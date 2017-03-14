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175 лет назад 2016
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Сергей Бобровский
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Самый побеждающий вратарь сезона НХЛ. Бобровский идёт к «Везине»

Бобровский вышел в лидеры по победам, «Питтсбург» догнал «Вашингтон», а Малкин и Кучеров набрали очередные очки – в обзоре НХЛ.
14 марта 2017, вторник. 09:30. Хоккей

Сияющие «мундиры» и великолепный Бобровский

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2017, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3 : 5 1:2, 2:1, 0:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Ганье (Дженнер, Бьёркстранд) – 07:42 (5x5), 0:2 – Аткинсон (Веренски) – 08:42 (5x5), 1:2 – Конечны (Гостисбер, Кутюрье) – 14:10 (5x5), 2:2 – Шенн (Жиру) – 24:23 (5x4), 3:2 – Конечны (Рид, Гудас) – 31:03 (5x5), 3:3 – Веренски (Джонс, Калверт) – 34:30 (5x5), 3:4 – Дубински (Саад, Джонс) – 48:46 (5x4), 3:5 – Аткинсон (Саад) – 59:39 (en)

Выездной матч в «Городе братской любви» принёс команде Джона Тортореллы исключительно положительные эмоции. «Коламбус» установил новый рекорд клуба по количеству побед (44) и очков (94) в регулярном чемпионате и вернулся в плотнейшую борьбу с «Вашингтоном» и «Питтсбургом» за лидерство в Столичном дивизионе.
Благодаря усилиям Сергея Бобровского (23 сейва), который в 8 матчах со своим бывшим клубом одержал 7 побед, «Блю Джекетс» устояли во втором периоде, когда у гостей была настоящая волна удалений. «8 штрафов за матч! Почему так получилось? Наверное, судьи не очень нас любят», — откровенно сказал после игры нападающий «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон.

«Мундиры» не позволили сопернику уйти в серьёзный отрыв, начав третью двадцатиминутку при равном счёте, а затем смогли предпринять решающее усилие. Гол Брэндона Дубински в большинстве за 12 минут до конца встречи оказался победным, и этот выигрыш вернул Бобровскому единоличное лидерство в списке самых побеждающих голкиперов текущего сезона. «Клубный рекорд по победам – это хорошо, но нужно смотреть вперёд. Нам не сделать себе имя за счёт рекордов в «регулярке» и подобных вещей», — строго заметил Торторелла, команде которого осталось 14 матчей до завершения регулярного чемпионата.

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Гол Малкина не смутил «огоньков»

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2017, вторник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
4 : 3 1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Шири (Гюнцель, Кросби) – 02:54 (5x5), 1:1 – Энгелланд (Чиассон, Стэйджан) – 13:48 (5x5), 1:2 – Малкин (Куниц, Кессел) – 15:51 (5x4), 2:2 – Уайдман (Верстиг, Беннетт) – 21:34 (5x5), 3:2 – Годро (Верстиг) – 45:22 (5x4), 3:3 – Кросби (Шири, Гюнцель) – 56:29 (5x5), 4:3 – Верстиг – 65:00 ( ПБ)

10 побед подряд – такой потрясающей успешной серии у «Калгари» не было почти 40 лет: последний раз столь удачный отрезок сезона «огоньки» провели в чемпионате-1978/79, за год до переезда из Атланты. На этот раз битыми оказались действующие чемпионы из «Питтсбурга», причём хозяев не смутили голы главных звёзд «Пингвинз» — Евгения Малкина и Сидни Кросби.


Благодаря шайбе россиянина гости смогли уйти лидерами на первый перерыв, но реализация созданных моментов у «Калгари» была выше. «Огоньки» реализовали единственное удаление соперников в третьем периоде, и если бы не расторопность Кросби, забившего «мусорный» гол с пятачка за три минуты до конца основного времени, победа пришла бы к «Флэймз» намного раньше. «Пингвины» довели дело до серии буллитов, в которой Малкин, Кросби и Кессел так и не смогли пробить вратаря хозяев Брайана Эллиотта.

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Наместников вернулся, Кучеров помог победить

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2017, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 3 1:1, 1:1, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Кампфер (Цуккарелло, Крайдер) – 05:53 (5x5), 1:1 – Пойнт (Кучеров, Друен) – 07:43 (5x4), 1:2 – Дюмон (Гэррисон) – 25:04 (5x5), 2:2 – Грабнер – 30:22 (5x5), 2:3 – Пойнт (Палат, Кучеров) – 53:21 (5x5)

В недавнем матче с «Миннесотой» «Тампа» потеряла из-за травм сразу трёх центральных нападающих – Владислава Наместникова, Тайлера Джонсона и Седрика Пакетта. К счастью для поклонников южан, в обескровленном состоянии «молнии» пробыли недолго – лишь один матч. На игру в «Мэдисон Сквер Гарден» с «Рейнджерс» смог вернуться в строй Наместников, чья травма колена оказалась менее серьёзной, чем предполагалось. «Мне просто повезло. Всё могло быть гораздо хуже», — пояснил российский форвард перед матчем.

Чтобы слегка освежить состав, главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер дал отдохнуть голкиперу Андрею Василевскому, отправив в «рамку» опытного словака Петера Будая. «У нас было много успешных матчей с Василевским. Когда мы выпускали его через два дня на третий, то он играл очень хорошо. В декабре у него был неудачный отрезок, но, возможно, та нагрузка из многих матчей подряд была слишком велика и неожиданна, к тому же команда плохо ему помогала. Наша цель состоит в том, чтобы попасть в плей-офф. Василевский – молодой вратарь, который растёт, развивается. У него впереди ещё очень много матчей», — сказал Купер.


Однако никаких вратарских чудес в поединке с «рейнджерами» не потребовалось: главным героем матча стал новичок «Тампы» Брэйден Пойнт, который в этот день отмечал свой 21-й день рождения. Свой праздник этот форвард с говорящей фамилией отметил истинно по-хоккейному: оформил голевой дубль, став автором и победной шайбы. Оба раза Пойнту ассистировал Никита Кучеров, который побил личный рекорд по количеству голевых передач за регулярный чемпионат (38). «Кучеров – наш безусловный кандидат на «Харт Трофи». Он достаточно долго вёз команду на себе», — откровенно признал Купер.


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Маршан догнал Кросби в споре снайперов

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2017, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3 : 6 2:1, 1:1, 0:4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Бэйкс (Бержерон, Маршан) – 06:48 (5x5), 1:1 – Гранлунд (Седин, Седин) – 15:47 (5x5), 2:1 – Гранлунд (Седин, Седин) – 17:05 (5x5), 2:2 – Хара (Мур) – 33:58 (5x5), 3:2 – Эдлер (Шор, Саттер) – 34:19 (5x5), 3:3 – Маршан (Пастрняк, Круг) – 40:58 (5x4), 3:4 – Маршан – 52:03 (5x5), 3:5 – Крейчи (Пастрняк, Ватрано) – 56:46 (5x5), 3:6 – Маршан (Бержерон, Бэйкс) – 59:34 (en)

Второй хет-трик в карьере нападающего «Бостона» Брэда Маршана помог «мишкам» одержать важнейшую выездную победу над «Ванкувером» и слегка обезопасить свою третью кубковую строчку в Атлантическом дивизионе от притязаний со стороны «Торонто» и «Тампы». Благодаря своим трём голам форвард «Брюинз» догнал лидера снайперской гонки Сидни Кросби – сейчас у этой канадской парочки по 35 шайб, что на два гола больше, чем у группы преследователей во главе с Евгением Малкиным. Новобранец «Ванкувера» Николай Голдобин пропустил третий матч подряд из-за болезни, но, согласно информации их стана команды, россиянин не страдает от симптомов свинки, которая в «Кэнакс» проявляется активнее, чем в других командах.

Привет от Славина

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2017, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
4 : 8 2:2, 2:4, 0:2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Строум (Лэдд, Хикки) – 09:11 (5x5), 1:1 – Слэвин (Линдхольм, Раск) – 14:14 (5x5), 1:2 – Нордстрём (Стемпняк, Слэвин) – 14:40 (5x5), 2:2 – Джионта (Клаттербак, Кулёмин) – 17:32 (5x5), 3:2 – де Хаан (Хо-Сэнг, Хикки) – 22:43 (5x5), 3:3 – Фолк (Стаал, Хэнифин) – 26:51 (5x5), 3:4 – Скиннер (Линдхольм, Теннисон) – 28:02 (5x5), 3:5 – Фолк (Хэнифин, Райан) – 28:58 (5x5), 3:6 – Слэвин – 31:45 (4x5), 4:6 – Хо-Сэнг (Бовилье) – 33:50 (5x5), 4:7 – Скиннер – 43:43 (бул), 4:8 – Слэвин (Терявяйнен, Стаал) – 50:57 (5x5)

Лишь 2 гола в 65 матчах сезона – таким был снайперский показатель «второгодника» из «Каролины» Джейккоба Славина до матча с «Айлендерс». Однако игра в Бруклине стала для 22-летнего защитника настоящим бенефисом, а заодно помогла «ураганам» сохранить теоретические шансы на продолжение борьбы за кубковую путёвку. Славин оформил свой первый в карьере хет-трик, став самым молодым защитником в истории «Харрикейнз», которому удалось добиться такого достижения.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Брюинз Калгари Флэймз Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский Брэд Маршан Владислав Наместников Евгений Малкин Никита Кучеров Сергей Бобровский Сидни Кросби
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