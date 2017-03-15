Долгожданный гол Овечкина и травма Анисимова в борьбе с Радуловым

«Булочка» для Овечкина

Панарин снова забил, Радулов «вынес» Анисимова

«Тампа» хочет в плей-офф

Гол Сошникова не спас «Торонто»

, достигшая 10 игр, закончилась: в домашнем матче с «Миннесотой» капитан «Вашингтона» положил конец всем разговорам о том, что он разучился забивать.При этом все помыслы капитана «столичных» были связаны не столько с личной неудачей, сколько с серией из четырёх поражений своей команды – не случайно он говорил, что лучше проиграть четыре матча до старта плей-офф, чем после его начала.Забить Овечкину удалось в конце второго периода своим классическим «выстрелом» из левого круга вбрасывания. Формально гол Александра был забит в равных составах, но по большому счёту это была шайба в большинстве, поскольку после завершения штрафного временипрошла лишь секунда. Шайба не слишком удачно легла на крюк клюшки Овечкина, но в данном случае это стало плюсом: бросок получился необычным, и голкиперне успел переместиться вдоль линии ворот.Праздновать долгожданный гол Александр не стал – лишь слегка поднял руку в приветствии. «Он не ожидал, что попадёт. Это была неожиданная шайба, это «булочка». Было приятно видеть, как он обрёл уверенность после этого гола. Сразу же прибавил в движении, а защитникам соперника сразу стало тяжелее», — с улыбкой сказал нападающий «Кэпиталз». «Да, это был не идеальный «выстрел». Но у меня были хорошие возможности до этого, а шайба в ворота не заходила. Если я буду забивать такие голы, то ситуация очень быстро развернётся в мою пользу», — смело заявил Александр. Кроме него смог забить и Евгений Кузнецов, чей гол в большинстве в конце второй двадцатиминутки стал победным.«Да, Овечкин долго не забивал, но играл в хороший хоккей. Он здорово двигался. Сейчас он снова становится большой силой, а когда он является силой, то голы обязательно придут. Надо забить сначала парочку, а потом вы увидите, как он забросит 20 шайб в следующих 10 матчах. Овечкин вполне на это способен. Что же касается нашей проигрышной серии, то я рад, что мы смогли её закончить. Я верю в этих ребят. Они отлично ответили на этот вызов», — резюмировал главный тренер «Вашингтона»Ещё одним российским автором голевой «плюшки» стал, который испортил юбилей голкиперу «Монреаля»: вратарь «Канадиенс» в домашнем матче с «Чикаго» проводил свою 500-ю игру в НХЛ. Вездесущая связка Панарина и Кейна вновь оказалась неудержима: в первом периоде 88-й номер «Блэкхоукс» пробил Прайса мастерским кистевым броском в дальний угол, а на старте третьего отрезка российский Хлебушек забил победный гол. Эта шайба стала для Артемия третьей в трёх последних встречах, и при активной поддержке Панарина Кейн смог догнать лидера бомбардирского зачёта«Было приятно закончить игру победой и получить два очка. Соперник попытался «вернуться», когда мы повели 3:0, мы знали, что «Монреаль» будет давить. Но всё закончилось удачно», — сказал Кейн.На последних секундах первого периода травму получил ещё один российский нападающий «Чикаго». В борьбе за шайбу сАнисимов получил несильный удар в спину, но неудачно врезался в борт и получил повреждение. «Серьёзной травмы нет. Надеюсь, что Артём сможет вернуться достаточно быстро», — отметил главный тренер «чёрных ястребов» Джоэль Кенневилль.Видео эпизода вы можете посмотреть«Молнии» одержали четвёртую победу подряд, прервав успешную серию «Оттавы» (6 выигрышей кряду), и вплотную приблизились к кубковой зоне. Одним из главных героев матча в столице Канады стал голкипер, отразивший 31 бросок и записавший на свой счёт пятую победу в шести матчах. Автором победной шайбы на последней минуте овертайма стал шведский гигант Виктор Хедман, удачно завершивший выход два в один. «В том эпизоде всё сделал Палат, который отдавал мне передачу. Оставалось только клюшку положить на лёд. Наверное, это был мой самый простой гол в этом сезоне», — сказал Хедман. По набранным очкам «Тампа» сравнялась с «Айлендерс», которые замыкают кубковую восьмёрку.Если «Тампа» приблизилась к заветной восьмёрке, то «кленовые листья» от неё отдалились, неожиданно крупно проиграв в гостях «Флориде». Южане перед встречей с «Торонто» потерпели пять поражений подряд и всю накопившуюся злость обрушили на молодую команду, которая допустила слишком много ошибок. Оба гола «Мэйпл Лифс» забили не чужие для российского болельщика хоккеисты: в середине первого периода большинство реализовал экс-динамовец, а во втором периоде отличился, для которого эта шайба стала пятой в сезоне. У «Пантерз» великолепно выглядел ветеран, приобретённый у «Детройта» в дедлайн: австриец сделал 4 голевые передачи, повторив клубный рекорд.