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Самый побеждающий вратарь сезона НХЛ. Бобровский идёт к «Везине»

Бобровский вышел в лидеры по победам, «Питтсбург» догнал «Вашингтон», а Малкин и Кучеров набрали очередные очки – в обзоре НХЛ.