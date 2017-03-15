Возвращение глыб. Вестерлунда ждут в Уфе, а Кинэна – в Пекине

«Динамо» проигрывает само себе?
Если в питерских матчах ещё дозволено было кивать на судейство, то теперь можно с уверенностью сказать: «Динамо» в серии со СКА уступает по делу, во многом проигрывая само себе. Сколько моментов бело-голубые создали во вторник – не счесть! Один только Денис Кокарев, забивший в итоге от конька Патрика Херсли, обстучал штанги и наиграл на хет-трик. Однако первый период, на протяжении которого доминировали хозяева, закончился в пользу гостей. Всего через три минуты после того, как гол вымучил Кокарев, своё веское слово сказал Сергей Широков. Кадры его яростных переглядок с динамовскими болельщиками облетели весь хоккейный рунет. Похоронило же «Динамо» совершенно необязательное удаление Алексея Цветкова. Штраф опытнейшего форварда цинично использовал Херсли, который тем самым исправился за автогол. Имея все шансы сравнять счёт в серии, москвичи проиграли и оказались в шаге от того, чтобы досрочно завершить поход за Кубком Гагарина.
>>> Херсли забивал и в свои, и в чужие. СКА в шаге от финала Запада
«Локомотив» крушит ЦСКА ценой травм Мурыгина и Накладала
К Дмитрию Квартальнову по этому розыгрышу Кубка Гагарина немало кадровых вопросов. Почему по весне снова попал в опалу Дмитрий Кугрышев? Почему типичный силовик Артём Ворошило выходит во втором звене? А с недавних пор рулевой ЦСКА ещё и основного вратаря сборной России Илью Сорокина усадил в запас. Но на всё это можно закрывать глаза до тех пор, пока Квартальнов выигрывает. Победителей не судят, не правда ли? Однако крушение, которое ЦСКА потерпел в Ярославле в четвёртом матче серии, лишь усиливает лавину вопросов к Дмитрию Вячеславовичу. Не только ярославские легионеры разрывали оборону «армейцев», но и тройка Коршков – Красковский – Полунин, соорудившая две шайбы. «Железнодорожники» были быстрее, наглее, агрессивнее и изобретательнее фаворита серии. Они буквально затоптали ЦСКА! 5:1 – тот счёт, что вполне отражает ход отдельно взятой игры. Единственное, о чём может жалеть Алексей Кудашов, так это о потерях Алексея Мурыгина и Якуба Накладала. Без основного вратаря и ведущего защитника «Локомотиву» будет архисложно выиграть ещё два матча.
>>> Потерять Мурыгина и смять ЦСКА! Ярославль обыграл «армейцев» 5:1
Кинэн заменит в «Куньлуне» Юрзинова
В китайском клубе всё отрицают, уверяя, что все перестановки состоятся только после 20 марта, но с большой долей вероятности новым главным тренером «Куньлуня» станет Майк Кинэн. Об этом сообщил в своём «твиттере» наш китайский коллега Лонгму Ли. Почему этой информации можно доверять? Во-первых, Кинэн ещё перед началом сезона рассматривался как один из претендентов на эту должность. Во-вторых, ещё до старта плей-офф он вошёл в международный координационный совет клуба. Так что отсрочка до 20 марта – это всего лишь формальность, связанная с выходом команды из отпуска и бракоразводным процессом с Владимиром Юрзиновым-младшим. Железный Майк вот-вот доберётся до Поднебесной.
>>> Кинэн заменил Юрзинова? Железный Майк — первая звезда «Куньлуня»
Вестерлунд — № 1 в списке Вайсфельда
Другая тренерская глыба может обрести башкирскую прописку. Если Кинэн – легенда канадского хоккея, то Вестерлунд – финского, а возможно, даже всего европейского. Эркка вместе со сборной Финляндии выбивал сборную России из 1/4 финала домашней Олимпиады, руководил собственным хоккейным центром на родине и дважды выводил «Йокерит» в плей-офф. Теперь он кандидат № 1 на пост главного тренера «Салавата Юлаева». В связи с уфимским клубом называлась фамилия Вячеслава Буцаева. Сергей Гончар уже отказал юлаевцам, а вот с финским специалистом переговоры, по нашей информации, вышли на финишную прямую. Если всё срастётся – это будет более чем достойная замена Игорю Захаркину.
В связи с уфимским клубом называлась фамилия Вячеслава Буцаева, Сергей Гончар уже отказал юлаевцам, а вот с финским специалистом переговоры вышли на финишную прямую.
«Спартак» выбрал Епанчинцева вместо Шепелева?
Наступает определённость и с новым главным тренером в «Спартаке». В московский клуб сватали и Владимира Юрзинова-младшего, и Сергея Шепелева, но всё идёт к тому, что красно-белых возглавит Вадим Епанчинцев. Нынешний рулевой «Сарыарки» на заре игроцкой карьеры выступал за «Спартак», а несколько лет назад входил в тренерский штаб молодёжной команды москвичей. Первоначально планировалось, что Епанчинцев станет помощником Шепелева, чью кандидатуру продавливали ветераны, но от кандидатуры олимпийского чемпиона было решено отказаться.
Фахрутдинов, Якубов и Гусев. Кто будет главным в «Югре»?
Как ранее сообщал «Чемпионат», Андрей Разин покинет Ханты-Мансийск. В «Югре» не стали тянуть и нашли ему замену. Северян возглавит тренерский триумвират из Равиля Якубова, Мисхата Фахрутдинова и Сергея Гусева. 41-летний Гусев, ещё в прошлом сезоне выступавший за «Югру» на позиции защитника, перейдёт на тренерскую работу и будет отвечать за игру в обороне. А вот кто именно, Якубов или Фахрутдинов, станет главным тренером – пока не ясно. С одной стороны, экс-главный тренер «Амура» имеет куда больше опыта самостоятельной работы, но ради чего тогда Якубову покидать тёплое место в Подольске? Помощником Равиль мог бы оставаться и в «Витязе», где работал последние годы, а срываться на север есть смысл только ради повышения.
Зелепукин станет генменеджером «Северстали»
Работу в этот день находили не только тренеры, но и функционеры. Валерий Зелепукин, покинувший пост спортивного директора «Кузни» ещё в начале сезона, станет новым генеральным менеджером «Северстали». По нашей информации, он уже приступил к селекционной работе и, в частности, ищет нового вратаря на замену Якубу Коваржу. Впрочем, должность генерального менеджера в Череповце расстрельная. В прошлом сезоне её без особых успехов занимали Евгений Михалкевич и Дмитрий Смирнов. Дадут ли в «Северстали» проработать целый сезон Зелепукину, если учесть, что плоды его деятельности в Новокузнецке были, мягко говоря, неутешительными?
Валерий Зелепукин, покинувший пост спортивного директора «Кузни» ещё в начале сезона, станет новым генеральным менеджером «Северстали».
Губернатор сулит «Сибири» ставку на молодёжь
«Сейчас идёт процесс формирования. Мы не ставим задачу привлечения каких-то суперзвёзд. Нужно опереться на костяк молодёжного состава и решить задачу на следующий сезон», — высказался губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий про перспективы хоккейной «Сибири». По стечению обстоятельств он же – председатель попечительского совета клуба, так что его слова не стоит пропускать мимо ушей. Что значит «опереться на костяк молодёжного состава»? Как правило, такие популистские заявления свидетельствуют только об одном – о сокращении финансирования и отказе от былых амбиций. Впрочем, немного подождём и для начала узнаем фамилию нового главного тренера сибиряков. От того, кто придёт на смену Андрею Скабелке, во многом будет зависеть дальнейший вектор развития клуба.