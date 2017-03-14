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175 лет назад 2016
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«Динамо» (Москва) – СКА – 1:4
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Херсли забивал и в свои, и в чужие. СКА в шаге от финала Запада

Защитник СКА Херсли едва не стал антигероем встречи, Широков рассматривал жесты болельщиков, а Кетов забил в пустые ворота.
14 марта 2017, вторник. 22:15. Хоккей
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КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
14 марта 2017, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 4 0:1, 1:1, 0:2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Белов (Коскиранта, Широков) – 16:58 (5x5), 1:1 – Кокарев (Подшендялов, Миронов) – 36:19 (5x5), 1:2 – Широков (Хафизуллин, Барабанов) – 39:08 (5x5), 1:3 – Херсли (Широков, Белов) – 55:07 (5x4), 1:4 – Кетов (Херсли) – 59:58 (en)

«Дацюка нет в составе!» — всполошился пресс-центр «ВТБ Ледового дворца» перед четвёртым матчем серии между «Динамо» и СКА. Действительно, получившего удар от Мартиньша Карсумса капитана «армейцев» заменил Николай Прохоркин, принимавший участие в первой встрече в Санкт-Петербурге. Напомним, что Дацюк мог пропускать игру из-за дисквалификации, однако в КХЛ аннулировали его удаление по итогам третьего матча. Собственно, как и штраф Лукаша Кашпара. А вот нарушение Александра Дергачёва оставили в силе.

В составе «Динамо» Максим Соловьёв заменил Дмитрия Вишневского, а воротах, как и прежде, вышел Александр Ерёменко. Не претерпела изменений и вратарская линия гостей. Несмотря на две пропущенные от Кутейкина шайбы от красной линии, пост номер один снова доверили Микко Коскинену. Финн приучил, что сильно играет в плей-офф, от матча к матчу набирая форму. Улыбался и наблюдал за игрой с трибуны травмированный защитник СКА Вячеслав Войнов.

>>> Убойный Кутейкин, грубость Дацюка и Кашпара. СКА сильнее «Динамо»

Первый период остался за «армейцами», несмотря на то что динамовцы перебросали соперника в створ – 12-9. Автором единственного гола стал защитник петербуржцев. Широков сделал скидку на Антона, который от синей линии с левого края нанёс мощный бросок в ближний угол, — Ерёменко не успел среагировать.


Больше голов на старте встречи зрители не увидели. На трибунах, к слову, был аншлаг. Но вести себя болельщики старались корректно, так как в клуб пришёл очередной штраф — на этот раз на сумму 800 тыс. рублей: 600 тыс. за нецензурную брань, 100 тыс за бросание на лёд посторонних предметов и столько же за оскорбительнее баннеры.

Во второй двадцатиминутке супермомент не реализовал Кокарев. Денис по центру вошёл в чужую зону и нанёс бросок из-под защитника — шайба попала в одну штангу, от неё в другую и вылетела в поле. «Динамо» откровенно не повезло.


Однако своего Кокарев всё же добился. Правда, не без помощи Херсли. Динамовцы убежали в контратаку. Подшендялов сделал передачу на ход партнёру. Денис с правого края прострелил на пятак, а шведский защитник СКА неудачно срезал шайбу в ворота Коскинена, не успевшего как следует среагировать. На повторе показалось, что ранее был офсайд, однако Олег Знарок почему-то решил не брать челлендж.

А незадолго до перерыва Питер вновь вышел вперёд. Барабанов совершил прорыв по правому флангу и нанёс бросок по воротам. Широков оказался самым расторопным на пятаке и послал шайбу в пустой угол ворот. Здесь уже видеопросмотр не помог динамовцам — всё было по правилам. Забавно, что сразу после гола Широков подъехал к заградительному стеклу, где с любопытством наблюдал за разъярёнными болельщиками, показывавшими хоккеисту неприличные жесты. Градус матча не снижался.

В третьем периоде «Динамо» активно пыталось отыграться. Тарасов с пятака едва не переиграл Коскинена, «армейцы» в свою очередь старались забить на контратаке. Исход матча предрешила игра в большинстве – две минуты получил Цветков. В результате Белов сделал перевод на свободного Херсли, который из круга вбрасывания послал шайбу между щитков Ерёменко. Патрик во вторник забивал и в свои, и в чужие ворота.

В концовке Зубарев в борьбе на пятаке накрыл шайбу рукой, за что был отправлен в бокс для штрафников. Орешкин заменил Ерёменко на шестого полевого хоккеиста, за что поплатился. Кетов убежал на пустые ворота, установив окончательный счёт в матче – 4:1 в пользу СКА.

У «Динамо» осталось немного шансов на спасение, а Питер сделал весомый шаг для выхода в финал Западной конференции. Команды переезжают в Санкт-Петербург, где встретятся 16 марта.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Москва ХК СКА Патрик Херсли Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
14 марта 2017, вторник
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