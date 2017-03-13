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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Ак Барс» — «Авангард» — 3:4 (ОТ)
Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Подарок Билялетдинову подождёт. Зубов и Бут тормознули «Ак Барс»

Великолепная игра Ильи Зубова и гол Дэвида Бута в овертайме помогли «Авангарду» выиграть в Казани и сократить отставание в серии.
13 марта 2017, понедельник. 22:30. Хоккей
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Третий матч серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» состоялся в 62-й день рождения главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова. Интересно, что в свой праздник российский специалист трижды противостоял омичам, и все эти матчи неизменно заканчивались поражением для тренера. В четвёртый раз наступать на одни и те же грабли ни Билялетдинову, ни его клубу явно не хотелось. Тем более что серия складывается для татарстанской команды удачно. Две победы в Омске позволили «барсам» захватить лидерство. «Авангарду» и Фёдору Канарейкину нужно срочно что-то придумывать.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
13 марта 2017, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 4 3:1, 0:1, 0:1, 0:1
Авангард
Омская область
1:0 – Лукоянов (Батыршин, Малыхин) – 01:35 (5x5), 2:0 – Попов (Йордан, Яруллин) – 05:50 (5x4), 2:1 – Зубов (Михеев, Анелёв) – 06:30 (5x5), 3:1 – Глинкин (Глухов, Попов) – 17:32 (5x5), 3:2 – Зубов (Медведев, Никитин) – 29:16 (5x4), 3:3 – Пьянов (Медведев, Зубов) – 57:42 (5x4), 3:4 – Бут (Лемтюгов, Медведев) – 69:08 (5x5)

Продолжаются разговоры о том, что «Ак Барс» показывает скучный, однообразный и неинтересный хоккей. Вероятно, так оно и есть, но «барсы» работают строго на результат. И он есть. Пройден «Салават Юлаев», да и шансы «Авангарда» судя по тому, как складывается противостояние, близки к минимальным. Поэтому на первые роли выходят не красота и результативность, а итоговое место. Казанцы уверенной поступью двигаются к финалу Восточной конференции, где их соперником, вероятно, станет магнитогорский «Металлург». Вот где будет рубка!

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Место в воротах гостей занял Доминик Фурх, а у хозяев вышел Эмиль Гарипов. Здесь без изменений.

Первый период, что довольно удивительно, получился богатым на голы. Отлично взаимодействовала казанская связка Попов-Глинкин, прекрасно знакомая по выступлениям за «Трактор». Первым, правда, отличился Лукоянов, воспользовавшийся великолепным пасом Малыхина из-за ворот. Почти сразу Попов в большинстве увеличил преимущество «Ак Барса». Яруллин совершил кистевой бросок от синей линии, партнёр подставил клюшку, и шайба, изменив направление, юркнула мимо чешского голкипера. Канарейкин был чернее тучи, а игра находилась под полным контролем «барсов».

Слегка подсластил жизнь омичам форвард Зубов, хлёстко атаковавший из левого круга вбрасывания после паса Анелёва. Отыграть на ноль Гарипову было не суждено. А ещё до сирены на перерыв Глинкин вообще восстановил преимущество казанского клуба. Попов устоял на ногах, вылез на пятак и отпасовал на дальнюю штангу, где Антону оставалось просто попасть клюшкой по шайбе, вогнав её в угол. Защита сибиряков не впечатляла.

Главной ударной силой «ястребов» в отчётной встрече оказался Зубов, который продолжал доставлять оппонентам максимальное количество проблем. Защитник Медведев сделал параллельный перевод на Никитина, который со всего размаху мощно пальнул в сторону Гарипова. Зубов успел подставить клюшку, в результате чего шайба слегка изменила направление и оказалась в сетке ворот.

Фанаты омичей начали радостно праздновать гол, омский десант в Казани оказался приличным. Но «Авангарду» для спасения предстояло отличиться ещё минимум один раз. А ведь во втором периоде «Ак Барс» был интереснее, нанеся в створ владений Фурха 12 бросков в ответ на восемь атак коллектива Канарейкина.

В третьей двадцатиминутке «барсов» едва не осчастливил Лемтюгов, схлопотавший две минуты. Реализуй Свитов и компания штраф Николая за грубость – матч был бы сделан. Не воспользовался шансом – получай в «обратку».

Батыршину выписали четыре минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой незадолго до сирены на перерыв. И тут в очередной раз блеснул Зубов, проводивший отличную встречу. Илья выполнял пас на дальнюю штангу на Никитина. Секач совершил перехват, но неудачно. Пьянов моментально сориентировался и заставил Гарипова капитулировать.

Схватка перешла в овертайм, где победу гостям принёс Дэвид Бут. Опытнейший Медведев на паузе отдал на американского нападающего, а тот принёс «Авангарду» победу. Расстроенный голкипер казанцев моментально отправился в подтрибунное помещение. Так омичи сократили отставание в серии – 1-2. Билялетдинов снова не смог обыграть «Авангард» в свой день рождения.

Следующий матч состоится в Казани 15 марта. Похоже, интрига закручивается с новой силой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс Дэвид Бут Зинэтула Билялетдинов Илья Зубов
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