадский защитник, который в предыдущем матче побил рекорд по передачам для защитников в плей-офф, снова сделал голевой пас. Но не партнёру, а сопернику. Боченски удалось по-теннисному поймать шайбу, пущенную Ли верхом, тем самым начав результативную атаку. В том, что Дастин Бойд до минимума сократил отставание в счёте, велика заслуга как вернувшегося капитана «Барыса», так и защитника «Металлурга».
>>> Справились без Мозякина. «Магнитка» без труда сломила «Барыс»
…А Мозякин забрал
Интригу, подаренную Ли, цинично и не особо затягивая отобрал Сергей Мозякин. За два большинства, предоставленные капитану уральцев, он предстал как голеодором, так и первоклассным диспетчером, угостив передачей Коваржа. Тем самым Сергей установил очередной рекорд, опередив Александра Радулова по количеству передач в КХЛ. Один-единственный гол Бойда будто вызвал злого джина из магнитогорской лампы. Боченски сумел-таки отметить своё возвращение голом, а на последней минуте Бойд ответил Зарипову хет-триком, но счёт в серии от этого не изменился. 3-0 и всё в этом противостоянии может закончиться уже в среду.