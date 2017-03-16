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175 лет назад 2016
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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Худобин пропустил с центра! За «Калгари» играл Кутейкин?

Худобин пропустил от красной линии, Барбашев провалился в большинстве, но исправился, Малкин проиграл Пенсельванское дерби – в обзоре НХЛ.
16 марта 2017, четверг. 09:45. Хоккей

«Питтсбург» с Малкиным замолчали в Пенсельванском дерби


Когда такая команда как «Питтсбург» уходит со льда без заброшенной шайбы – это само по себе событие. Такое с «пингвинами» в этом сезоне случалось всего трижды: дома с «Сент-Луисом» и «Лос-Анджелесом», а также на выезде с «Монреалем». Однако представить, что Малкина с Кросби зачехлят в Пенсельванском дерби, было непросто. Тем более, что за два предыдущих матча с «Филадельфией» самая результативная команда лиги забросила девять шайб. На этот раз подопечным Майка Салливана так и не удалось пробить Стива Мэйсона, который совершил 23 сейва.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2017, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
4 : 0 0:0, 2:0, 2:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Кутюрье (Вейс, Шенн) – 21:00 (5x5), 2:0 – Симмондс (Гостисбер, Проворов) – 26:20 (5x4), 3:0 – Жиру (Белльмар) – 55:44 (5x5), 4:0 – Вейс (Шенн, Кутюрье) – 59:12 (5x5)

После безголевого первого периода «Филадельфия» прибавила в игре на пятаке. С отскока забивали как Шон Кутюрье, так и Уэйн Симмондс. Для темнокожего нападающего «Флайерз» эта шайба стала 15-й в большинстве (по этому показателю он лидирует в лиге) и 200-й в карьере. Организовать юбилейную шайбу Симмондсу помог Иван Проворов. Россиянин, начавший розыгрыш большинства, заработал 20-й голевой пас в чемпионате, а значит и во всей заокеанской карьере. Добившись комфортного преимущества, в третьем периоде «Филадельфия» не только не подпустила «Питтсбург» к себе, но и забросила ещё дважды.

Евгений Малкин, как и Сидни Кросби, провёл не лучший матч. Всего два броска, меньше остроты в действиях, чем обычно, и отрицательный показатель полезности. Когда Кутюрье открывал счёт, россиянин неспешно возвращался в оборону, а нагнал автора гола уже после того, как тот бросил по воротам. Кросби, впрочем, сыграл ещё хуже, словив «-2».

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Худобин пропустил с центра, а «Бостону» нипочём


То, что ещё месяц назад казалось чем-то из ряда вон выходящим, неожиданно становится нормой. Голы с центра площадки превращаются в нечто обыденное, вроде заката солнца вечером и пения птиц по утрам. Перевернул предоставление о нормальности защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин, который в текущем розыгрыше Кубка Гагарина забил уже три шайбы от красной линии! Видео с его подвигами облетели не только рунет, но и добрались до Северной Америки. Видимо, одним из тех, кто подсмотрел технику броска у Кутинатора, стал Дуги Хэмилтон. А как иначе объяснить, что в середине матча с «Бостоном» он зарядил примерно с той же точки, откуда любит забивать Кутейкин? И ведь попал же!

Примечателен этот гол защитника «Калгари» тем, что огорчил он не кого-нибудь, а российского вратаря «Бостона» Антона Худобина. Вот кто-кто, а Антон должен быть в курсе последних веяний, идущих из России. К чести Худобина, его этот гол не выбил из колеи. Да и повода сокрушаться у него, по сути, не было. В отличие от Михаила Бирюкова и Микко Коскинена, случилось это не в плей-офф и не в овертайме, а лишь во втором периоде рядового матча регулярного чемпионата. В этот вечер резервный вратарь «Бостона» больше не пропускал, отразив в общей сложности 21 бросок по своим воротам. Курьёз, случившийся с Худобиным на 27-й минуте игры, мобилизовал россиянина.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2017, четверг. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2 : 5 1:1, 1:2, 0:2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Чиассон (Боума, Стэйджан) – 09:23 (5x5), 1:1 – Пастрняк (Хара) – 11:47 (5x5), 1:2 – Маршан – 26:04 (5x5), 2:2 – Хэмилтон – 27:14 (5x5), 2:3 – Бэйкс (Крейчи) – 31:03 (5x5), 2:4 – Белески (Спунер, Стэффорд) – 43:36 (5x5), 2:5 – Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 59:57 (en)

А что же «Калгари»? Команда, которая была в шаге от рекорда фрашизы, остановилась на отметке в 10 побед подряд. Столько же «Флэймз» одержали в 1978 году. Тогда, правда, команда базировалась в американской Атланте. Несмотря на то, что в матче с «Бостоном» подопечные Глена Галуцена отличились первыми, а тем самым броском Хэмилтон сделал счёт ничейным, совершить последний шаг им не удалось. Поломали планы «огоньков» Бред Маршан, забросивший четвёртую шайбу в двух последних матчах, и Давид Пастерняк, который расщедрился на дубль. Для «Брюинз», в свою очередь, эта победа стала четвёртой кряду.

Герой ЮЧМ-2013 в Сочи впервые отличился в НХЛ


«Детройт» перед этим матчем занимал 15-е место на Востоке, «Колорадо» — 14-е на Западе, но при этом положение «Эвеланш» куда плачевнее. Они и очков набрали на 20 меньше, да и ниже них в конференции нет никого. Тем не менее, встреча с принципиальным соперником всегда стоит особняком. Начало оказалось за «Детройтом», который открыл счёт по истечении пяти минут. «Лавины» включились во второй половине матча, когда Мэтт Дюшейн не без помощи Фёдора Тютина сравнял счёт. В третьем периоде был и незабитый Габриэлем Ландескогом буллит, и гол его соотечественника Карла Сёдеберга, но главным событием стала шайба Джей Ти Комфера.

21-летний новичок «Колорадо» дебютировал в НХЛ только в этом марте, и предыдущие семь игр провёл без очков. Чем примечателен Комфер? Четыре года назад этот парень в статусе капитана привёл юниорскую сборную США к золотым медалям чемпионата мира. А турнир тот проходил не где-нибудь, а в предолимпийском Сочи. Тогда же, в 2013 году, он был выбран «Эвеланш» во втором раунде драфта. Порой даже для лидеров своего поколения и вожаков по духу путь в НХЛ становится долгим и тернистым.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2017, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 1 0:1, 1:0, 2:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Атанасью (Абделкейдер, Ларкин) – 05:09 (5x5), 1:1 – Дюшейн (Тютин, Ландеског) – 32:08 (5x5), 2:1 – Комфер (Бошмен) – 43:49 (5x5), 3:1 – Сёдерберг (Комо, Митчелл) – 45:44 (5x5)

Барбашёв «отмазался» за провал в большинстве, а Якупов – нет


На том самом ЮЧМ-2013 в Сочи, где сборная США завоевала золото, а российские юниоры стали лишь четвёртыми, играл не только Комфер, но и Иван Барбашёв. И стал тогда, между прочим, четвёртым бомбардиром турнира. Сегодня младший из братьев Барбашёвых выгрызает себе место в основе «Сент-Луиса». В частности, вот такими голами в ворота «Анахайма». При счёте 0:2 в третьем периоде Иван сам завёз шайбу в зону, отдал его партнёру и пошёл открываться на дальнюю штангу. Манёвр россиянина полностью оправдался, когда он замкнул передачу от Магнуса Пяаярви. Этот гол стал для Барбашёва третьим в НХЛ.

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Вот только не стоит спешить и называть Барбашёва лучшим игроком в составе «Сент-Луиса». Он хоть и стал автором единственной шайбы «Блюз», но тем самым лишь отмазался за провал, который не позволил «музыкантам» разжиться в Калифорнии очками. Когда во втором периоде Майк Йео выпустил на реализацию большинства Якупова и Барбашёва, россияне не только не смогли сравнять не счёт, но и откровенно привезли гол в свои ворота. Забивал Райан Гецлаф как раз из-под динамовца. На большинство ни тот, ни другой, разумеется, больше не выходили, а в общей сложности провели на льду меньше 10 минут. Но если Барбашеву этого хватило, чтобы искупить свою вину перед Йео и партнёрами, то Якупов так и остался антигероем. Что касается Тарасенко, то лучший бомбардир «Сент-Луиса» нанёс по воротам «Дакс» всего один бросок и закончил матч с «-1».


НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2017, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2 : 1 1:0, 1:0, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Ракелль (Гецлаф) – 05:42 (5x5), 2:0 – Гецлаф (Кольяно) – 26:37 (4x5), 2:1 – Барбашев (Пяаярви) – 50:08 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Антон Худобин Владимир Тарасенко Евгений Малкин Иван Проворов Наиль Якупов
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