Оклад от 100 тыс. рублей. Как клубы «ищут» тренеров по объявлению

«Локомотив» уже ищет нового тренера?

«Авангард» тоже искал тренера по объявлению

«Югра» искала генерального директора

10 марта, в день второго матча серии ЦСКА – «Локомотив», на одном из ресурсов по поиску работы было размещено объявление от хоккейного клуба «Локомотива» (Ярославль) о вакансии главного тренера на следующий сезон с зарплатой в 100 тыс. рублей. В должностные обязательства кандидата, успешно прошедшего отбор, будет входить руководство тренировочным процессом, подготовка команды к соревнованиям. Ему будет предоставляться социальный пакет, работа начинается с июля 2017 года, а график будет ненормированный.Конечно, «Локомотив» не будет искать тренера по объявлению. И вообще Алексей Кудашов проделывает качественную работу в ярославском клубе. О настоящей причине же появления этой вакансии в такой важный момент сезона стоит только догадываться. Но похожий случай был в омском «Авангардом».Год назад в такой же ситуации оказался «Авангард». Там искали тренера в клуб с зарплатой в 50 тыс. рублей. При этом вакансий было восемь, а от претендентов требовалось добросовестное отношение к выполнению должностных обязанностей, а также желательно наличие международного опыта. Работодатель же помимо социального пакета гарантировал стабильный рабочий график с двумя выходными – суббота и воскресенье. Что уже странно с учётом того, что в выходные команды играют регулярно.«Такие требования выставляет УФМС, когда есть вероятность, что на работу будет принят иностранец. А так у нас вакансий нет. Когда берётся иностранный тренер или хоккеист, УФМС обязывает не только нас, но и другие команды, выставить это как вакансию. Мы ещё не дожили до того, чтобы искать тренера по объявлению. Если люди звонят, стараюсь им объяснить, что никто не требуется», — рассказала начальник отдела кадров хоккейного клуба «Авангард»в интервью РИА «Омск-информ».Дальше же всех пошла «Югра», по окончании сезона-2014/15 клуб всерьёз начал искать на своём официальном сайте генерального директора. Требований к кандидатам было несколько: российский паспорт, высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта, а также дополнительное профессиональное образование в области физической культуры и спорта или экономики, снятие или погашение судимости, отсутствие значимых заболеваний, минимум пять лет стажа.Успешно попали под эти требования семь человек, среди которых были бывший руководитель клуба Борис Новорусов, генеральный менеджер «Югры», а также, ранее занимавший пост управляющего директора КХЛ. В итоге никто из кандидатов не прошёл отбор, а клуб спустя полгода назначил на этот пост