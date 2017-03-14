Потерять Мурыгина и смять ЦСКА! Ярославль обыграл «армейцев» 5:1

Задача для «Локомотива» — подтянуть большинство

Потеря Мурыгина и ничья к третьему периоду

0:4 за период для ЦСКА

Четвёртый матч серии ЦСКА – «Локомотив» для «железнодорожников» из-за поражения в третьей игре стал решающим. Отыграться со счёта 1-3 в серии против «армейцев» — практически невыполнимая задача, то ли дело 2-2 и гарантированное возвращение в домашние стены. «Комментировать особо нечего. ЦСКА забил в большинстве, мы – нет, вся игра из этого сложилась», — резюме третьего матча от главного тренера «Локомотива»подчёркивало важность этого компонента в четвёртой встрече.Никаких сюрпризов в составах на игрудруг другу не преподнесли. Разве что у «Локомотива» появились в заявке на матч, которые заменилиНа первых минутах «Локомотив» повёл себя по-хозяйски и организовал пару неплохих атак на ворота ЦСКА.мог забивать после передачи, но быстрый гол ярославцам всё-таки не удался. Сбил темп игры «железнодорожников» необязательный штраф – удаление за нарушение численного состава на исходе четвёртой минуты матча. Реализация гостям не удалась, зато игра выровнялась. Пытались выяснить отношения врукопашную, но оперативное вмешательство лайнсменов предотвратило конфликт.Самый опасный момент за период у ворот Фаста случился, когда «Локомотив» усилиями Апалькова и Мосалёва устроил кучу-малу около пятачка гостей. После этого было ещё две минуты большинства – Да Коста нарушил правила, но и у «Локомотива» первый блин в численном преимуществе вышел комом. А ЦСКА забил, и сделал это. Жарков и Ворошило дважды пытались пробить, но удалось это лишь с третьего раза – Плэтт оказался в нужное время в нужном месте.Второй период получился зеркальным: более активное начало ЦСКА, выход «армейцев» втроём против одного защитника – но счёт не изменился. На 26-й минуте матча произошёл момент, который может повлиять на весь ход серии для «Локомотива»:толкнули прямо на, в результате чего голкиперу понадобилась медицинская помощь. Мурыгин смог продолжить матч, но лишь до перерыва. На третий период в ворота хозяев вышел уже. Кстати, счёт ко второму перерыву всё-таки стал равным: после удаления, очутившийся на пятачке в одиночестве, с добивания поразил цель – 1:1.Потеря основного голкипера не только не дезориентировала «Локомотив», но и мобилизовала команду. Оборона ЦСКА допустила ошибку на старте 4-й минуты заключительной двадцатиминутки: Коршков обманул Жаркова и Панина,ожидавших от него паса на синюю линию, и просто катнул шайбу вдоль ворот на, которому оставалось лишь расстрелять пустой угол.тут же убегал один на один с Фастом, но попал в перекладину, а затем случилось удаление. Всё просто: выигранное вбрасывание, поперечный перевод – иувеличил преимущество своей команды.В этот вечер у командыне получалось буквально ничего. Вскоренанёс по воротам Фаста, казалось бы, безобидный бросок от правого борта, но швед пропустил в ближний угол совсем необязательную шайбу. В довершение всех бед ЦСКА нарушил численный состав и вновь был наказан: в третий раз за матч «Локомотив» реализовал большинство. На этот раз гол стал результатом командного розыгрыша, а точку с пятачка поставил. 5:1 – такого с квартальновским ЦСКА в первых раундах плей-офф не случалось. Более того, впервые при«армейцы» в первых двух раундах проиграли два матча. 2-2 в серии — и большой вопрос, у кого теперь инициатива в этом противостоянии. Из негативных моментов для Ярославля проблемы со здоровьем у, который в третьем периоде ушёл в раздевалку, после того как шайба прилетела защитнику в голову. Кстати, теперь «Локомотиву» впору снимать объявление о поиске главного тренера с сайта вакансий.