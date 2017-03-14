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175 лет назад 2016
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«Локомотив» — ЦСКА — 5:1
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Илья Ермаков

Потерять Мурыгина и смять ЦСКА! Ярославль обыграл «армейцев» 5:1

«Локомотив» трижды реализовал большинство, Мурыгин не доиграл матч, а ЦСКА проиграл третий период 0:4.
14 марта 2017, вторник. 21:55. Хоккей
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Задача для «Локомотива» — подтянуть большинство


Четвёртый матч серии ЦСКА – «Локомотив» для «железнодорожников» из-за поражения в третьей игре стал решающим. Отыграться со счёта 1-3 в серии против «армейцев» — практически невыполнимая задача, то ли дело 2-2 и гарантированное возвращение в домашние стены. «Комментировать особо нечего. ЦСКА забил в большинстве, мы – нет, вся игра из этого сложилась», — резюме третьего матча от главного тренера «Локомотива» Алексея Кудашова подчёркивало важность этого компонента в четвёртой встрече.

Никаких сюрпризов в составах на игру Алексей Кудашов и Дмитрий Квартальнов друг другу не преподнесли. Разве что у «Локомотива» появились в заявке на матч Денис Мосалёв и Эмиль Галимов, которые заменили Артёма Ильенко и Дениса Осипова.

>>> Удачная премьера Фаста и сломавшееся большинство «Локомотива»

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
14 марта 2017, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
5 : 1 0:1, 1:0, 4:0
ЦСКА
Москва
0:1 – Плэтт (Ворошило, Блажиевский) – 18:38 (5x5), 1:1 – Тальбо (Козун, Накладал) – 34:02 (5x4), 2:1 – Красковский (Коршков) – 43:07 (5x5), 3:1 – Накладал (Кронвалль, Контиола) – 48:18 (5x4), 4:1 – Полунин (Гавриков) – 51:51 (5x5), 5:1 – Козун (Кронвалль, Контиола) – 57:53 (5x4)

Потеря Мурыгина и ничья к третьему периоду


На первых минутах «Локомотив» повёл себя по-хозяйски и организовал пару неплохих атак на ворота ЦСКА. Александр Полунин мог забивать после передачи Егора Коршкова, но быстрый гол ярославцам всё-таки не удался. Сбил темп игры «железнодорожников» необязательный штраф – удаление за нарушение численного состава на исходе четвёртой минуты матча. Реализация гостям не удалась, зато игра выровнялась. Пытались выяснить отношения врукопашную Михаил Пашнин и Андрей Кузьменко, но оперативное вмешательство лайнсменов предотвратило конфликт.

Самый опасный момент за период у ворот Фаста случился, когда «Локомотив» усилиями Апалькова и Мосалёва устроил кучу-малу около пятачка гостей. После этого было ещё две минуты большинства – Да Коста нарушил правила, но и у «Локомотива» первый блин в численном преимуществе вышел комом. А ЦСКА забил, и сделал это Джефф Плэтт. Жарков и Ворошило дважды пытались пробить Алексей Мурыгина, но удалось это лишь с третьего раза – Плэтт оказался в нужное время в нужном месте.

Второй период получился зеркальным: более активное начало ЦСКА, выход «армейцев» втроём против одного защитника – но счёт не изменился. На 26-й минуте матча произошёл момент, который может повлиять на весь ход серии для «Локомотива»: Петри Контиолу толкнули прямо на Алексея Мурыгина, в результате чего голкиперу понадобилась медицинская помощь. Мурыгин смог продолжить матч, но лишь до перерыва. На третий период в ворота хозяев вышел уже Александр Судницин. Кстати, счёт ко второму перерыву всё-таки стал равным: после удаления Ивана Телегина Максим Тальбо, очутившийся на пятачке в одиночестве, с добивания поразил цель – 1:1.

0:4 за период для ЦСКА


Потеря основного голкипера не только не дезориентировала «Локомотив», но и мобилизовала команду. Оборона ЦСКА допустила ошибку на старте 4-й минуты заключительной двадцатиминутки: Коршков обманул Жаркова и Панина,
ожидавших от него паса на синюю линию, и просто катнул шайбу вдоль ворот на Павла Красковского, которому оставалось лишь расстрелять пустой угол. Егор Аверин тут же убегал один на один с Фастом, но попал в перекладину, а затем случилось удаление Артёма Сергеева. Всё просто: выигранное вбрасывание, поперечный перевод – и Якуб Накладал увеличил преимущество своей команды.

В этот вечер у команды Дмитрия Квартальнова не получалось буквально ничего. Вскоре Александр Полунин нанёс по воротам Фаста, казалось бы, безобидный бросок от правого борта, но швед пропустил в ближний угол совсем необязательную шайбу. В довершение всех бед ЦСКА нарушил численный состав и вновь был наказан: в третий раз за матч «Локомотив» реализовал большинство. На этот раз гол стал результатом командного розыгрыша, а точку с пятачка поставил Брэндон Козун. 5:1 – такого с квартальновским ЦСКА в первых раундах плей-офф не случалось. Более того, впервые при Дмитрии Квартальнове «армейцы» в первых двух раундах проиграли два матча. 2-2 в серии — и большой вопрос, у кого теперь инициатива в этом противостоянии. Из негативных моментов для Ярославля проблемы со здоровьем у Алексея Мурыгина и Якуба Накладала, который в третьем периоде ушёл в раздевалку, после того как шайба прилетела защитнику в голову. Кстати, теперь «Локомотиву» впору снимать объявление о поиске главного тренера с сайта вакансий.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Алексей Кудашов Алексей Мурыгин Виктор Фаст Дмитрий Квартальнов Максим Тальбо Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
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