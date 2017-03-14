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175 лет назад 2016
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Никита Кучеров
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Самая яркая молния НХЛ. Почему Кучеров заслужил «Харт Трофи»

По мнению главного тренера «Тампы» Джона Купера, Никита Кучеров – претендент на титул MVP. Есть ли шансы у Кучерова завоевать «Харт Трофи»?
14 марта 2017, вторник. 14:45. Хоккей
20 (10+10) очков в 10 матчах, титул первой звезды первой мартовской недели, фантастически оригинальный буллит, личные рекорды по голам и передачам и седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона – всё это достижения лидера «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова, который лишь на 6 пунктов отстаёт от лидера общего зачёта Коннора Макдэвида.
После небольшого спада в середине февраля, когда 23-летний уроженец Майкопа четыре встречи кряду оставался без набранных очков, игра Кучерова приобрела новые краски.

И болельщики, и одноклубники, и тренерский штаб «молний» отдают должное Никите, который вовремя включил максимальные обороты – во многом за счёт удачной игры Кучерова «Тампа» сохраняет неплохие шансы на то, чтобы попасть в плей-офф. Перед победным матчем с «Рейнджерс» наставник команды Джон Купер первым высказал мысль, в которой фамилия российского бомбардира и престижный «Харт Трофи» оказались рядом. Сможет ли Кучеров подхватить эстафету у Овечкина и Малкина и завоевать приз самому ценному игроку сезона?

Для начала стоит дать слово «автору» этой идеи – главному тренеру «Лайтнинг», под руководством которого Никита и проделал впечатляющий путь на вершину.

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Купер: Кучеров вышел на новый уровень


— Если говорить о плей-офф, то невозможно обойти тему Кучерова, который проделал убедительнейший рывок. Сможет ли Никита стать финалистом голосования за «Харт Трофи»?
— Вы спрашиваете не того человека. В нашей команде Кучеров – безусловный кандидат на «Харт Трофи», для нас это самый ценный хоккеист, и никаких сомнений в этом у нас нет. Когда мы большего всего нуждались в Никите, он не подвёл. Последние 15 матчей – это был важнейший отрезок сезона, и Кучеров просто взвалил всю команду на свою спину, а мы «поехали» на нём.

— А как же Андрей Василевский?
— Андрей тоже сыграл очень здорово, нельзя об этом забывать. Он приводил нас к победам. Но именно Кучеров брал на себя ответственность, тащил всю команду на себе. На этом отрезке сезона, когда у нас не так много получалось, Кучеров был самым ценным игроком «Тампы» во всех пониманиях этого термина.
Наставник «Тампы» Джон Купер первым высказал мысль, в которой фамилия российского бомбардира и престижный «Харт Трофи» оказались рядом.

— Успех Кучерова – это его личная заслуга или на это повлияли и небольшие изменения, которые сделали вы?
— Все факторы повлияли. Конечно, всё идёт от того, насколько хоккеист талантлив, кем он является. Но со временем появляется возможность получить новый опыт игры в НХЛ. Игрок узнаёт, что он может сделать нового, а чего делать не стоит. Конечно, Никита вырос как игрок. Его бросок стал лучше, видение площадки тоже заметно улучшилось. Тренерский штаб тоже не сидел на месте, мы работали с Кучеровым. Отменную работу проделал мой помощник Тодд Ричардс, который отвечает за игру в большинстве – теперь у Никиты гораздо больше моментов, чтобы забить. Но, конечно, основная заслуга прорыва принадлежит самому Кучерову. Он по-настоящему вышел на новый уровень.

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Ничем не хуже Макдэвида


Кучеров уже третий сезон подряд является одним из лидеров «Тампы», которая до нынешнего чемпионата весьма успешно играла в плей-офф и даже претендовала на Кубок Стэнли. Однако имя Никиты и его возможность претендовать на индивидуальные призы никогда широко не обсуждалось – на слуху у болельщиков и журналистов были всем привычные фамилии опытных суперзвёзд. В сезоне-2014/15 Кучеров занял 30-е место в голосовании за «Селке Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана), которое выиграл Патрис Бержерон, а год назад стал 53-м в списках кандидатов на джентльменский трофей «Леди Бинг».
Кучеров обходит Макдэвида по важнейшему показателю: Никита в среднем за матч набирает 1,13 очка (третий показатель в лиге после Кросби и Малкина), а Коннор – 1,10.

Согласно статистике, российский нападающий «Тампы» — ничуть не менее достойный кандидат на «Харта», чем молодой капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, которым так любит восторгаться заокеанская публика. Так, Кучеров обходит Макдэвида по важнейшему показателю, связанному со стабильностью: Никита в среднем за матч набирает 1,13 очка (третий показатель в лиге после Кросби и Малкина), а Макдэвид – 1,10. Кучеров почти не набирает «пустых» баллов в тех матчах, когда соперник явно сильнее, и многие хоккеисты работают только на личную статистику: 49 из 69 своих очков россиянин набрал в победных для «Тампы» матчах. По показателю Corsi for при игре в формате пять на пять Кучеров – лучший в «молниях» (55,13%).

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По проценту матчей, в которых хоккеисты набирали как минимум по одному очку, Кучеров идёт почти вровень с Макдэвидом (65,6% против 66,2%). Пожалуй, единственный показатель, где Никита не входит в число лидеров, – это голы в равных составах, поскольку большую часть своих шайб россиянин забросил в большинстве (14, второе место в лиге).

Буллит на все времена


Наконец, ещё одно неоспоримое достоинство Кучерова в деле продвижения к индивидуальным наградам – готовность сыграть ярко на радость публике. Штрафной бросок «без броска», который Никита исполнил около недели назад в матче с «Баффало», мгновенно стал очень популярен, причём не только у болельщиков. «Кучеров нарочно так исполнил буллит. Он постоянно это делает на тренировках. Возможно, многим это не понравится. Но кто бы мог подумать, что такое может произойти в матче НХЛ? Этот гол будет вечным хитом на Youtube. Признаюсь честно, летом во время тренировок я пытался повторить подобный трюк Кучерова. Могу ли я попробовать сделать это в игре? Нет, ни за что. Не хочу выглядеть как идиот, так что подожду с новой попыткой до отпуска», — с улыбкой сказал одноклубник Никиты Тайлер Джонсон.


«Мне очень нравится игра Кучерова. Это очень творческий и умелый хоккеист», — отметил легендарный тренер Скотти Боумэн. Дистанцию в шесть очков от Макдэвида россиянину вполне по силам быстро преодолеть – канадец в трёх последних играх набрал только один балл, а результативные действия Никиты позарез нужны «Тампе» для продолжения борьбы за кубковое место. Поддержать россиянина в потенциальной гонке за титулом MVP готовы и болельщики, и журналисты, создавшие в «Твиттере» специальный хэштег с воззванием голосовать именно за Кучерова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский Никита Кучеров
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