Параллельный мир. Кучеров играет за ЦСКА, а Артюхин за «Авангард»

За хоккейный сезон совершается бесчисленное множество переходов. Игроки, не дожидаясь межсезонья, меняют клубы, а то и лиги. Но сколько ещё трансферов срывается в последний момент, стопорятся на этапе переговоров или не идут дальше обычной заинтересованности? Одни становятся достоянием общественности, проникая в прессу в виде слухов, а другие не выходят из кабинетов генеральных менеджеров. Вспоминаем все несостоявшиеся сделки, о которых знали сами или про которые сообщали коллеги из других изданий. Получился самый настоящий параллельный мир.
Никита Кучеров. «Тампа-Бэй» – ЦСКА
Да-да, один из самых «горячих» россиян этого сезона НХЛ вполне мог сейчас играть за ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина против «Локомотива». У москвичей были свободные деньги после отъезда Александра Радулова в НХЛ и вакансия фронтмена команды, а у Кучерова не было нового соглашения с «Тампа-Бэй». До того как гений переговоров Стив Айзерман уговорил Никиту подписать грабительский контракт на $ 4,2 млн в год, возвращение в ЦСКА выглядело вполне реальным сценарием. По крайней мере, об этом сообщали наши коллеги из «Спорт-экспресса». В итоге на роль заокеанской звезды «армейцы» пригласили Валерия Ничушкина, а Кучеров остался с «молниями» и разогнался так, что удивляет весь мир чудо-буллитами и всерьёз претендует на «Харт Трофи».
>>> Самая яркая молния НХЛ. Почему Кучеров заслужил «Харт Трофи»
Дмитрий Орлов. «Вашингтон» – ЦСКА
Если Кучеров по плану «армейского» руководства должен был восполнить потерю Радулова, то Дмитрий Орлов – это прямая замена Никите Зайцеву, покинувшему Ленинградский проспект ради «Торонто». Права на новокузнечанина принадлежат ЦСКА не первый год, а вариант с его возвращением из НХЛ появился по тому же поводу, что и в случае с Кучеровым – сложности в переговорах со своим клубом. Впрочем, Орлов к переходу в ЦСКА был гораздо ближе, чем нападающий «Тампы». Сергей Фёдоров открыто заявлял о желании подписать защитника, агент игрока Марк Гандлер говорил, что «обменялся с руководством ЦСКА взглядами», а Дмитрий какое-то время даже катался с командой. «Вашингтон» поломался, но всё-таки дал россиянину новый контракт, а тот не подвёл, совершив заметный скачок в развитии.
>>> От Кучерова до Орлова. $ 60 млн на новые контракты россиян в НХЛ
Максим Шалунов. «Сибирь» – ЦСКА
Сергей Шумаков. «Сибирь» – ЦСКА
Не сумев перетянуть Кучерова и Орлова из-за океана, руководство ЦСКА обратило внимание на внутренний рынок. Самыми яркими молодыми форвардами лиги в первой половине сезона были челябинцы из «Сибири» Сергей Шумаков и Максим Шалунов. ЦСКА предпринял попытку заполучить их накануне дедлайна, тем более что «Сибирь» на тот момент уже покинула кубковую восьмёрку. Вето на этот переход наложили владельцы новосибирского клуба, наотрез отказавшись от декабрьской распродажи. Но, по сути, сибиряки лишь отсрочили неизбежное. Шумаков и Шалунов доиграли сезон в составе «Сибири», но с большой долей вероятности перейдут в стан ЦСКА, как только откроется рынок свободных агентов.
Стив Дауни. «Аризона» – ЦСКА
До того как Сергей Фёдоров договорился о возвращении Джеффа Плэтта, москвичи перебирали немало вариантов для усиления своего иностранного легиона. Одним из тех, кто мог пополнить стан «армейцев», был Стив Дауни. Нападающий, известный своим суровым нравом и грязной игрой, был выставлен «Аризоной» на драфт отказов, после чего появился вариант с переездом в КХЛ. Связываться с Дауни в ЦСКА не решились, тем более что на горизонте появился проверенный вариант с Плэттом.
Один из самых «горячих» россиян этого сезона НХЛ вполне мог сейчас играть за ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина против «Локомотива».
Иван Налимов. «Адмирал» – ЦСКА
Ещё один несостоявшийся трансфер ЦСКА. Мало кто знает, что Иван Налимов, перешедший в дедлайн из «Адмирала» в «Сибирь», был одной ногой в московском клубе. Ради того чтобы заполучить вратаря, вызывавшегося в сборную России, «армейцы» готовы были не только раскошелиться на внушительную компенсацию, но и расстаться с Виктором Фастом. В ЦСКА мог сложиться дуэт Сорокин – Налимов, которые являются не только земляками, но и близкими друзьями. Не состоялся же этот трансфер из-за солидной денежной суммы, которую пришлось бы выплачивать Фасту за расторжение контракта. Виктор – один из самых высокооплачиваемых вратарей в лиге.
Александр Бурмистров. «Виннипег» – СКА
Совершив все знаковые покупки летом, по ходу сезона СКА на трансфером рынке вёл себя тише воды и ниже травы. Кое-какой резонанс вызвал разве что переезд в Северную столицу молодого защитника Артёма Зуба, да на этом всё. Правда, вариант усилить и без того мощную атаку у питерских «армейцев» всё-таки был. Ещё до того как «Виннипег» выставил Александра Бурмистрова на драфт отказов, нападающий сборной России мог перебраться под крыло рулевого национальной команды. Бурмистров имел все шансы переехать в Санкт-Петербург ещё летом, когда всерьёз выбирал между СКА и возвращением в НХЛ, но ни тогда, ни сейчас этот переход не состоялся. Быть ли третьей попытке?
Никита Нестеров. «Тампа-Бэй» – «Трактор»
Насколько реальным было возвращение Никиты Нестерова в «Трактор», знают, наверное, только участники потенциального перехода. Так, генменеджер уральцев Евгений Губарев уверял, что никаких контактов с представителями Нестерова у него не было. Вполне возможно, что заявления агента защитника Дэна Мильштейна о продолжении карьеры в НХЛ – это не что иное, как спекуляции, которые должны были подтолкнуть руководство «Тампы» к активным действиям. Если так, то сторона Нестерова добилась своего. Никиту обменяли в «Монреаль», после чего разговоры о возвращении в родной Челябинск мгновенно утихли. Вот только переезд в Канаду не решил всех проблем 23-летнего защитника: в состав «Канадиенс» он проходит отнюдь не регулярно.
Никита Трямкин. «Ванкувер» – «Автомобилист»
История Никиты Трямкина чем-то напоминает ситуацию, в которую попал другой уральский защитник и его тёзка Нестеров. На старте сезона он не проходил в основной состав «Ванкувера», руководство клуба планировало отправить его в АХЛ, но «уральский Хара» наотрез отказался, даже учитывая гарантию скорого возвращения в «Кэнакс». В контракте Трямкина предусмотрена опция, согласно которой в случае перевода в фарм-клуб он имеет право вернуться в Россию. «Автомобилист», которому принадлежат права на двухметрового защитника, готов был принять своего воспитанника, рассматривался даже вариант с краткосрочной арендой, но вскоре ситуация разрешилась и Трямкин провёл за «Ванкувер» 53 матча.
Ессе Пульюярви. «Эдмонтон» – «Ак Барс»
Всего год назад Ессе Пульюярви со своими подельниками Патриком Лайне и Себастьяном Ахо обыгрывали сборную России в финале молодёжного чемпионата мира и провозглашали новый мировой порядок, где рулят дерзкие финские парни. Всем им прочили большое будущее, но если Лайне с Ахо стали своими в НХЛ с первых же матчей, то у Пульюярви дела в сильнейшей лиге мира пошли не так гладко. 18-летний финн метался между основой и фарм-клубом, забросив за «Эдмонтон» всего одну шайбу. На этой почве и возник вариант с «Ак Барсом». Казанское издание «Бизнес-Онлайн» сообщило, что этот трансфер действительно прорабатывался, но в главной команде Татарстана отказались от финского вундеркинда из-за компенсации, которую пришлось бы платить «Торпедо». Именно нижегородцы в 2015 году выбрали Пульюярви на драфте КХЛ.
Карло Колайаково. «Баффало» – «Ак Барс»
Сейчас в это сложно поверить, но в сезон «Ак Барс» входил всего с одним защитником-легионером. Стефан Эллиотт и Михал Йордан пришли в команду уже по ходу чемпионата, став своё рода пожарными. К массовой скупке иностранных защитников боссов «Ак Барса» подтолкнула эпидемия травм, которая затронула, прежде всего, игроков обороны. Одним из тех, кто должен был заткнуть образовавшиеся дыры, мог стать Карло Колайаково. Канадец, который не так давно был на хорошем счету в «Сент-Луисе» и играл на чемпионате мира, последние годы мучился из-за травм. Видимо, казанцев смутила как раз «стеклянность» Колайаково. Выбор был сделан в пользу других кандидатов, а Карло отправился в Германию, где подписал контракт с «Мангеймом».
Если бы Ракелль не договорился с «Анахаймом», а Сетогучи не прошёл просмотр в «Лос-Анджелесе», кто-то из них вполне мог добраться до Новосибирска.
Джастин Фонтейн. «Миннесота» – «Ак Барс»/«Авангард»
29-летний канадец, последние три сезона выступавший за «Миннесоту», мог оказаться в Казани или Омске. «Авангард» рассматривал Фонтейна как потенциальную замену Владимиру Соботке, вокруг персоны которого долгое время был густой туман. Фонтейн ездил на просмотры в разные клубы НХЛ, но подписал контракт только с третьей попытки. Однако вскоре после того как Джастин стал игроком «Рейнджерс», клуб из Нью-Йорка выставил его на драфт отказов. Весь сезон форвард провёл в АХЛ, так и не добравшись до России, но когда «ястребы» подписывали контракт с Давидом Бутом, в качестве альтернативы звучала как раз фамилия Фонтейна.
Евгений Артюхин. «Сибирь» – «Ак Барс»/«Авангард»/«Торпедо»
То, что ставка на Евгения Артюхина как капитана и лидера команды не сработала, в Новосибирске поняли достаточно быстро. Один из лучших силовых форвардов страны потерял не только капитанскую нашивку, но и место в ведущих звеньях «Сибири». Разумеется, за этим последовали разговоры о скором обмене Артюхина. На одного из самых противоречивых нападающих нашего хоккея претендовали по меньшей мере три клуба. В своих рядах его хотел видеть «Ак Барс», Петерис Скудра был не прочь поработать с Артюхиным в Нижнем Новгороде, но наиболее предметный интерес исходил с берега Иртыша. «Авангард» рассматривал возможность приглашения Евгения ещё летом, а по ходу сезона вернулся к этому варианту. Насколько нам известно, трансфер, в котором были заинтересованы менеджеры и тренерский штаб «ястребов», заблокировало высшее руководство омского клуба. По другой версии его не решился отпускать к соседям Андрей Скабелка. Кто знает, как повернулась бы серия «Авангард» — «Ак Барс», играй Артюхин за одну из команд?
Роман Червенка. «Фрибург» – «Авангард»
Мартин Эрат. «Брно» – «Авангард»
Ностальгия, как оказывается, свойственна не только болельщикам, но и руководителям клубов. Глядя на то, как неровно выступали легионеры «Авангарда» в этом сезоне, не трудно было удариться в воспоминания. Роман Червенка и Мартин Эрат провели отличные сезоны в Омске, но по разным причинам покинули этот сибирский город. По ходу сезона боссы «Авангарда» вели переговоры о возвращении одного из чехов, даже рассматривался вариант с подписанием Червенки или Эрата перед дедлайном на роль шестого легионера. Однако ни того, ни другого не отпустили нынешние клубы. Отметим, что выступающий за «Фрибург» Червенка стал третьим бомбардиром чемпионата Швейцарии, а вот Эрат в составе чешского «Брно» выступал несколько скромнее.
Егор Аверин. «Локомотив» – «Авангард»
Вернуться в «Авангард» могли не только полюбившиеся омичам чехи, но и один воспитанник клуба. Пять лет назад Егор Аверин покинул Омск и отправился в Ярославль по программе восстановления «Локомотива». Разговоры о возвращении блудного «ястреба» пошли на фоне самого неудачного сезона за всё время его выступлений за ярославский клуб. Обмен не состоялся сразу по двум причинам. Во-первых, «Авангард», активно занимавшийся оптимизацией состава, попросту не нашёл денег на контракт Аверина, а во-вторых, вето на обмен наложил президент «Локомотива», Юрий Яковлев не часто высказывается в прессе, особенно когда дело касается персоналий, но насчёт возможного ухода 27-летнего форварда достаточно чётко расставил все точки над i.
Рикард Ракелль. «Анахайм» – «Сибирь»
Девин Сетогучи. «Давос» – «Сибирь»
Два именитых форварда, но две совершенно разные судьбы. Рикард Ракелль – перспективный швед, у которого впереди вся карьера. Он был вынужден пропустить Кубок мира из-за осложнений, вызванных удалением аппендикса, после чего долго не мог договориться о новом контракте с «Анахаймом». Девин Сетогучи – потухающая звезда, которую подкосили проблемы с алкоголем. Прошлый сезон он пересидел в Европе, но не терял надежды вернуться в НХЛ. Что же их объединяет? Оба были в шорт-листе «Сибири», которая искала замену финскому разочарованию Ээро Эло. Звучит фантастически, но если бы Ракелль не договорился с «Анахаймом», а Сетогучи не прошёл просмотр в «Лос-Анджелесе», кто-то из них вполне мог добраться до Новосибирска.
Кто знает, как повернулась бы серия «Авангард» — «Ак Барс», играй Артюхин за одну из команд?
Карри Рамо. «Калгари» – «Сибирь»
До Новосибирска не доехали не только Ракелль и Сетогучи, но и любимец болельщиков «Авангарда», женатый, между прочим, на омичке. «Сибирь» начала экстренные поиски основного вратаря после того, как крестообразные связки порвал Александр Салак. Среди прочих кандидатов был и Карри Рамо, последние годы выступавший в НХЛ. Кирилла Фастовского смутило то, что в прошлом сезоне финн получил точно такую же травму, что и Салак, долго восстанавливался и не провёл за полгода ни одного официального матча. Вместо рискованного варианта с Рамо сибиряки выбрали более надёжную кандидатуру в лице Дэнни Тейлора. Купив его у «Медвешчака», новосибирцы не прогадали. Тейлор хоть и раскачивался долго, до последнего тянул «Сибирь» в плей-офф. Что касается Рамо, то подписав контракт с «Торонто», он сыграл всего три матча в АХЛ, после чего вернулся на родину.
>>> Почему Рамо для «Сибири» — идеальный вариант спасения?
Патрик Закриссон. «Лугано» – «Салават Юлаев»
Майк Санторелли. «Женева-Серветт» – «Салават Юлаев»
Как и генменеджеру «Сибири» Фастовскому, его коллеге из «Салавата Юлаева» пришлось в экстренном порядке искать новичков. Эпидемия травм в Уфе была не меньших масштабов, чем в Новосибирске. Из-за потери Андреаса Энгквиста у уфимского клуба образовалась пробоина в центре первого звена. Предметом охоты уфимцев стал соотечественник Энгквиста – Патрик Закриссон, известный по выступлениям за «Атлант» и «Лев». С центрфорвардом лично общался Игорь Захаркин и тот, по словам экс-главного тренера «Салавата Юлаева», был «на чемоданах», но трансфер сорвался. Ещё одним игроком, который на определённом этапе мог перейти в «Салават Юлаев», был Майк Санторелли. Канадец итальянского происхождения имеет за своими плечами свыше 400 матчей в НХЛ, а его последним клубом была швейцарская «Женева». По иронии судьбы, в октябре 31-летний форвард принял решение завершить карьеру игрока из-за тяжёлой травмы. До Уфы в итоге доехал чех Томаш Мертль, которого юлаевцы выкупили у «Медвешчака».
Никита Филатов. «Лада» – «Салават Юлаев»
Не часто генменеджеры публично заявляют о возможном трансфере до того, как подписаны официальные бумаги. Леонид Вайсфельд не побоялся и перед дедлайном обозначил интерес к Никите Филатову. Прямым текстом, в одном из интервью. Посмотреть на возвращение Филатова в Уфу после того, как он провёл один из лучших (если не лучший) сезонов в карьере, было бы любопытно. В остроатакующем комбинационном хоккее Захаркина он бы мог почувствовать себя как рыба в воде. Поднялся бы Никита на новую ступень или нет – нам остаётся только догадываться. «Лада», несмотря на все свои долги, наотрез отказалась отпускать своего лучшего бомбардира. Более того, тольяттинцы приняли принципиальное решение доиграть сезон боевым составом, хотя уже в декабре их шансы на попадание в плей-офф были минимальны.