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Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Питерский «Спартак» или Лондон». Кто может заменить «Медвешчак»?

Кожевников, Гуськов и Новиков – о решении «Медвешчака» покинуть состав участников КХЛ и вернуться в австрийскую лигу.
15 марта 2017, среда. 17:00. Хоккей
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов и заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказали, как относятся к решению «Медвешчака» выйти из состава участников КХЛ и вернуться в австрийскую лигу.

>>> «Медвешчак» больше не будет выступать в КХЛ, команда вернётся в австрийскую лигу

— Как вы относитесь к уходу «Медвешчака» из КХЛ?

Кожевников: На мой взгляд, это решение давно назрело. Что дала эта команда лиге? Ничего. Сплошные распродажи, полутренировочные матчи. Хорватия – нехоккейная страна.

Гуськов: Думаю, что лига ничего не потеряет, если хорватский клуб не будет выступать в следующем сезоне. Мы все видели, какие концовки чемпионатов выдал «Медвешчак» в плане того, что распродаёт игроков. Интрига для этой команды заканчивается намного раньше, чем чемпионат. В плане бизнеса они выступают перекупщиками. Набрали команду, а в тот момент, когда цены возрастают, и клубы по разным причинам ищут усиления, в дело вступает «Медвешчак».

Новиков: Я в середине 90-х полгода работал в этой команде, она тогда была чисто любительской. И сохранил самые тёплые воспоминания о Загребе. Поэтому появление этой команды в КХЛ было не случайным. Но, к сожалению, мы знаем, что в Хорватии хоккей не ведущий вид спорта. Он не получает поддержки, и эта команда ушла из КХЛ. Она оставила определённый след в лиге. Но я скажу в укор нашим руководителям хоккея: почему там не было наших, русских ребят и тренеров? В этом случае мы бы имели какое-то влияние на этот клуб. Это очень серьёзный вопрос, который сегодня опущен за скобки. Мы принимаем всех к себе, но мы отказались от того, чтобы посылать свои идеи и специалистов в Европу. И этот рынок оказался проигран канадцам и европейцам.
Кожевников: На мой взгляд, это решение давно назрело. Что дала эта команда для лиги? Ничего. Сплошные распродажи, полутренировочные матчи. Хорватия – нехоккейная страна.

— Кем можно было бы заменить «Медвешчак», учитывая, что команда играла в Западной конференции?

Кожевников: Для меня было бы идеально, если бы в КХЛ вступили шведы. Эстония и «Ильвес»? Опять же, получится аналогичная ситуация. А если придут шведы, то будут накатывать своих ребят. Нужен сильный европейский клуб. Те же швейцарцы.

Гуськов: Если говорить о возвращении ранее игравших на высшем уровне клубов, то ни у «Крыльев», ни у «Химика» нет финансовой поддержки. Наверное, нет смысла вводить команду в КХЛ, если у неё по ходу сезона будут проблемы с выплатой денег игрокам, как это было в нескольких клубах лиги по ходу сезона. В этом нет ничего хорошего. Чтобы это сделать, нужны условия. Команда в Эстонии? Почему нет? Главное, чтобы она была конкурентоспособна и придерживалась интересов лиги. Мы говорили, что команда может быть в Лондоне. Здесь тоже можно задаться вопросом: почему нет? Думаю, что сильнейшие игроки туда поедут, потому что Лондон есть Лондон, а не какой-нибудь Загреб.
Гуськов: Мы все видели, какие концовки чемпионатов выдал «Медвешчак» в плане того, что распродаёт игроков. Интрига для этой команды заканчивается намного раньше, чем чемпионат.

Новиков: Питер созрел для второй команды, это всем будет в радость. Огромный город с хоккейными традициями. Хоккейная инфраструктура там развивается сумасшедшими темпами. Здесь надо думать о сотнях детей, которые занимаются хоккеем. Есть пирамида, но на её верху только одна топовая команда — СКА. И у них в этом плане ограничены возможности. Со всех сторон — в первую очередь с социальной — будет просто здорово, если Питер откроет вторую команду. Начнётся новое противостояние, это и для города интересно. Коллектив должен называться «Спартак». Может быть, какой-то ещё иностранный клуб включится. Это вопрос большой политики, а не спорта. Я считаю, что КХЛ – наша идея, мы там играем главную роль и должны, привлекая новые команды, нести туда не только приглашение к нам, а помогать хоккеистами и тренерами. У нас много невостребованных молодых ребят, а мы об этом забыли.

— Может, стоит сокращать количество клубов в КХЛ?


Кожевников: Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась. Но если возникнут серьёзные проблемы с финансами, то через два-три года мы к этому придём и будут сокращения. Поймите, не хватает мастерства в клубах. Хоккеисты играют до 40 лет. Это здорово, но развития лиги нет. Когда всем лучшим по 35-40 лет и они сильнейшие в клубах. А где молодёжь? Она в основном уезжает, но хотя бы средний уровень после сокращения станет высоким.
Новиков: Питер созрел для второй команды, это всем будет в радость. Огромный город с хоккейными традициями. Коллектив должен называться «Спартак». Может быть, какой-то ещё иностранный клуб включится.

>>> «Медвешчак» отпустил главного тренера. Клуб позорит КХЛ?

Гуськов: Сложный вопрос. Если мы сократим количество команд, то должен повыситься уровень хоккея. Но многие игроки и тренеры потеряют работу, и тогда нужно будет усиливать инфраструктуру Высшей лиги. Плюс в том, что качество игры повысится, а в остальном всё надо тщательно обдумать.

Новиков: Слово «сокращение» для меня тревожное, оно всё время заканчивается не очень хорошо. Это самый лёгкий и простой способ от чего-то избавиться, но часто это идёт во вред. Нам нужен НЭП и новые нэпманы в хоккее. Мы помним это по истории нашей страны. Если мы поймём, что нужно пересмотреть некоторые экономические стороны нашего хоккея, то сделаем качественный скачок вперёд.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Медвешчак Александр Гуськов Александр Кожевников Юрий Новиков КХЛ
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