Черепашки-ниндзя на льду. Самый эффектный выход на лёд в сезоне

Цель задумки с «черепашками» была простая и благородная – благотворительность. Все свитера после матча были проданы болельщикам с аукциона, причём каждый хоккеист самолично участвовал в продаже своего джерси. Первая тысяча болельщиков, пришедшая в тот день на стадион (который, кстати, в переводе на русский поэтично называется «Алмазная крыша»), получила в подарок специальные «журналы активности черепашек», а ещё один спонсор подарил болельщикам надувные палки-стучалки, раскрашенные в том же стиле.
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Клуб «Рапид-Сити» входит в систему «Аризоны Койотс» и является одной из дочерних команд фарм-клуба «Таксон Роудраннерз», который выступает в АХЛ. Особыми успехами хоккеисты «Раш» похвастать не могут: в своём дивизионе (ещё одно интересное название – Горный дивизион) эта команда уверенно занимает последнее место, отставая от ближайшего соперника более, чем на 10 очков. Попадание в плей-офф «Рапид-Сити» явно не грозит, но никого из болельщиков в этом городке этот факт не смущает.
Матч с «Айдахо», несмотря на грозную «ночь черепашек-мутантов», хозяева также проиграли. После голов Логана Нельсона и Райана Уолтерса «Рапид-Сити» заполучил ранее преимущество в две шайбы, но удержать этот перевес не сумел. В третьем периоде хоккеисты «Раш» дали соперникам набрать обороты, а победный гол «Айдахо» получился с оттенком скандала, так как был забит в сдвинутые ворота. Наставник хозяев Марк де Сантис за несогласие с решением судьи засчитать этот гол был удалён до конца игры. Сам де Сантис, к слову, тоже весьма примечательная личность: канадец, родившийся в одном городе с такими звёздами, как Рик Нэш или Тайлер Сегин, всю карьеру играет и работает в самой отдалённой американской провинции – например, техасском городке Амарилло или 30-тысячном посёлке Порт-Гурон в штате Мичиган.
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За «Рапид-Сити» в настоящее время выступает 20-летний челябинский воспитанник Александр Микулович: обладатель серебряной медали в составе молодёжной сборной России (МЧМ-2015/16) начинал сезон в «Куньлуне», за который провёл 7 матчей. После этого Микулович перебрался в стан «Раш», где на его счету 5 (1+4) очков в 30 матчах и 37 минут штрафа.
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Фото: facebook.com/RapidCityRush