Коварж отправил «Барыс» в отпуск, а «Магнитку» — в финал Востока

Перед четвёртым матчем серии с «Барысом», в которой «Металлург» уверенно вёл 3-0, из-за океана стали приходить трансфертные слухи относительно действующих хоккеистов команды Ильи Воробьёва. В частности, 22-летнего защитникаактивно сватают в «Рейнджерс», а «Баффало» якобы выиграл конкуренцию за 24-летнегосразу у четырёх команд НХЛ. Но если контракт Береглазова с уральцами заканчивается 30 апреля 2017 года, то соглашение Антипина будет действовать ещё год.Вице-президент «Магнитки»тактично отметил, что во время плей-офф комментировать пустые разговоры и ввязываться в перепалку с тамошними инсайдерами совершенно не хочется. Голова забита другими мыслями.«Барыс», чью игру улучшило выздоровление капитана, пока что не может доставить двукратным обладателям Кубка Гагарина серьёзной конкуренции. Была возможность зацепиться за вторую встречу в гостях. Проиграв её в овертайме, астанинцы поставили себя в тяжёлое положение, сходу уступив и на родном льду. Блестящую форму набрал форвард «металлургов», буквально затерроризировавший соперника хет-триками. И как остановить такую мощь? Вроде и говорили, что секрет звенадавно раскрыт, но оно продолжает приносить результат. «Если Данис будет продолжать играть в таком же духе, то для него будет вполне приемлемо побить рекорд(15 шайб) по голам в плей-офф. Зарипов показывает действительно уникальную игру», — отметил бывший вице-президент «Трактора», в прошлом известный нападающийМеста в воротах команд заняли. Первыми за дело взялись хозяева льда. Боченски в очередной раз ассистировал Доусу, позволив Найджелу показать всё своё мастерство. Девятый номер «Барыса» на паузе убрал соперника, после чего аккуратно с кистей бросил в цель. Получилось филигранно точно, а местная публика буквально взревела от удовольствия. Их любимцы порадовали.Несмотря на гол, стартовая двадцатиминутка осталась за уральцами, 15 раз бросившими в створ ворот шведского голкипера соперника. «Барыс» ответил семью точными атаками.Во втором периоде зрители, несмотря на удаления в составе обеих команд, заброшенных шайб не увидели. Уж больно удачно играли вратари, а в каких-то моментах просто не хватило мастерства или везения.Основные события схватки разворачивались в третьем отрезке встречи. Сначала в большинстве отличился центрфорвард первого звена «Металлурга».сделал передачу на, который мощно щёлкнул от синей линии, а Коварж на пятаке удачно подставил клюшку. Шайба влетела точно в дальний угол. В такой ситуации сваливать вину на Карлссона было нельзя, скандинав оказался бессилен.Вскоре лишнего реализовал сам Ли. Шиннимина удалили за подножку, Крис подхватил шайбу в чужой зоне, сблизился с воротами и хлёстко поразил дальний верхний угол. Мастерский бросок канадца позволил «Магнитке» впервые за матч выйти вперёд, почувствовав вкус приближающейся победы. Ли, кстати, повторил рекорд Карела Рахунека (8+5) по очкам в плей-офф КХЛ среди защитников.Однако малейшая расслабленность в играх плей-офф зачастую наказуема. Так случилось и на сей раз. Гости отбились после штрафа Хабарова, а затем пропустили. Худяков вылез из-за ворот и доставил шайбу на пятак. Кошечкин среагировал на бросок Тривино в упор, но Михайлис оказался самым расторопным на добивании.Встреча перешла в овертайм, где соперники обменивались голевыми моментами. В одном из эпизодов Доус, казалось, бросал наверняка, но Кошечкин совершил суперсейв, успев задеть шайбу клюшкой, после чего та попала в штангу. Василий готов прибавить в самый нужный и важный момент.Казалось, что не избежать и второго овертайма, но удаление Семёнова стало ключевым событием не только матча, но и серии. Ли от борта набросил на пятак, а Коварж с нескольких метров переправил шайбу мимо Карлссона.«Металлург» в четырёх матчах без проблем переиграл «Барыс», став первой командой, вышедшей в финал конференции. Чемпионского характера у клуба не отнять. Теперь Мозякин и компания ждут победителя в паре «Ак Барса» и «Авангарда».