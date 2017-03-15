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175 лет назад 2016
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Владимир Юрзинов-младший, «Куньлунь Ред Стар»
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Юрзинов: ухожу из «Куньлуня», так как хочу сам принимать решения

Отставка из «Куньлуня», специфика работы в Китае, результаты дебютного сезона в КХЛ и общая цель – в интервью с Владимиром Юрзиновым.
15 марта 2017, среда. 08:00. Хоккей
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Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший дал первое интервью после знаменитой пресс-конференции в Магнитогорске, когда его команда выбыла из плей-офф, уступив «Металлургу». На ней наставник «Куньлуня» объявил, что, несмотря на ещё год действующего контракта с китайской командой, он принял решение подать в отставку. О причинах своего ухода и проделанной работе за год Юрзинов рассказал «Чемпионату».

Гордость и слова благодарности


— Как бы оценили завершившийся для «Куньлуня» дебютный сезон?
— Я горжусь той командой, которую удалось создать в первый год её существования. Это очень непростой проект, всё приходилось начинать с самого начала. Проделана гигантская работа. Комплектация команды, тяжелейший сезон. Нам пришлось преодолеть огромное количество сложностей. Работать с нуля непросто, накладывается дополнительная ответственность.

— Довольны, что добились результата и вышли в плей-офф?
— Конечно. Считаю, что выступили достойно. Хоккей в Китае получит толчок к развитию после создания нашей команды. Горжусь и говорю спасибо за то, что поступило предложение, что мне доверили такой проект. Я работал с полным воодушевлением.

— Когда вы возвращаетесь в Китай?
— Вылетаю 19 марта. В прессе появилась информация, что со следующего сезона в «Куньлуне» будет работать Майк Кинэн. Я со своей стороны буду ждать предложений от других клубов. Повторюсь, нами проведён удачный и хороший сезон.

— То есть официально вашу отставку пока никто не принимал?
— Да, 20-го числа мы должны ещё раз встретиться и поговорить.

— Как бы вы оценили выступление китайских хоккеистов — Зака Юйэня и Руди Ина, а также молодых и менее известных ребят? Они могут вырасти в топ-игроков?
Я всегда хотел работать самостоятельно, всем заниматься сам. Не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою работу. Главный интерес заключался в том, что я работал и делал то, что хотел.

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— Несомненно. Мы стали прививать Китаю любовь к хоккею. Этот вид спорта стал знаком для страны. Появились телевизионные трансляции, своя публика. Хоккей в Поднебесной должен пойти вперёд. Вначале было сложно, не ходили зрители. Но постепенно появились болельщики, поддержка на трибунах. Всё это помогало команде. Возросла конкуренция.

Шарль де Голль и трудный путь, по которому нужно идти


— Вы играли и в Пекине, и в Шанхае. Где было тяжелее, а где приятнее? Не напрягала такая чехарда?
— Было интересно работать в обоих городах. Появились определённые сложности с переездом команды в середине чемпионата из Шанхая в Пекин. Новый каток, условия. Немножко сбились с ритма. А так – очень красивые места, везде понравилось. В Пекине, как уже отметил, стали появляться зрители. Приятные ощущения.

— Спортивный директор Владимир Кречин заявил, что контракты на следующий год имеют только Томи Кархунен и Зак Юйэнь. Как относитесь к тому, что заложенный вами фундамент может быть разрушен?
— Я думаю, что фундамент в итоге останется. Всегда сложно начинать и быть первопроходцем. Когда постепенно появляется успех и результат, то сразу растёт конкуренция, приходят новые люди. Помните, у Шарля де Голля есть хорошее выражение: «Всегда выбирайте самый трудный путь — на нём вы не встретите конкурентов». Я выбрал тернистый путь, но именно по нему всегда нужно идти.
У всех нас была общая идея. Мы всегда старались не обращать внимания на трудности, а преодолевали их.

— Встречались бытовые проблемы, связанные с проживанием, длительными перелётами?
— У всех команд сложные перелёты. Любой клуб в КХЛ сталкивается с какими-то вопросами. Легко не бывает никогда, возникают разные проблемы. Надо их преодолевать. А если обращать на них внимание, ссылаться – то ничего хорошего не получится. В остатке всегда остаётся позитивный спортивный результат.

— Коллектив в «Куньлуне» был дружный?
— Да. Несмотря на тот факт, что он очень интернациональный. У всех нас была общая идея. Мы всегда старались не обращать внимания на трудности, а преодолевали их. Команда достойно и честно отработала сезон. В конце было сложновато, но ведь мы постоянно шли в зоне плей-офф! Поэтому попадание туда — не случайность, а закономерность. Заслуга и плоды проделанной работы.


— По сути, стартовали с лета?
— Да, как с 15 июня начали, так и впахивали до последней игры с Магнитогорском.

Желание работать самостоятельно и причина отставки


— На каком языке говорили на лавке? И являлся ли плюсом тот факт, что в «Куньлуне» не было лимита на легионеров?
— Несомненно, ведь иначе нам было бы тяжелее собрать коллектив. Рассматривалось много россиян, но не было возможности. Хорошо, что в итоге пришли ребята, которые хотели выступать за клуб. В какой-то мере нас это объединило. А язык был и английский, и финский, и русский. Где-то немножно словацкий, шведский (смеётся). Приходилось разговаривать на всех языках.
Проделана гигантская работа. Комплектация команды, тяжелейший сезон. Нам пришлось преодолеть огромное количество сложностей.

— Как китайские руководители клуба восприняли выход команды в плей-офф и насколько активно они общались и помогали по ходу сезона?
— Самая важная особенность со старта чемпионата и по ходу сезона – удавалось делать то, что я хотел. Никто не вмешивался, давали работать. Если честно, в плане творческого развития «Куньлунь» является интересным проектом. Может, даже хорошо, что всё строилось с нуля. Для всех это было необычно, в диковинку. Хотелось проявить себя, показать, добиться хорошего результата. Каждому игроку можно было давать нашивку капитана.

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— Когда Игорь Захаркин покидал «Салават Юлаев», то сказал, что принял решение об отставке в самолёте. Когда вы всё поняли для себя? Ведь был подписан, как и у Захаркина, двухлетний контракт.
— Если честно, то, несомненно, есть причины. Я всегда хотел работать самостоятельно, всем заниматься сам. Не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою работу. Главный интерес заключался в том, что я работал и делал то, что хотел. Это основная причина отставки. Когда мне давали трудиться самостоятельно – в Уфе, в «Куньлуне» — работа давалась легко. Я люблю свою работу, люблю хоккей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар Владимир Юрзинов-младший
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