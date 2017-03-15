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Параллельный мир. Кучеров играет за ЦСКА, а Артюхин за «Авангард»

Кучеров мог бы играть за ЦСКА, Бурмистров – за СКА, Пульюярви – за «Ак Барс», а Артюхин – за «Авангард». Какие ещё трансферы не состоялись?