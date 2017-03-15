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175 лет назад 2016
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Кубок Гагарина. Второй раунд. Матч № 4. «Барыс» — «Металлург» — 2:3 (ОТ)
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Коварж отправил «Барыс» в отпуск, а «Магнитку» — в финал Востока

Результативная игра Коваржа, Ли и Мозякина позволила «Магнитке» первой из команд КХЛ выйти в финал конференции.
15 марта 2017, среда. 19:47. Хоккей
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Перед четвёртым матчем серии с «Барысом», в которой «Металлург» уверенно вёл 3-0, из-за океана стали приходить трансфертные слухи относительно действующих хоккеистов команды Ильи Воробьёва. В частности, 22-летнего защитника Алексея Береглазова активно сватают в «Рейнджерс», а «Баффало» якобы выиграл конкуренцию за 24-летнего Виктора Антипина сразу у четырёх команд НХЛ. Но если контракт Береглазова с уральцами заканчивается 30 апреля 2017 года, то соглашение Антипина будет действовать ещё год.
Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин тактично отметил, что во время плей-офф комментировать пустые разговоры и ввязываться в перепалку с тамошними инсайдерами совершенно не хочется. Голова забита другими мыслями.

«Барыс», чью игру улучшило выздоровление капитана Брэндона Боченски, пока что не может доставить двукратным обладателям Кубка Гагарина серьёзной конкуренции. Была возможность зацепиться за вторую встречу в гостях. Проиграв её в овертайме, астанинцы поставили себя в тяжёлое положение, сходу уступив и на родном льду. Блестящую форму набрал форвард «металлургов» Данис Зарипов, буквально затерроризировавший соперника хет-триками. И как остановить такую мощь? Вроде и говорили, что секрет звена Коваржа давно раскрыт, но оно продолжает приносить результат. «Если Данис будет продолжать играть в таком же духе, то для него будет вполне приемлемо побить рекорд Евгения Дадонова (15 шайб) по голам в плей-офф. Зарипов показывает действительно уникальную игру», — отметил бывший вице-президент «Трактора», в прошлом известный нападающий Сергей Гомоляко.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
15 марта 2017, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
2 : 3 1:0, 0:0, 1:2, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Доус (Боченски) – 10:50 (5x5), 1:1 – Коварж (Мозякин, Ли) – 46:00 (5x4), 1:2 – Ли – 48:17 (5x4), 2:2 – Михайлис (Худяков, Тривино) – 51:56 (5x5), 2:3 – Коварж (Мозякин, Ли) – 78:09 (5x4)

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Места в воротах команд заняли Хенрик Карлссон и Василий Кошечкин. Первыми за дело взялись хозяева льда. Боченски в очередной раз ассистировал Доусу, позволив Найджелу показать всё своё мастерство. Девятый номер «Барыса» на паузе убрал соперника, после чего аккуратно с кистей бросил в цель. Получилось филигранно точно, а местная публика буквально взревела от удовольствия. Их любимцы порадовали.


Несмотря на гол, стартовая двадцатиминутка осталась за уральцами, 15 раз бросившими в створ ворот шведского голкипера соперника. «Барыс» ответил семью точными атаками.

Во втором периоде зрители, несмотря на удаления в составе обеих команд, заброшенных шайб не увидели. Уж больно удачно играли вратари, а в каких-то моментах просто не хватило мастерства или везения.

Основные события схватки разворачивались в третьем отрезке встречи. Сначала в большинстве отличился центрфорвард первого звена «Металлурга». Ли сделал передачу на Мозякина, который мощно щёлкнул от синей линии, а Коварж на пятаке удачно подставил клюшку. Шайба влетела точно в дальний угол. В такой ситуации сваливать вину на Карлссона было нельзя, скандинав оказался бессилен.


Вскоре лишнего реализовал сам Ли. Шиннимина удалили за подножку, Крис подхватил шайбу в чужой зоне, сблизился с воротами и хлёстко поразил дальний верхний угол. Мастерский бросок канадца позволил «Магнитке» впервые за матч выйти вперёд, почувствовав вкус приближающейся победы. Ли, кстати, повторил рекорд Карела Рахунека (8+5) по очкам в плей-офф КХЛ среди защитников.



Однако малейшая расслабленность в играх плей-офф зачастую наказуема. Так случилось и на сей раз. Гости отбились после штрафа Хабарова, а затем пропустили. Худяков вылез из-за ворот и доставил шайбу на пятак. Кошечкин среагировал на бросок Тривино в упор, но Михайлис оказался самым расторопным на добивании.


Встреча перешла в овертайм, где соперники обменивались голевыми моментами. В одном из эпизодов Доус, казалось, бросал наверняка, но Кошечкин совершил суперсейв, успев задеть шайбу клюшкой, после чего та попала в штангу. Василий готов прибавить в самый нужный и важный момент.


Казалось, что не избежать и второго овертайма, но удаление Семёнова стало ключевым событием не только матча, но и серии. Ли от борта набросил на пятак, а Коварж с нескольких метров переправил шайбу мимо Карлссона.

«Металлург» в четырёх матчах без проблем переиграл «Барыс», став первой командой, вышедшей в финал конференции. Чемпионского характера у клуба не отнять. Теперь Мозякин и компания ждут победителя в паре «Ак Барса» и «Авангарда».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Барыс ХК Металлург Мг Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
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