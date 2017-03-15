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175 лет назад 2016
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Кубок Гагарина. «Ак Барс» — «Авангард» — 2:1
Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Не на своём месте. Эксперимент с Медведевым погубил «Авангард»

В четвёртом матче серии «Ак Барс» — «Авангард» казанский клуб одержал победу и повёл со счётом 3-1.
15 марта 2017, среда. 22:45. Хоккей

Канарейкин взболтал состав, будто проиграл он, а не Билялетдинов


Составы, которые за час до стартового вбрасывания опубликовали команды, шокировали. Так сразу и не скажешь, что больше удивило: отсутствие каких-либо изменений у «Ак Барса», впервые проигравшего в этой
серии, или настоящая кадровая болтанка, которую устроил Фёдор Канарейкин. Отчасти омская революция – это эхо прошлого матча, по ходу которого наставник «ястребов» кардинально встряхнул звенья. В частности, убрал из первой тройки Николая Лемтюгова. На четвёртую игру серии Канарейкин заслуженно сделал звено Зубова стартовым, волевым решением убрав из заявки сразу двух форвардов — Александра Кучерявенко и Александра Пережогина. Таким образом, впервые в плей-офф появился на льду Иван Фищенко, а Евгений Медведев снова вышел в нападении. Формально в центре третьего звена и вовсе был указан…Илья Дервук, но это стоит рассматривать не иначе как попытку тренерского штаба «Авангарда» запутать соперника.

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Первые девять минут без бросков. «Авангард», что это было?


Казалось бы, омичи поймали свою игру и выработали рецепт игры против «Ак Барса». Главным выводом служило то, что ни в коем случае нельзя сидеть в окопах и дожидаться, кто же первым совершит ошибку. Казанцам, чья терпеливая игра отработана до автоматизма, только это и нужно. Вместо того чтобы с первых минут завладеть инициативой, омичи снова, как и в домашних матчах, согласились на осторожный хоккей. Более того, за первые девять (!) минут они не нанесли ни одного броска по воротам Эмиля Гарипова. «Авангард» не разбудило даже удаление Михаила Варнакова, которое гости, по сути, проигнорировали. От команды, которая двумя днями ранее показала себя голодной до побед, не осталось и следа.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
15 марта 2017, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1 2:0, 0:0, 0:1
Авангард
Омская область
1:0 – Свитов (Токранов) – 09:37 (5x5), 2:0 – Попов (Захарчук, Мусин) – 17:36 (5x5), 2:1 – Лемтюгов (Соботка) – 41:25 (5x5)

Свитов помог Фурху стать автором главного курьёза серии


К тому, чтобы открыть счёт, казанцы шли уверенно и поступательно. Поначалу воротам Доминика Фурха угрожали исключительно защитники. То Василий Токранов, снова вышедший в нападении, разродится плотным броском, то Атте Охтамаа подключится вплоть до самого пятака. Было у хозяев и достаточно раннее большинство, которое реализовать не удалось. В общем, моментов хватало. А забили «барсы» благодаря Александру Свитову – омичу, который стал автором первого гола в этой серии. Но если на родном омском льду он забил типичный трудовой гол с пятака, то теперь стал соавтором курьёза. Свитов бросил так, что шайба черканула о ловушку Фурха, шмыгнула ему за шиворот, ударилась о спину и залетела в ворота! Не бросок от красной линии, конечно, но по-вратарски не менее обидно.

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Попов начал отрабатывать деньги. Медведев не на своём месте?


В рейтинге самых критикуемых хоккеистов Татарстана Андрей Попов занимает одно из первых мест. Чаще разносят разве что Михаила Варнакова – обладателя 100-миллионного контракта, который не может отметиться заброшенной шайбой вот уже третий плей-офф подряд. Попов и его давний напарник Антон Глинкин делят между собой почётное второе место. Больно уж дорого они обошлись «Ак Барсу», чтобы довольствоваться весьма средней «регуляркой» и одним голом на двоих в серии с «Салаватом Юлаевым». Однако во втором раунде челябинская связка начала оживать, а второй гол в ворота омичей – целиком заслуга Попова. Андрей не только подставил клюшку под бросок Степана Захарчука, но и перед этим сам выиграл вбрасывания. Примечательно, что на «точке» он вчистую обыграл не кого-нибудь, а защитника Медведева, вынужденного играть в атаке. Эксперимент Канарейкина, который он нередко проделывал по ходу сезона, дал сбой в самый решающий момент.

Канарейкин вернулся к базовым настройкам, но было поздно


Первого периода хватило тренерскому штабу Канарейкина, чтобы понять: экстравагантный стартовый состав, с которым «Авангард» начинал этот матч, не даёт результата. Не исключено, что ключевым стало то самое проигранное Медведевым вбрасывание. Капитана вернули в оборону, определив к Егору Мартынову, с которым они от и до отыграли весь сезон. Никита Никитин воссоединился с Михаилом Григорьевым, а главное, в первозданном виде предстала первая тройка. Нет, не звено Зубова, которое в разовом порядке вышло в старте, а та первая тройка, что принесла «Авангарду» победу в первом раунде. Лемтюгов – Соботка – Пестушко воссоединились и в одной из первых же смен создали голевой момент. Сибиряки, вернувшиеся к базовым настройкам, заметно прибавили, но было уже слишком поздно.

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«Ак Барс» мог выиграть и крупнее


Парадокс, но, даже прибавив относительно самих себя образца первого периода, «Авангард» не мог сравняться с «Ак Барсом» как по счёту и по количеству голевых моментов, так и по качеству игры. За вторые 20 минут казанцы создали больше моментов, чем гости. По меньшей мере дважды мог забивать Иржи Секач, столько же в убойном положении оказывался Владимир Ткачёв, но раз за разом перед ними вставал Фурх, пытавшийся искупить вину за нелепый гол Свитова.

Подопечные Билялетдинова должны были уходить на второй перерыв с более крупным счётом и снимать все вопросы, но вместо этого в начале третьего периода позволили отличиться Николаю Лемтюгову. Из-за неаккуратной игры Альберта Яруллина «Ак Барсу» пришлось понервничать последние две минуты встречи, обороняясь в меньшинстве, но добытое преимущество «барсы» уже не расплескали. 3-1 в серии, и оформить выход в финал конференции они могут уже послезавтра в Омске.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс Евгений Медведев
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