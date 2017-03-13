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Хоккей. Итоги дня. 13 марта 2017 года
Фото: ХК «Салават Юлаев», photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

День слухов. Контиолу отправляют в «Йокерит», Хартикайнена в ЦСКА

«Авангард» выиграл в Казани, «Металлург» одолел «Барыс», Зубов возглавил ХК «Сочи», трансферные слухи – в итогах дня.
13 марта 2017, понедельник. 23:15. Хоккей

«Магнитка» в шаге от финала Востока


Перед матчем ожидалось, что «Барыс», поверив в себя после крайне боевой второй встречи, с самого начала навяжет своему сопернику серьёзную борьбу. Собственно, так оно и получилось – хозяева начали поединок активнее и имели несколько возможностей реализовать численное преимущество. Но сделать им этого не удалось. А дальше Данис Зарипов вывел гостей вперёд. Он же до второго перерыва сумел увеличить отрыв своей команды.

Начало третьего игрового отрезка осталось за казахстанскими хоккеистами. Боченски перехватил летевшую в воздухе шайбу, которую пытался выбросить из зоны Крис Ли, и сделал пас на Сен-Пьера, который вывел Бойда на ударную позицию. Тот не сплоховал.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
13 марта 2017, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
3 : 5 0:0, 0:2, 3:3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Зарипов (Береглазов, Мозякин) – 27:34 (5x5), 0:2 – Зарипов (Коварж) – 37:26 (5x5), 1:2 – Бойд (Сен-Пьер, Боченски) – 41:01 (5x4), 1:3 – Мозякин (Коварж) – 47:38 (5x4), 1:4 – Коварж (Мозякин) – 53:22 (5x4), 1:5 – Зарипов (Платонов, Дронов) – 55:47 (5x5), 2:5 – Бойд (Боченски, Доус) – 58:27 (5x3), 3:5 – Бойд (Сен-Пьер, Даллмэн) – 59:15 (5x4)

Но решающим фактором стала игра в большинстве. А с ней у «Магнитки» полный порядок, что она подтвердила ещё раз. Сергей Мозякин нанёс хлёсткий и сильный бросок со средней дистанции, сделав, таким образом, счёт 3:1 в пользу уральского коллектива. Ещё через несколько минут вопрос о победителе был решён окончательно. Снова магнитогорцы реализовали численное преимущество. Мозякин на прямых ногах прошёл по левому флангу и выдал передачу на пятачок Коваржу, который оказался расторопнее соперников. Кстати, Сергей установил очередной рекорд – он стал лучшим в истории КХЛ по количеству результативных передач – он отдал 389 результативных пасов. А шайба Зарипова уже выглядела как издевательство. Данис оформил хет-трик, и он стал для него третьим в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Впрочем, «Барыс», а точнее, Дастин Бойд, не сдавались. На последних минутах канадский нападающий забросил две шайбы, оформив хет-трик. Но было уже поздно.

>>> Зарипов затмил даже Боченски! «Магнитка» снова обыграла «Барыс»

«Авангард» лишил Билялетдинова главного подарка


После первых двух игр в этой битве многие болельщики и специалисты задавались вопросом: за счёт чего омичи смогут добиться в Казани положительного результата и перевезти серию к себе домой? В обеих встречах они, казалось бы, владели территориальным преимуществом, но никаких дивидендов из этого извлечь не могли, а «Ак Барс» в своём фирменном стиле, дотерпев до определённого момента, наказывал соперника за ошибки.

День рождения Зинэтулы Билялетдинова, безусловно, заставил «Ак Барс» с первых минут выложить всё, что у них есть. Третий матч начался в несколько ином ключе. Уже казанцы владели инициативой, и на первых минутах они поставили «ястребов» в довольно неприятное положение. Артём Лукоянов открыл счёт, а, спустя несколько минут, Андрей Попов удачно подправил шайбу после броска Яруллина. «Авангард», к его чести, тут же сумел найти в себе силы отыграться. Сделал это Илья Зубов. Правда, ещё до сирены на перерыв казанцы восстановили разрыв в две шайбы. Антон Глинкин подкараулил у дальней штанги передачу своего бывшего партнёра по «Трактору» Попова, и поразил ворота.

Отыграться в Казани со счёта 1:3 – дело сложное, но у «Авангарда» не было другого выхода кроме как выполнить его, потому что отступать подопечным Канарейкина было никуда. И им это удалось. Илья Зубов на сей раз вовремя оказался на пятаке и результативно изменил направление полёта шайбы после броска. А за две с половиной минуты до конца третьего периода Рафаэль Батыршин получил ненужное для своей команды удаление на четыре минуты за игру высоко поднятой клюшкой, и Валентин Пьянов перевёл игру в овертайм.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
13 марта 2017, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 4 3:1, 0:1, 0:1, 0:1
Авангард
Омская область
1:0 – Лукоянов (Батыршин, Малыхин) – 01:35 (5x5), 2:0 – Попов (Йордан, Яруллин) – 05:50 (5x4), 2:1 – Зубов (Михеев, Анелёв) – 06:30 (5x5), 3:1 – Глинкин (Глухов, Попов) – 17:32 (5x5), 3:2 – Зубов (Медведев, Никитин) – 29:16 (5x4), 3:3 – Пьянов (Медведев, Зубов) – 57:42 (5x4), 3:4 – Бут (Лемтюгов, Медведев) – 69:08 (5x5)

В дополнительном времени удачливей оказались гости. Евгений Медведев получил шайбу у синей линии и выдал передачу на открывшегося перед воротами Бута, который поразил верхний угол ворот Гарипова. 4:3 — «Авангард» сумел зацепить первую из двух казанских игр и вернуть серию в Омск.

Сергей Зубов стал новым главным тренером ХК «Сочи»


ХК «Сочи» объявил о назначении Сергея Зубова главным тренером. Контракт с наставником рассчитан по системе «1+1» – на один сезон с возможностью продления ещё на год. Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что Зубов может возглавить черноморский клуб.

Прежний тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев работал в клубе с момента его основания и был уволен после завершения регулярного чемпионата, по итогам которого команда впервые за трёхлетнюю историю не смогла пробиться в плей-офф.

Зубов работал в тренерском штабе СКА и в сезоне-2014/15 выиграл Кубок Гагарина. В ходе сезона-2015/16 Зубов стал главным тренером питерской команды после отставки Андрея Назарова. Команда уступила в финале Западной конференции ЦСКА.

«Йокерит» остался в КХЛ и подписал Контиолу


Факт успешного завершения переговоров с лигой подтвердил владелец финского клуба Харри Харкимо. Также стало известно о том, как команда планирует усиляться. Портал urheilulehti.fi сообщает, что новичком «джокеров» станет нападающий Петри Контиола, в настоящее время выступающий вместе с «Локомотивом» в плей-офф КХЛ. По его информации, хоккеист дал согласие на переход в команду. «Йокерит» в текущем сезоне попал в плей-офф, в первом раунде команда уступила ЦСКА со счётом 0-4 в серии.

СДК КХЛ отменил наказания Дацюка и Кашпара в матче «Динамо» — СКА


Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизоды игры «Динамо» Мск – СКА, состоявшейся 12 марта 2017 года. Время – 35.26. На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего ХК СКА Павла Дацюка (№13) наказание по Правилу 522 б (Неправильная атака) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).

На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего ХК «Динамо» Лукаша Кашпара (№22) наказание по Правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).

Хартикайнен может перейти в ЦСКА


ЦСКА хочет подписать нападающего Теему Хартикайнена, у которого 30 апреля истекает контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает Спорт Бизнес Online.

В минувшем сезоне 26-летний финский форвард стал вторым снайпером и третьим бомбардиром уфимской команды в регулярном чемпионате КХЛ, из-за травмы сыграв последний матч сезона 7 января. В 36 матчах Хартикайнен набрал 36 (19+17) очков при показателе полезности «+7».

После окончания срока контракта с «Салаватом Юлаевым» Хартикайнен станет ограниченно свободным агентом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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