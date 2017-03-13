Подарок Билялетдинову подождёт. Зубов и Бут тормознули «Ак Барс»

Третий матч серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» состоялся в 62-й день рождения главного тренера казанцев. Интересно, что в свой праздник российский специалист трижды противостоял омичам, и все эти матчи неизменно заканчивались поражением для тренера. В четвёртый раз наступать на одни и те же грабли ни Билялетдинову, ни его клубу явно не хотелось. Тем более что серия складывается для татарстанской команды удачно. Две победы в Омске позволили «барсам» захватить лидерство. «Авангарду» инужно срочно что-то придумывать.Продолжаются разговоры о том, что «Ак Барс» показывает скучный, однообразный и неинтересный хоккей. Вероятно, так оно и есть, но «барсы» работают строго на результат. И он есть. Пройден «Салават Юлаев», да и шансы «Авангарда» судя по тому, как складывается противостояние, близки к минимальным. Поэтому на первые роли выходят не красота и результативность, а итоговое место. Казанцы уверенной поступью двигаются к финалу Восточной конференции, где их соперником, вероятно, станет магнитогорский «Металлург». Вот где будет рубка!Место в воротах гостей занял, а у хозяев вышел. Здесь без изменений.Первый период, что довольно удивительно, получился богатым на голы. Отлично взаимодействовала казанская связка Попов-Глинкин, прекрасно знакомая по выступлениям за «Трактор». Первым, правда, отличился, воспользовавшийся великолепным пасомиз-за ворот. Почти сразув большинстве увеличил преимущество «Ак Барса».совершил кистевой бросок от синей линии, партнёр подставил клюшку, и шайба, изменив направление, юркнула мимо чешского голкипера. Канарейкин был чернее тучи, а игра находилась под полным контролем «барсов».Слегка подсластил жизнь омичам форвард, хлёстко атаковавший из левого круга вбрасывания после паса. Отыграть на нольбыло не суждено. А ещё до сирены на перерыв Глинкин вообще восстановил преимущество казанского клуба. Попов устоял на ногах, вылез на пятак и отпасовал на дальнюю штангу, где Антону оставалось просто попасть клюшкой по шайбе, вогнав её в угол. Защита сибиряков не впечатляла.Главной ударной силой «ястребов» в отчётной встрече оказался Зубов, который продолжал доставлять оппонентам максимальное количество проблем. Защитниксделал параллельный перевод на Никитина, который со всего размаху мощно пальнул в сторону Гарипова. Зубов успел подставить клюшку, в результате чего шайба слегка изменила направление и оказалась в сетке ворот.Фанаты омичей начали радостно праздновать гол, омский десант в Казани оказался приличным. Но «Авангарду» для спасения предстояло отличиться ещё минимум один раз. А ведь во втором периоде «Ак Барс» был интереснее, нанеся в створ владений12 бросков в ответ на восемь атак коллектива Канарейкина.В третьей двадцатиминутке «барсов» едва не осчастливил, схлопотавший две минуты. Реализуйи компания штраф Николая за грубость – матч был бы сделан. Не воспользовался шансом – получай в «обратку».выписали четыре минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой незадолго до сирены на перерыв. И тут в очередной раз блеснул Зубов, проводивший отличную встречу. Илья выполнял пас на дальнюю штангу на. Секач совершил перехват, но неудачно.моментально сориентировался и заставил Гарипова капитулировать.Схватка перешла в овертайм, где победу гостям принёс. Опытнейший Медведев на паузе отдал на американского нападающего, а тот принёс «Авангарду» победу. Расстроенный голкипер казанцев моментально отправился в подтрибунное помещение. Так омичи сократили отставание в серии – 1-2. Билялетдинов снова не смог обыграть «Авангард» в свой день рождения.Следующий матч состоится в Казани 15 марта. Похоже, интрига закручивается с новой силой.