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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Овечкин, ХК «Вашингтон Кэпиталз»
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Долгожданный гол Овечкина и травма Анисимова в борьбе с Радуловым

Капитан «столичных» Александр Овечкин прервал рекордную засуху из 10 матчей, а Анисимов получил травму в столкновении с Радуловым.
15 марта 2017, среда. 09:30. Хоккей

«Булочка» для Овечкина

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2017, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 2 1:0, 2:0, 1:2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Шмидт (Бекстрём, Овечкин) – 19:48 (5x5), 2:0 – Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 34:52 (5x5), 3:0 – Кузнецов (Бекстрём, Карлсон) – 37:08 (5x4), 3:1 – Дамба (Гранлунд) – 40:37 (5x5), 3:2 – Стаал (Койву, Сутер) – 44:37 (5x4), 4:2 – Бигл (Орлов) – 54:19 (5x5)

Рекордная «засуха» Александра Овечкина, достигшая 10 игр, закончилась: в домашнем матче с «Миннесотой» капитан «Вашингтона» положил конец всем разговорам о том, что он разучился забивать.
При этом все помыслы капитана «столичных» были связаны не столько с личной неудачей, сколько с серией из четырёх поражений своей команды – не случайно он говорил, что лучше проиграть четыре матча до старта плей-офф, чем после его начала.

Забить Овечкину удалось в конце второго периода своим классическим «выстрелом» из левого круга вбрасывания. Формально гол Александра был забит в равных составах, но по большому счёту это была шайба в большинстве, поскольку после завершения штрафного времени Микаэля Гранлунда прошла лишь секунда. Шайба не слишком удачно легла на крюк клюшки Овечкина, но в данном случае это стало плюсом: бросок получился необычным, и голкипер Деван Дубник не успел переместиться вдоль линии ворот.


Праздновать долгожданный гол Александр не стал – лишь слегка поднял руку в приветствии. «Он не ожидал, что попадёт. Это была неожиданная шайба, это «булочка». Было приятно видеть, как он обрёл уверенность после этого гола. Сразу же прибавил в движении, а защитникам соперника сразу стало тяжелее», — с улыбкой сказал нападающий «Кэпиталз» Никлас Бекстрём. «Да, это был не идеальный «выстрел». Но у меня были хорошие возможности до этого, а шайба в ворота не заходила. Если я буду забивать такие голы, то ситуация очень быстро развернётся в мою пользу», — смело заявил Александр. Кроме него смог забить и Евгений Кузнецов, чей гол в большинстве в конце второй двадцатиминутки стал победным.


«Да, Овечкин долго не забивал, но играл в хороший хоккей. Он здорово двигался. Сейчас он снова становится большой силой, а когда он является силой, то голы обязательно придут. Надо забить сначала парочку, а потом вы увидите, как он забросит 20 шайб в следующих 10 матчах. Овечкин вполне на это способен. Что же касается нашей проигрышной серии, то я рад, что мы смогли её закончить. Я верю в этих ребят. Они отлично ответили на этот вызов», — резюмировал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц.

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Панарин снова забил, Радулов «вынес» Анисимова

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2017, среда. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2 : 4 0:1, 0:1, 2:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Кейн (Анисимов, Яльмарссон) – 12:23 (5x5), 0:2 – Одуйя – 30:49 (5x5), 0:3 – Панарин (Шмальц, Кейн) – 40:47 (5x5), 1:3 – Байрон (Галлахер, Дэвидсон) – 52:42 (5x5), 2:3 – Уэбер (Гальченюк, А. Радулов) – 56:32 (5x5), 2:4 – Тэйвз (Кейн, Кит) – 58:38 (en)

Ещё одним российским автором голевой «плюшки» стал Артемий Панарин, который испортил юбилей голкиперу «Монреаля» Кэри Прайсу: вратарь «Канадиенс» в домашнем матче с «Чикаго» проводил свою 500-ю игру в НХЛ. Вездесущая связка Панарина и Кейна вновь оказалась неудержима: в первом периоде 88-й номер «Блэкхоукс» пробил Прайса мастерским кистевым броском в дальний угол, а на старте третьего отрезка российский Хлебушек забил победный гол. Эта шайба стала для Артемия третьей в трёх последних встречах, и при активной поддержке Панарина Кейн смог догнать лидера бомбардирского зачёта Коннора Макдэвида.


«Было приятно закончить игру победой и получить два очка. Соперник попытался «вернуться», когда мы повели 3:0, мы знали, что «Монреаль» будет давить. Но всё закончилось удачно», — сказал Кейн.

На последних секундах первого периода травму получил ещё один российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов. В борьбе за шайбу с Александром Радуловым Анисимов получил несильный удар в спину, но неудачно врезался в борт и получил повреждение. «Серьёзной травмы нет. Надеюсь, что Артём сможет вернуться достаточно быстро», — отметил главный тренер «чёрных ястребов» Джоэль Кенневилль.

Видео эпизода вы можете посмотреть по этой ссылке


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«Тампа» хочет в плей-офф

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2017, среда. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2 : 4 0:1, 0:1, 2:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Кейн (Анисимов, Яльмарссон) – 12:23 (5x5), 0:2 – Одуйя – 30:49 (5x5), 0:3 – Панарин (Шмальц, Кейн) – 40:47 (5x5), 1:3 – Байрон (Галлахер, Дэвидсон) – 52:42 (5x5), 2:3 – Уэбер (Гальченюк, А. Радулов) – 56:32 (5x5), 2:4 – Тэйвз (Кейн, Кит) – 58:38 (en)

«Молнии» одержали четвёртую победу подряд, прервав успешную серию «Оттавы» (6 выигрышей кряду), и вплотную приблизились к кубковой зоне. Одним из главных героев матча в столице Канады стал голкипер Андрей Василевский, отразивший 31 бросок и записавший на свой счёт пятую победу в шести матчах. Автором победной шайбы на последней минуте овертайма стал шведский гигант Виктор Хедман, удачно завершивший выход два в один. «В том эпизоде всё сделал Палат, который отдавал мне передачу. Оставалось только клюшку положить на лёд. Наверное, это был мой самый простой гол в этом сезоне», — сказал Хедман. По набранным очкам «Тампа» сравнялась с «Айлендерс», которые замыкают кубковую восьмёрку.


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Гол Сошникова не спас «Торонто»

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2017, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
7 : 2 3:1, 3:1, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Барков (Юбердо) – 00:18 (5x5), 2:0 – Севьюр (Маккензи, Мэтисон) – 10:33 (4x5), 2:1 – Комаров (Нюландер) – 13:36 (5x4), 3:1 – Маршессо (Ванек) – 14:21 (5x5), 4:1 – Маршессо (Барков, Ванек) – 24:38 (5x5), 5:1 – Смит (Яндл, Йокинен) – 36:22 (5x5), 5:2 – Сошников (Мартин, Бойл) – 38:19 (5x5), 6:2 – Йокинен (Ванек, Трочек) – 39:33 (5x4), 7:2 – Яндл (Ванек, Трочек) – 42:17 (5x5)

Если «Тампа» приблизилась к заветной восьмёрке, то «кленовые листья» от неё отдалились, неожиданно крупно проиграв в гостях «Флориде». Южане перед встречей с «Торонто» потерпели пять поражений подряд и всю накопившуюся злость обрушили на молодую команду Майка Бэбкока, которая допустила слишком много ошибок. Оба гола «Мэйпл Лифс» забили не чужие для российского болельщика хоккеисты: в середине первого периода большинство реализовал экс-динамовец Лео Комаров, а во втором периоде отличился Никита Сошников, для которого эта шайба стала пятой в сезоне. У «Пантерз» великолепно выглядел ветеран Томас Ванек, приобретённый у «Детройта» в дедлайн: австриец сделал 4 голевые передачи, повторив клубный рекорд.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Александр Радулов Андрей Василевский Артемий Панарин Евгений Кузнецов — хоккей Никита Сошников Патрик Кейн
Новости. Хоккей
15 марта 2017, среда
10:29 Купер: с каждым сейвом Василевского «Тампа» становилась увереннее
10:07 Ванек, Хо-Сэнг и Бекстрём – звёзды дня в НХЛ
10:05 «Эдмонтон» впервые с сезона-2008/09 трижды забил не менее 7 голов за матч
09:51 Тротц: Овечкин способен забить 20 голов в 10 следующих матчах
09:49 Овечкин: если буду забивать такие голы, ситуация быстро развернётся в мою пользу
09:45 Тэйвз вышел на 6-е место по голам в истории «Чикаго»
09:31 Вячеслав Ушенин: уверен, «Амур» проявил бы себя и в плей-офф
09:30 Патрик Кейн набрал 76-е очко в сезоне, разделив лидерство в гонке бомбардиров
09:30 «Тампа» набирает очки в 6 матчах подряд при 4 победах
09:15 Форвард «Айлендерс» Хо-Сэнг набрал 5 очков в 3 последних матчах
09:15 Марков вышел на 6-е место по числу матчей в истории «Монреаля»
09:15 Кузнецов забил 50-й гол в «регулярках» НХЛ, прервав 7-матчевую серию без голов
09:10 «Питтсбург» подписал контракт новичка с лучшим бомбардиром NCAA Эстоном-Ризом
09:00 «Монреаль» – «Чикаго»: Анисимов получил травму после столкновения с Радуловым
09:00 Сошников забросил 100-ю шайбу новичков «Торонто» в текущем сезоне
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09:00 «Вашингтон» прервал свою 4-матчевую серию поражений и лидирует в НХЛ
09:00 Овечкин прервал две свои рекордные безголевые серии
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07:04 «Эдмонтон» отправил семь шайб в ворота «Далласа», Слепышев набрал 1 очко
06:32 Гол Сошникова не спас «Торонто» от разгрома в игре с «Флоридой»
05:28 «Тампа-Бэй» в овертайме одолел «Оттаву», Василевский сделал 31 сейв
05:14 «Чикаго» увёз победу из Монреаля, Анисимов, Панарин и Радулов набрали по 1 очку
05:08 «Айлендерс» в ОТ обыграли «Каролину», Кулёмин сделал голевую передачу
04:45 Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»
04:29 Овечкин в матче с «Миннесотой» прервал свою безголевую серию
00:51 Хедман: «Тампа» сейчас должна играть так, как будто каждый матч — седьмой
00:33 Эллисон: успех «Динамо» Мн в «регулярке» ничего не значит после такого плей-офф
14 марта 2017, вторник
23:57 Третьяк: информации, что дисквалифицированный Португалов работает в хоккее, нет
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