Кинэн заменил Юрзинова? Железный Майк — первая звезда «Куньлуня»

Железный Майк – это тот человек, который одним присутствием на тренерском мостике «Куньлуня» сможет привлечь как зрителя, так и статусных новичков.

Крен в сторону финских игроков – прерогатива исключительно Юрзинова, долго работавшего в стране Суоми, а значит, перестройка неизбежна.

Первым тренером в истории «Куньлуня» навсегда останется Юрзинов, а вот Кинэну, похоже, уготована роль первой мировой звезды китайского хоккея.

В последние две недели судьбабуквально подвисла в воздухе. Ещё на пресс-конференции после последнего матча сезона он подал в отставку с поста главного тренера «Куньлуня», но она так и не была принята. Решение об уходе Юрзинова стало шоком не только для хоккейного мира, но и для руководства китайского клуба.По словам, главный тренер не посвящал его в свои планы, и никто не был готов к такому повороту. Даже на фоне отставокего уход имел эффект разорвавшейся бомбы.Со 2 марта, когда «Кунльунь» разгромно проиграл «Магнитке» в пятом матче серии и завершил сезон, а Юрзинов заявил о своей отставке, от специалиста не поступало никаких комментариев и пояснений. Почему первый тренер в истории китайского клуба решил так резко покинуть Пекин? Что его не устраивало в работе с новичком КХЛ? Стало ли причиной отставки наличие предложения от другого клуба, например «Спартака»? На все вопросы ответ один – тишина. «Куньлунь», в свою очередь, не торопился принимать отставку, отложив принятие решения на 20 марта. Именно в этот день команда должна была выйти из отпуска.И вот долгожданные новости из Китая! Пока не официальные, а исключительно инсайдерские, но сомневаться в их достоверности поводов нет. Лонгму Ли – китайский журналист, ТВ-продюсер и бродкастер. Он уже неоднократно становился источником информации о «Куньлуне». На этот раз он первым сообщил, что новым главным тренером клуба станет. Прежде всего это означает, что Юрзинов будет освобождён от всяческих обязательств перед хоккейным Пекином. А ведь как говорили в кулуарах, в руководстве «Куньлуня» крайне недовольны решением россиянина и даже были готовы чинить ему препятствия при трудоустройстве в других клубах…Юрзинов отныне свободен. Можно по-разному оценивать условия его работы в Пекине. Сам он настаивает на том, что весь сезон приходилось работать с крайне ограниченным составом без должной «скамейки» и фарм-клуба, что, несомненно, правда. С другой стороны, наставник «Куньлуня», в отличие от его российских коллег, не был скован лимитом на легионеров, располагая игроками сборных Финляндии, Швеции, Словакии и Франции. Говоря о давлении со стороны руководства, Владимир Владимирович уверял, что его в Китае нет, а качество игры для него важнее места в таблице, но можно ли в это поверить, когда мы говорим о проекте государственной важности? Так или иначе, Юрзинов свою работу проделал на совесть и без особого труда найдёт новый клуб.Первым тренером в истории «Куньлуня» навсегда останется Юрзинов, а вот Кинэну, похоже, уготована роль первой мировой звезды китайского хоккея. По весне, когда проект только набирал обороты, в Пекин сваталина эту новость тогда отреагировал с усмешкой, заявив, что готов отпустить своего лидера, если «Куньлунь» предложит $ 100 млн. Думается, что после трёх хет-триков в этом плей-офф «Магнитка» не отпустит Зарипова даже за столь астрономическую сумму. Слухи вокруг Ковальчука были основаны на его тогдашнем статусе изгнанника и питерском следе в китайском проекте., который является не только президентом СКА, но совладельцем «Куньлуня», вполне мог перебросить звезду из одного своего клуба в другой, но в итоге примирил Ковальчука со Знарком.Ни Ковальчук, ни Зарипов, ни другой хоть сколько-нибудь именитый игрок до столицы Китая летом так и не доехал. Не исключено, что с этим связана низкая посещаемость домашних матчей «Куньлуня» в первой половине сезона. Не секрет, что китайцы, как и все азиаты, невероятно падки до звёзд. Будь-то английский футболист или российская поп-звезда, в Поднебесной их могут обожать даже больше, чем на родине. Яркий тому пример – певец Витас, позабытый в России, но страстно обожаемый в Китае. Однако в первом составе «Куньлуня», несмотря на все его успехи, не было ни одной личности с мировым именем, а китайцыещё слишком молоды, чтобы собирать 14-тысячный «Ле Спортс Центр». Железный Майк – это тот человек, который одним присутствием на тренерском мостике «Куньлуня» сможет привлечь как зрителя, так и статусных новичков.Если разобраться, пришествие Кинэна в «Куньлунь» — не такая уж и сенсация. Это то, к чему шли обе стороны. О том, что легендарный канадец может возглавить китайский клуб, говорили ещё летом. Экс-главный тренер «Магнитки» и первый в истории специалист, выигравший Кубок Стэнли и Кубок Гагарина, был первой кандидатурой на эту должность. Тогда руководством «Куньлуня» было принято принципиальное решение, что возглавить проект должен непременно российский специалист. По нашим данным, выбор стоял между Владимиром Юрзиновым-младшим и, но предпочтение решили отдать более молодому специалисту с богатым знанием языков. Однако всё это время над командой из Пекина нависла тень Железного Майка.В феврале Кинэна активно сватали в «Салават Юлаев» на замену Игорю Захаркину. Леонид Вайсфельд рассматривал его в тандеме с его бывшим подопечным и коренным уфимцем Игорем Кравчуком. Однако уже после ухода Захаркина канадца не было в шорт-листе уфимцев, который возглавляет Эркка Вестерлунд, а его последнее упоминание в прессе было связано… как раз с «Куньлунем». Вместе с Романом Ротенбергом, Филом Эспозито и рядом других известных хоккейных личностей он вошёл в так называемый Международный координационный совет клуба. При этом должность бывшего тренера «Магнитки» звучала не иначе как «советник по техническому развитию». Впрочем, путь от советника до главного тренера гораздо короче, чем может показаться.В пресс-службе «Куньлуня» не подтвердили, но и не опровергли новость о назначении Кинэна. Как и прежде, китайская сторона настаивает, что все решения о новом главном тренере будут приняты после 20 марта. Но кто бы ни возглавил китайский клуб после Юрзинова, очевидно, что фундамент, заложенный им в минувшем сезоне, придётся выкладывать заново. Действующие контракты у «Куньлуня» есть всего с двумя игроками: вратарёми защитником. Даже если с кем-то из свободных агентов и будут продлены соглашения, в Пекине мы увидим новую команду. Крен в сторону финских игроков – прерогатива исключительно Юрзинова, долго работавшего в стране Суоми, а значит, перестройка неизбежна. К тому же, как стало известно «Чемпионату», со следующего сезона в «Куньлуне» будет введён внутренний лимит: в составе должно быть по меньшей мере 10 российских или китайских игроков.Пришествие Майка Кинэна в «Куньлунь» — факт ещё не свершившийся, но может ли китайский клуб мечтать о лучшем варианте? Канадец знает, как работать и выигрывать в КХЛ, знаком с нашим менталитетом и даже обладает российским паспортом. Китай – несколько другая культура, но среди владельцев и руководителей клуба есть россияне, что облегчит Железному Майку адаптацию. Опыт работы по обе стороны океана позволит ему держать в узде интернациональный состав. Назначив Кинэна, боссы «Куньлуня» если не улучшат результаты команды, то совершенно точно поднимут интерес к клубу в Поднебесной. Если Майк вместе с собой привезёт в Пекин пару-тройку потухающих, но всё ещё громких по именам, звёзд, то о посещаемости в 500 человек на домашних матчах «Кунлуня» можно будет забыть раз и навсегда.