Не на своём месте. Эксперимент с Медведевым погубил «Авангард»

Канарейкин взболтал состав, будто проиграл он, а не Билялетдинов

Первые девять минут без бросков. «Авангард», что это было?

Свитов помог Фурху стать автором главного курьёза серии

Попов начал отрабатывать деньги. Медведев не на своём месте?

Канарейкин вернулся к базовым настройкам, но было поздно

«Ак Барс» мог выиграть и крупнее

Составы, которые за час до стартового вбрасывания опубликовали команды, шокировали. Так сразу и не скажешь, что больше удивило: отсутствие каких-либо изменений у «Ак Барса», впервые проигравшего в этойсерии, или настоящая кадровая болтанка, которую устроил. Отчасти омская революция – это эхо прошлого матча, по ходу которого наставник «ястребов» кардинально встряхнул звенья. В частности, убрал из первой тройки. На четвёртую игру серии Канарейкин заслуженно сделал звено Зубова стартовым, волевым решением убрав из заявки сразу двух форвардов —. Таким образом, впервые в плей-офф появился на льду, аснова вышел в нападении. Формально в центре третьего звена и вовсе был указан…, но это стоит рассматривать не иначе как попытку тренерского штаба «Авангарда» запутать соперника.Казалось бы, омичи поймали свою игру и выработали рецепт игры против «Ак Барса». Главным выводом служило то, что ни в коем случае нельзя сидеть в окопах и дожидаться, кто же первым совершит ошибку. Казанцам, чья терпеливая игра отработана до автоматизма, только это и нужно. Вместо того чтобы с первых минут завладеть инициативой, омичи снова, как и в домашних матчах, согласились на осторожный хоккей. Более того, за первые девять (!) минут они не нанесли ни одного броска по воротам. «Авангард» не разбудило даже удаление, которое гости, по сути, проигнорировали. От команды, которая двумя днями ранее показала себя голодной до побед, не осталось и следа.К тому, чтобы открыть счёт, казанцы шли уверенно и поступательно. Поначалу воротамугрожали исключительно защитники. То Василий Токранов, снова вышедший в нападении, разродится плотным броском, топодключится вплоть до самого пятака. Было у хозяев и достаточно раннее большинство, которое реализовать не удалось. В общем, моментов хватало. А забили «барсы» благодаря– омичу, который стал автором первого гола в этой серии. Но если на родном омском льду он забил типичный трудовой гол с пятака, то теперь стал соавтором курьёза. Свитов бросил так, что шайба черканула о ловушку Фурха, шмыгнула ему за шиворот, ударилась о спину и залетела в ворота! Не бросок от красной линии, конечно, но по-вратарски не менее обидно.В рейтинге самых критикуемых хоккеистов Татарстаназанимает одно из первых мест. Чаще разносят разве что– обладателя 100-миллионного контракта, который не может отметиться заброшенной шайбой вот уже третий плей-офф подряд. Попов и его давний напарникделят между собой почётное второе место. Больно уж дорого они обошлись «Ак Барсу», чтобы довольствоваться весьма средней «регуляркой» и одним голом на двоих в серии с «Салаватом Юлаевым». Однако во втором раунде челябинская связка начала оживать, а второй гол в ворота омичей – целиком заслуга Попова. Андрей не только подставил клюшку под бросок, но и перед этим сам выиграл вбрасывания. Примечательно, что на «точке» он вчистую обыграл не кого-нибудь, а защитника Медведева, вынужденного играть в атаке. Эксперимент Канарейкина, который он нередко проделывал по ходу сезона, дал сбой в самый решающий момент.Первого периода хватило тренерскому штабу Канарейкина, чтобы понять: экстравагантный стартовый состав, с которым «Авангард» начинал этот матч, не даёт результата. Не исключено, что ключевым стало то самое проигранное Медведевым вбрасывание. Капитана вернули в оборону, определив к, с которым они от и до отыграли весь сезон. Никита Никитин воссоединился с Михаилом Григорьевым, а главное, в первозданном виде предстала первая тройка. Нет, не звено Зубова, которое в разовом порядке вышло в старте, а та первая тройка, что принесла «Авангарду» победу в первом раунде. Лемтюгов – Соботка – Пестушко воссоединились и в одной из первых же смен создали голевой момент. Сибиряки, вернувшиеся к базовым настройкам, заметно прибавили, но было уже слишком поздно.Парадокс, но, даже прибавив относительно самих себя образца первого периода, «Авангард» не мог сравняться с «Ак Барсом» как по счёту и по количеству голевых моментов, так и по качеству игры. За вторые 20 минут казанцы создали больше моментов, чем гости. По меньшей мере дважды мог забивать, столько же в убойном положении оказывался, но раз за разом перед ними вставал Фурх, пытавшийся искупить вину за нелепый гол Свитова.Подопечные Билялетдинова должны были уходить на второй перерыв с более крупным счётом и снимать все вопросы, но вместо этого в начале третьего периода позволили отличиться Николаю Лемтюгову. Из-за неаккуратной игры«Ак Барсу» пришлось понервничать последние две минуты встречи, обороняясь в меньшинстве, но добытое преимущество «барсы» уже не расплескали. 3-1 в серии, и оформить выход в финал конференции они могут уже послезавтра в Омске.