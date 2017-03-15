Тренер «Динамо» госпитализирован, а «Медвешчак» всё дальше от КХЛ

Дубль Коваржа и рекорд Ли

Три балла за результативность набрал защитник Крис Ли (1+2), обогнавший Карела Рахунека по набранным среди защитников очкам в плей-офф КХЛ.

«Ак Барс» — в шаге от финала Востока

Хоккеисты «Локомотива» Мурыгин и Накладал избежали серьёзных травм, Козун продлил контракт

Орешкин пропустит 5-й матч серии со СКА, Воробьёв — исполняющий обязанности

Позднее врач команды Валерий Конов не исключил, что существует вероятность, при которой Орешкин сможет успеть на игру. Специалисту стало лучше.

«Медвешчак» больше не будет выступать в КХЛ, команда вернётся в австрийскую лигу

«Медвешчак» со следующего сезона не будет выступать в КХЛ. Сообщается, что команда возвращается в Австрийскую хоккейную лигу.

«Северсталь» продлила контракт с главным тренером Гулявцевым на один сезон

«Магнитка» без проблем выиграла серию у «Барыса» — 4:0. Командапервой из всех участников вышла в финал конференции. Таким образом, за две серии «Металлург» уступил всего единожды – в Пекине «Куньлуню». В отчётной встрече дубль в воротаоформил центральный нападающий первого звена. Три балла за результативность набрал защитник(1+2), обогнавшийпо набранным среди защитников очкам в плей-офф КХЛ. У чеха суммарно было 13 (8+5) баллов за результативность. Не обошлось и без, принявшего участие в двух голевых атаках команды в большинстве. Уральцы со спокойной душой возвращаются в родной Магнитогорск, где будут готовиться к следующей серии и ждать окончания противостояния «Ак Барса» и «Авангарда».Не происходит чуда в серии между «Ак Барсом» и «Авангардом». Коллективсмог выиграть одну игру в Казани, но во второй уступил. Теперь «барсов» отделяет от выхода в финал Востока всего один шаг. Справедливости ради заметим, что омичи играют далеко не так, как ждут их болельщики. Многое не получается, часто допускаются ошибки. А порой банально скучно. Казань тоже не идеальна, но ей хватает прикладываемых усилий. В отчётной встрече хозяева перебросали соперника в створ (33-27), а голов Свитова и Попова в первом периоде хватило для победы. Лемтюгов в начале третьей двадцатиминутки сократил отставание до минимума, но не более. Уж больно любит «Ак Барс» выигрывать со счётом 2:1. Шесть раз в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.Вратарь «Локомотива»и защитникизбежали серьёзных травм и готовы в дальнейшем помогать ярославской команде в плей-офф. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба«Там ничего серьёзного нет. Все будут играть», — сказал Лукин.Накануне в четвёртом матче серии «Локомотив» крупно выиграл у ЦСКА со счётом 5:1. Следующий матч будет сыгран в Москве 16 марта, счёт в серии ничейный – 2-2.Здесь же отметим, что форвардостаётся в «Локомотиве» ещё на сезон. Об этом хоккеист сообщил в своём «инстаграме».В текущем регулярном чемпионате КХЛ североамериканский нападающий провёл за ярославскую команду 59 матчей, в которых набрал 56 (23+33) очков. Показатель полезности составил «+16».Главный тренер московского «Динамо»пропустит выезд команды на пятый матч полуфинальной серии Западной конференции КХЛ со СКА по состоянию здоровья. Орешкин госпитализирован с диагнозом «гипертонический криз». Позднее врач команды Валерий Конов не исключил, что существует вероятность, при которой Орешкин сможет успеть на игру. Специалисту стало лучше.Пока же исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьёв. Счёт в серии 3-1 в пользу СКА.«Медвешчак» со следующего сезона не будет выступать в КХЛ. Сообщается, что команда возвращается в Австрийскую хоккейную лигу. «Медвешчак» выступал в этой лиге с 2009 по 2013 год.В КХЛ «Медвешчак» выступал четыре сезона. В дебютном сезоне-2013/14 команде удалось пробиться в плей-офф. «Медвешчак» уступил в первом раунде будущему финалисту — клубу «Лев» из Праги. Три следующих чемпионата команда не попала в плей-офф. В текущем сезоне клуб распродал игроков и отпустил главного тренера, в том числе переходы состоялись и после дедлайна КХЛ.Директор по связям с общественностью «Медвешчака»прокомментировал информацию следующим образом.«Срок подачи заявок и гарантий клубов на участие в чемпионате КХЛ продолжается до 30 апреля 2017 года. Наша заявка на участие в чемпионате КХЛ, то есть подача документов до вышеуказанного срока, зависит от планов и ответа наших спонсоров, в первую очередь от того, продолжится ли сотрудничество между «Медвешчаком» и российскими партнёрами.Сегодняшнее подтверждение участия в Австрийской хоккейной лиге (EBEL) никоим образом не зависит от наших будущих планов в КХЛ. Чемпионат, в котором «Медвешчак» точно будет выступать в следующем сезоне, станет известен в конце мая текущего года, после окончания срока подачи заявок», — сообщил Вучинич «Чемпионату».Как стало известно «Чемпионату», череповецкая «Северсталь» продлила контракт с главным тренером команды. Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано на один сезон.«Северсталь» под руководством Гулявцева в регулярном чемпионате-2016/17 заняла 11-е место в Западной конференции, набрав 74 очка в 60 встречах.