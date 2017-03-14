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175 лет назад 2016
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Вадим Шипачёв
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Филипп Майков

СКА и ЦСКА будут дожимать. «Динамо» и «Локомотив» не спасутся?

СКА и ЦСКА сделают всё, чтобы повести в своих сериях 3-1. Что им могут противопоставить «Динамо» и «Локомотив»?
14 марта 2017, вторник. 10:30. Хоккей
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«Динамо» М — СКА


Первый матч в Москве динамовцы могут занести себе в актив. Сравнить хотя бы второй матч серии, где «армейцы» перебросали соперников в два с лишним раза, и увидим, что «Динамо» сыграло максимально правильно.
Во-первых, впервые в серии у москвичей получилось открыть счёт в матче; во-вторых, «Динамо» впервые в серии стало играть первым номером, не надеясь на контратаки и регулярно напрягая оборону СКА. Напоролись, правда, на те же грабли — удаления. Москвичи вновь упустили шанс зацепиться за победу во многом из-за многочисленной игры в меньшинстве. Точнее, из-за одной, когда СКА сначала реализовал преимущество в двух человек, а спустя полторы минуты поставил «Динамо» в крайне затруднительное положение. Впрочем, здесь стоит искать причину в мастерстве СКА, нежели в оплошностях соперника. Команда Знарка потрясающе играет в большинстве в этом плей-офф — каждое третье удаление реализуется спецбригадами петербуржцев. Играть без штрафных минут у «Динамо», разумеется, не получится, однако свести их количество к минимуму вполне возможно. При игре в равных составах москвичи смотрятся достойно, поэтому главная задача игроков Орешкина — лишить СКА их главного оружия.

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Знарок вряд ли решится посадить на скамейку Коскинена, у которого за эту серию уже развился «синдром Кутейкина». И для «Динамо» это в какой-то степени плюс. Серия показала, что если Коскинена регулярно нагружать, то он может дрогнуть. Если хозяева также смогут забить первыми, постоянно напрягать Коскинена и костьми ложиться под шайбу при игре в меньшинстве, то минимум овертайм им будет обеспечен. Динамовцы понимают, что видят родные трибуны, возможно, в последний раз в сезоне, и отдадут всё, чтобы вернуть серию в Москву.
Если хозяева также смогут забить первыми, постоянно напрягать Коскинена и костьми ложиться под шайбу при игре в меньшинстве, то минимум овертайм им будет обеспечен.

Наш прогноз: «Динамо» победит в овертайме и сравняет счёт в серии.

«Локомотив» — ЦСКА


Парадоксально, но свой лучший матч в серии ЦСКА провёл тогда, когда уступил «железнодорожникам» во второй игре в Москве. «Локомотив» выглядел лишь бледной тенью себя, оттого добытая ими победа выглядит немного неожиданной. ЦСКА намерен взять второй ярославский матч и завершать серию в Москве с комфортным заделом, однако хозяева имеют на этот счёт свои планы. Игроки Кудашова переиграли ЦСКА в предыдущем матче в силовой борьбе, и при игре в равных составах это безошибочно работало. Однако стоило «армейцам» получить численно преимущество, как «Локомотив» начинал сыпаться. Нельзя сказать, что москвичи в большинстве играли эталонно — отнюдь. Однако ярославцы обе шайбы получили именно в меньшинстве, притом что сами при численном преимуществе выглядели совершенно беззубо.


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ЦСКА умеет играть по счёту едва ли не лучше всех в лиге, а потому любой полумомент, который будет реализован «армейцами», может похоронить надежды «Локомотива».

Шанс хозяев видится в постоянном навязывании борьбы, неуступчивой игре у бортов и безошибочной реализации своих моментов. «Локомотив» обязан перетерпеть ЦСКА, ибо других шансов сравнять счёт в серии практически нет. ЦСКА умеет играть по счёту едва ли не лучше всех в лиге, а потому любой полумомент, который будет реализован «армейцами» может похоронить надежды «Локомотива». Подопечным Кудашова кровь из носу нужно забивать первыми, чтобы обеспечить себе хотя бы минимальный задел. Сдерживать ЦСКА в углах и «вязать» по бортам все 60 минут невозможно, а потому игроки Квартальнова наверняка забросят как минимум парочку. Сможет ли «Локомотив» ответить тем же? Верится слабо.

Наш прогноз: ЦСКА победит и увеличит отрыв в серии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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