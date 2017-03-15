Возвращение глыб. Вестерлунда ждут в Уфе, а Кинэна – в Пекине

«Динамо» проигрывает само себе?

«Локомотив» крушит ЦСКА ценой травм Мурыгина и Накладала

Кинэн заменит в «Куньлуне» Юрзинова

Вестерлунд — № 1 в списке Вайсфельда

В связи с уфимским клубом называлась фамилия Вячеслава Буцаева, Сергей Гончар уже отказал юлаевцам, а вот с финским специалистом переговоры вышли на финишную прямую.

«Спартак» выбрал Епанчинцева вместо Шепелева?

Фахрутдинов, Якубов и Гусев. Кто будет главным в «Югре»?

Зелепукин станет генменеджером «Северстали»

Валерий Зелепукин, покинувший пост спортивного директора «Кузни» ещё в начале сезона, станет новым генеральным менеджером «Северстали».

Губернатор сулит «Сибири» ставку на молодёжь

Если в питерских матчах ещё дозволено было кивать на судейство, то теперь можно с уверенностью сказать: «Динамо» в серии со СКА уступает по делу, во многом проигрывая само себе. Сколько моментов бело-голубые создали во вторник – не счесть! Один только, забивший в итоге от конька Патрика Херсли, обстучал штанги и наиграл на хет-трик. Однако первый период, на протяжении которого доминировали хозяева, закончился в пользу гостей. Всего через три минуты после того, как гол вымучил Кокарев, своё веское слово сказал. Кадры его яростных переглядок с динамовскими болельщиками облетели весь хоккейный рунет. Похоронило же «Динамо» совершенно необязательное удаление. Штраф опытнейшего форварда цинично использовал Херсли, который тем самым исправился за автогол. Имея все шансы сравнять счёт в серии, москвичи проиграли и оказались в шаге от того, чтобы досрочно завершить поход за Кубком Гагарина.по этому розыгрышу Кубка Гагарина немало кадровых вопросов. Почему по весне снова попал в опалуПочему типичный силовиквыходит во втором звене? А с недавних пор рулевой ЦСКА ещё и основного вратаря сборной Россииусадил в запас. Но на всё это можно закрывать глаза до тех пор, пока Квартальнов выигрывает. Победителей не судят, не правда ли? Однако крушение, которое ЦСКА потерпел в Ярославле в четвёртом матче серии, лишь усиливает лавину вопросов к Дмитрию Вячеславовичу. Не только ярославские легионеры разрывали оборону «армейцев», но и тройка Коршков – Красковский – Полунин, соорудившая две шайбы. «Железнодорожники» были быстрее, наглее, агрессивнее и изобретательнее фаворита серии. Они буквально затоптали ЦСКА! 5:1 – тот счёт, что вполне отражает ход отдельно взятой игры. Единственное, о чём может жалеть, так это о потерях. Без основного вратаря и ведущего защитника «Локомотиву» будет архисложно выиграть ещё два матча.В китайском клубе всё отрицают, уверяя, что все перестановки состоятся только после 20 марта, но с большой долей вероятности новым главным тренером «Куньлуня» станет. Об этом сообщил в своём «твиттере» наш китайский коллега. Почему этой информации можно доверять? Во-первых, Кинэн ещё перед началом сезона рассматривался как один из претендентов на эту должность. Во-вторых, ещё до старта плей-офф он вошёл в международный координационный совет клуба. Так что отсрочка до 20 марта – это всего лишь формальность, связанная с выходом команды из отпуска и бракоразводным процессом с. Железный Майк вот-вот доберётся до Поднебесной.Другая тренерская глыба может обрести башкирскую прописку. Если Кинэн – легенда канадского хоккея, то Вестерлунд – финского, а возможно, даже всего европейского. Эркка вместе со сборной Финляндии выбивал сборную России из 1/4 финала домашней Олимпиады, руководил собственным хоккейным центром на родине и дважды выводил «Йокерит» в плей-офф. Теперь он кандидат № 1 на пост главного тренера «Салавата Юлаева». В связи с уфимским клубом называлась фамилияуже отказал юлаевцам, а вот с финским специалистом переговоры, по нашей информации, вышли на финишную прямую. Если всё срастётся – это будет более чем достойная замена Игорю Захаркину.Наступает определённость и с новым главным тренером в «Спартаке». В московский клуб сватали и, и, но всё идёт к тому, что красно-белых возглавит. Нынешний рулевой «Сарыарки» на заре игроцкой карьеры выступал за «Спартак», а несколько лет назад входил в тренерский штаб молодёжной команды москвичей. Первоначально планировалось, что Епанчинцев станет помощником Шепелева, чью кандидатуру продавливали ветераны, но от кандидатуры олимпийского чемпиона было решено отказаться.Как ранее сообщал «Чемпионат»,покинет Ханты-Мансийск. В «Югре» не стали тянуть и нашли ему замену. Северян возглавит тренерский триумвират из. 41-летний Гусев, ещё в прошлом сезоне выступавший за «Югру» на позиции защитника, перейдёт на тренерскую работу и будет отвечать за игру в обороне. А вот кто именно, Якубов или Фахрутдинов, станет главным тренером – пока не ясно. С одной стороны, экс-главный тренер «Амура» имеет куда больше опыта самостоятельной работы, но ради чего тогда Якубову покидать тёплое место в Подольске? Помощником Равиль мог бы оставаться и в «Витязе», где работал последние годы, а срываться на север есть смысл только ради повышения.Работу в этот день находили не только тренеры, но и функционеры., покинувший пост спортивного директора «Кузни» ещё в начале сезона, станет новым генеральным менеджером «Северстали». По нашей информации, он уже приступил к селекционной работе и, в частности, ищет нового вратаря на замену. Впрочем, должность генерального менеджера в Череповце расстрельная. В прошлом сезоне её без особых успехов занимали. Дадут ли в «Северстали» проработать целый сезон Зелепукину, если учесть, что плоды его деятельности в Новокузнецке были, мягко говоря, неутешительными?«Сейчас идёт процесс формирования. Мы не ставим задачу привлечения каких-то суперзвёзд. Нужно опереться на костяк молодёжного состава и решить задачу на следующий сезон», — высказался губернатор Новосибирской областипро перспективы хоккейной «Сибири». По стечению обстоятельств он же – председатель попечительского совета клуба, так что его слова не стоит пропускать мимо ушей. Что значит «опереться на костяк молодёжного состава»? Как правило, такие популистские заявления свидетельствуют только об одном – о сокращении финансирования и отказе от былых амбиций. Впрочем, немного подождём и для начала узнаем фамилию нового главного тренера сибиряков. От того, кто придёт на смену, во многом будет зависеть дальнейший вектор развития клуба.