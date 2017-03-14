Сафронов заговорил после 1-3, а Знарок стал гостем для «Динамо»

СКА одержал победу над московским «Динамо» в четвёртом матче полуфинала Запада. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 4:1 (3-1 в серии).
В первом периоде счёт открыл Антон Белов. Во второй двадцатиминутке бело-голубые смогли отыграться благодаря голу Дениса Кокарева, но вскоре пропустили вторую шайбу, отличился Сергей Широков. В заключительной трети Патрик Херсли реализовал большинство, а окончательный результат установил Евгений Кетов, поразивший пустые ворота на последней минуте.
«Друзья в «Динамо» остались»
— Тяжёлая игра. Нас с победой. Готовимся к следующей встрече, — начал главный тренер СКА Олег Знарок.
— Не сложно ли вам играть с «Динамо» в плей-офф? Некоторые называют вас гостем…
— Это жизнь. Сложновато, но как-то выходим из этого положения.
— Друзья в клубе остались?
— Конечно. И среди болельщиков, и среди ребят.
— Что с Павлом Дацюком и сыграет ли он в следующей встрече?
— Он должен сыграть в следующем матче. В прошлой игре в столкновении он получил повреждение. Думаю, что и Войнова увидим.
— Войнов сегодня сидел на трибуне. Когда он будет готов?
— Думаю, что тоже в следующей игре.
— Есть ли шансы увидеть в воротах Игоря Шестёркина?
— Давайте по игре.
«Динамо» надо поймать фортуну и засунуть к себе в карман
— Была хорошая поддержка болельщиков, а нас подвела реализация, — сказал главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин.
— Является ли реализация моментов единственной проблемой «Динамо»?
— Есть фортуна, она иногда отворачивается. Надо её поймать и засунуть к себе в карман.
— Три матча проиграно. Что можно вытащить, чтобы переломить ход серии?
— Нам надо продолжать работать.
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«Ни слова болельщикам «Динамо» не сказал»
Нападающий СКА Сергей Широков стал героем самых огненных кадров с матча. После заброшенной шайбы 31-летний хоккеист подъехал к сектору с фанатами «Динамо» и бурно отпраздновал гол. Бело-голубые на трибунах негодовали.
«Главное, что шайбу забил, я ни слова болельщикам не сказал. Тяжёлая победа, сложно начали. Здорово сыграл Коскинен, выручил нас. Мы как раз в этот момент и забили. Сейчас надо восстановиться, залечить болячки и уже готовиться к игре в Питере. У нас было много блокированных бросков, много единоборств выиграли. Не всё хорошо по организации игры, но зато победили.
Как игралось без Дацюка? Мы выходим одним кулаком, стараемся. Это большая потеря, надеюсь, с Павлом всё будет хорошо. Болельщики есть у всех, мы выходим и играем. Не нужно на это обращать внимание, идём дальше. Когда «Динамо» брало видеоповтор, не волновался, это не наше дело. Поддерживали ли Херсли, когда от его ноги шайба залетела? Со всеми бывает, иногда не везёт».
«Без Дацюка СКА было сложно»
Последний раз нападающий СКА Александр Барабанов набирал балл за результативность 29 января в матче с «Трактором». В четвёртой встрече с «Динамо» Барабанов записал на свой счёт результативную передачу.
«Главное, что команда победила, а то, что я набрал очко, — не важно. Без Дацюка сегодня тяжело было. Как бы оценил матч для себя? Мы выиграли, значит, всё хорошо. В моменте с голом Широкова всё спонтанно получилось: конец смены, Хафизуллин мне отдал, и мы как-то с мясом шайбу затолкали. Такие голы нужны», — заявил Барабанов.
«Ничего не мог поделать, когда забил в свои ворота»
Главным героем матча стал защитник СКА Патрик Херсли, которому удалось забить и в свои, и в чужие ворота.
«В плей-офф всегда битва, тут случаются такие отскоки, когда шайбы не видишь. Хорошо, что я потом забил и СКА победил. Расстроился ли я, когда забил в свои ворота? Здесь ничего нельзя поделать, просто неудача, шайба попала в конёк и от него уже залетела в ворота. У нас не было установки играть аккуратнее, тренеры такого не говорили, просто все отлично понимают, что если ты мало удаляешься, то у тебя намного больше шансов победить. Естественно, серия для СКА ещё не закончена, нужно победить дома в четверг», — сказал Херсли.
«Динамо» проиграло сражение, но не бой»
«Хотеть победить мало — нужно мочь, лезть на ворота, забивать. С одним голом ничего не сделаешь. Видимо, мы лезем не так, как надо, нужно ещё добавлять. Что можно изменить, чтобы выиграть? Ничего, реализовывать моменты только. Ну и удаления, конечно, надо поправить дисциплину. Я и сейчас считаю, что проиграно сражение, но не бой. Вернёмся ещё сыграть дома и съездим в Питер! Сегодня было абсолютно нормальное судейство», — сказал нападающий «Динамо» Алексей Терещенко.
Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов находился не в самом радужном настроении после игры.
«Что говорить? Сами отдали свою игру сегодня», — понять руководителя бело-голубых можно. Его команда оказалась в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Гагарина.