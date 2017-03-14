Самый побеждающий вратарь сезона НХЛ. Бобровский идёт к «Везине»

Сияющие «мундиры» и великолепный Бобровский
Выездной матч в «Городе братской любви» принёс команде Джона Тортореллы исключительно положительные эмоции. «Коламбус» установил новый рекорд клуба по количеству побед (44) и очков (94) в регулярном чемпионате и вернулся в плотнейшую борьбу с «Вашингтоном» и «Питтсбургом» за лидерство в Столичном дивизионе. Благодаря усилиям Сергея Бобровского (23 сейва), который в 8 матчах со своим бывшим клубом одержал 7 побед, «Блю Джекетс» устояли во втором периоде, когда у гостей была настоящая волна удалений. «8 штрафов за матч! Почему так получилось? Наверное, судьи не очень нас любят», — откровенно сказал после игры нападающий «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон.
«Мундиры» не позволили сопернику уйти в серьёзный отрыв, начав третью двадцатиминутку при равном счёте, а затем смогли предпринять решающее усилие. Гол Брэндона Дубински в большинстве за 12 минут до конца встречи оказался победным, и этот выигрыш вернул Бобровскому единоличное лидерство в списке самых побеждающих голкиперов текущего сезона. «Клубный рекорд по победам – это хорошо, но нужно смотреть вперёд. Нам не сделать себе имя за счёт рекордов в «регулярке» и подобных вещей», — строго заметил Торторелла, команде которого осталось 14 матчей до завершения регулярного чемпионата.
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Гол Малкина не смутил «огоньков»
10 побед подряд – такой потрясающей успешной серии у «Калгари» не было почти 40 лет: последний раз столь удачный отрезок сезона «огоньки» провели в чемпионате-1978/79, за год до переезда из Атланты. На этот раз битыми оказались действующие чемпионы из «Питтсбурга», причём хозяев не смутили голы главных звёзд «Пингвинз» — Евгения Малкина и Сидни Кросби.
Благодаря шайбе россиянина гости смогли уйти лидерами на первый перерыв, но реализация созданных моментов у «Калгари» была выше. «Огоньки» реализовали единственное удаление соперников в третьем периоде, и если бы не расторопность Кросби, забившего «мусорный» гол с пятачка за три минуты до конца основного времени, победа пришла бы к «Флэймз» намного раньше. «Пингвины» довели дело до серии буллитов, в которой Малкин, Кросби и Кессел так и не смогли пробить вратаря хозяев Брайана Эллиотта.
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Наместников вернулся, Кучеров помог победить
В недавнем матче с «Миннесотой» «Тампа» потеряла из-за травм сразу трёх центральных нападающих – Владислава Наместникова, Тайлера Джонсона и Седрика Пакетта. К счастью для поклонников южан, в обескровленном состоянии «молнии» пробыли недолго – лишь один матч. На игру в «Мэдисон Сквер Гарден» с «Рейнджерс» смог вернуться в строй Наместников, чья травма колена оказалась менее серьёзной, чем предполагалось. «Мне просто повезло. Всё могло быть гораздо хуже», — пояснил российский форвард перед матчем.
Чтобы слегка освежить состав, главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер дал отдохнуть голкиперу Андрею Василевскому, отправив в «рамку» опытного словака Петера Будая. «У нас было много успешных матчей с Василевским. Когда мы выпускали его через два дня на третий, то он играл очень хорошо. В декабре у него был неудачный отрезок, но, возможно, та нагрузка из многих матчей подряд была слишком велика и неожиданна, к тому же команда плохо ему помогала. Наша цель состоит в том, чтобы попасть в плей-офф. Василевский – молодой вратарь, который растёт, развивается. У него впереди ещё очень много матчей», — сказал Купер.
Однако никаких вратарских чудес в поединке с «рейнджерами» не потребовалось: главным героем матча стал новичок «Тампы» Брэйден Пойнт, который в этот день отмечал свой 21-й день рождения. Свой праздник этот форвард с говорящей фамилией отметил истинно по-хоккейному: оформил голевой дубль, став автором и победной шайбы. Оба раза Пойнту ассистировал Никита Кучеров, который побил личный рекорд по количеству голевых передач за регулярный чемпионат (38). «Кучеров – наш безусловный кандидат на «Харт Трофи». Он достаточно долго вёз команду на себе», — откровенно признал Купер.
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Маршан догнал Кросби в споре снайперов
Второй хет-трик в карьере нападающего «Бостона» Брэда Маршана помог «мишкам» одержать важнейшую выездную победу над «Ванкувером» и слегка обезопасить свою третью кубковую строчку в Атлантическом дивизионе от притязаний со стороны «Торонто» и «Тампы». Благодаря своим трём голам форвард «Брюинз» догнал лидера снайперской гонки Сидни Кросби – сейчас у этой канадской парочки по 35 шайб, что на два гола больше, чем у группы преследователей во главе с Евгением Малкиным. Новобранец «Ванкувера» Николай Голдобин пропустил третий матч подряд из-за болезни, но, согласно информации их стана команды, россиянин не страдает от симптомов свинки, которая в «Кэнакс» проявляется активнее, чем в других командах.
Привет от Славина
Лишь 2 гола в 65 матчах сезона – таким был снайперский показатель «второгодника» из «Каролины» Джейккоба Славина до матча с «Айлендерс». Однако игра в Бруклине стала для 22-летнего защитника настоящим бенефисом, а заодно помогла «ураганам» сохранить теоретические шансы на продолжение борьбы за кубковую путёвку. Славин оформил свой первый в карьере хет-трик, став самым молодым защитником в истории «Харрикейнз», которому удалось добиться такого достижения.