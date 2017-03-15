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Хоккей. Итоги дня. 15 марта 2017 года
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Тренер «Динамо» госпитализирован, а «Медвешчак» всё дальше от КХЛ

Госпитализация Орешкина, уверенный выход «Магнитки» в финал Востока, победа «Ак Барса», новые контракты Гулявцева и Козуна – в итогах дня.
15 марта 2017, среда. 23:30. Хоккей

Дубль Коваржа и рекорд Ли


«Магнитка» без проблем выиграла серию у «Барыса» — 4:0. Команда Ильи Воробьёва первой из всех участников вышла в финал конференции. Таким образом, за две серии «Металлург» уступил всего единожды – в Пекине «Куньлуню». В отчётной встрече дубль в ворота Хенрика Карлссона оформил центральный нападающий первого звена Ян Коварж. Три балла за результативность набрал защитник Крис Ли (1+2), обогнавший Карела Рахунека по набранным среди защитников очкам в плей-офф КХЛ. У чеха суммарно было 13 (8+5) баллов за результативность. Не обошлось и без Сергея Мозякина, принявшего участие в двух голевых атаках команды в большинстве. Уральцы со спокойной душой возвращаются в родной Магнитогорск, где будут готовиться к следующей серии и ждать окончания противостояния «Ак Барса» и «Авангарда».
Три балла за результативность набрал защитник Крис Ли (1+2), обогнавший Карела Рахунека по набранным среди защитников очкам в плей-офф КХЛ.
→ Коварж отправил «Барыс» в отпуск, а «Магнитку» — в финал Востока

«Ак Барс» — в шаге от финала Востока


Не происходит чуда в серии между «Ак Барсом» и «Авангардом». Коллектив Фёдора Канарейкина смог выиграть одну игру в Казани, но во второй уступил. Теперь «барсов» отделяет от выхода в финал Востока всего один шаг. Справедливости ради заметим, что омичи играют далеко не так, как ждут их болельщики. Многое не получается, часто допускаются ошибки. А порой банально скучно. Казань тоже не идеальна, но ей хватает прикладываемых усилий. В отчётной встрече хозяева перебросали соперника в створ (33-27), а голов Свитова и Попова в первом периоде хватило для победы. Лемтюгов в начале третьей двадцатиминутки сократил отставание до минимума, но не более. Уж больно любит «Ак Барс» выигрывать со счётом 2:1. Шесть раз в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Хоккеисты «Локомотива» Мурыгин и Накладал избежали серьёзных травм, Козун продлил контракт


Вратарь «Локомотива» Алексей Мурыгин и защитник Якуб Накладал избежали серьёзных травм и готовы в дальнейшем помогать ярославской команде в плей-офф. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Юрий Лукин.

«Там ничего серьёзного нет. Все будут играть», — сказал Лукин.

Накануне в четвёртом матче серии «Локомотив» крупно выиграл у ЦСКА со счётом 5:1. Следующий матч будет сыгран в Москве 16 марта, счёт в серии ничейный – 2-2.

Здесь же отметим, что форвард Брэндон Козун остаётся в «Локомотиве» ещё на сезон. Об этом хоккеист сообщил в своём «инстаграме».

В текущем регулярном чемпионате КХЛ североамериканский нападающий провёл за ярославскую команду 59 матчей, в которых набрал 56 (23+33) очков. Показатель полезности составил «+16».

→ Потерять Мурыгина и смять ЦСКА! Ярославль обыграл «армейцев» 5:1

Орешкин пропустит 5-й матч серии со СКА, Воробьёв — исполняющий обязанности


Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин пропустит выезд команды на пятый матч полуфинальной серии Западной конференции КХЛ со СКА по состоянию здоровья. Орешкин госпитализирован с диагнозом «гипертонический криз». Позднее врач команды Валерий Конов не исключил, что существует вероятность, при которой Орешкин сможет успеть на игру. Специалисту стало лучше.

Пока же исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьёв. Счёт в серии 3-1 в пользу СКА.
Позднее врач команды Валерий Конов не исключил, что существует вероятность, при которой Орешкин сможет успеть на игру. Специалисту стало лучше.

«Медвешчак» больше не будет выступать в КХЛ, команда вернётся в австрийскую лигу


«Медвешчак» со следующего сезона не будет выступать в КХЛ. Сообщается, что команда возвращается в Австрийскую хоккейную лигу. «Медвешчак» выступал в этой лиге с 2009 по 2013 год.

В КХЛ «Медвешчак» выступал четыре сезона. В дебютном сезоне-2013/14 команде удалось пробиться в плей-офф. «Медвешчак» уступил в первом раунде будущему финалисту — клубу «Лев» из Праги. Три следующих чемпионата команда не попала в плей-офф. В текущем сезоне клуб распродал игроков и отпустил главного тренера Горди Дуайера, в том числе переходы состоялись и после дедлайна КХЛ.

→ «Питерский «Спартак» или Лондон». Кто может заменить «Медвешчак»?

Директор по связям с общественностью «Медвешчака» Ранко Вучинич прокомментировал информацию следующим образом.

«Срок подачи заявок и гарантий клубов на участие в чемпионате КХЛ продолжается до 30 апреля 2017 года. Наша заявка на участие в чемпионате КХЛ, то есть подача документов до вышеуказанного срока, зависит от планов и ответа наших спонсоров, в первую очередь от того, продолжится ли сотрудничество между «Медвешчаком» и российскими партнёрами.
«Медвешчак» со следующего сезона не будет выступать в КХЛ. Сообщается, что команда возвращается в Австрийскую хоккейную лигу.
Сегодняшнее подтверждение участия в Австрийской хоккейной лиге (EBEL) никоим образом не зависит от наших будущих планов в КХЛ. Чемпионат, в котором «Медвешчак» точно будет выступать в следующем сезоне, станет известен в конце мая текущего года, после окончания срока подачи заявок», — сообщил Вучинич «Чемпионату».

«Северсталь» продлила контракт с главным тренером Гулявцевым на один сезон


Как стало известно «Чемпионату», череповецкая «Северсталь» продлила контракт с главным тренером команды Александром Гулявцевым. Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано на один сезон.

«Северсталь» под руководством Гулявцева в регулярном чемпионате-2016/17 заняла 11-е место в Западной конференции, набрав 74 очка в 60 встречах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Динамо Москва ХК Медвешчак ХК Металлург Мг ХК Северсталь Александр Гулявцев Алексей Мурыгин Брэндон Козун Сергей Орешкин Якуб Накладал
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