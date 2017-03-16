Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ. Превью игрового дня 16 марта 2017 года
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Филипп Майков

ЦСКА не дрогнет после 1:5, а «Динамо» проиграет без Орешкина

Подопечные Олега Знарка уверенно закроют серию дома, а «Локомотив» потеряет кураж без родных трибун — в превью игрового дня КХЛ.
16 марта 2017, четверг. 10:30. Хоккей
→ Сафронов заговорил после 1-3, а Знарок стал гостем для «Динамо»

СКА — «Динамо» М


Как бы прискорбно это ни звучало, но «Динамо» проиграло серию уже во втором матче в Москве. По самоотдаче, напористости, остроте и желанию это был, пожалуй, лучший матч москвичей в этом розыгрыше плей-офф. И тот факт, что победителями из четвёртой игры серии вышли не они, говорит сам за себя. Динамовцы провели образцовый первый период, постоянно создавая опасность у ворот Коскинена. Казалось, вот-вот оборона СКА дрогнет, однако все старания хозяев сошли на нет в конце игрового отрезка, когда отличился Антон Белов. Причём беда пришла из предсказуемой ситуации: да, формально гол Белова
заброшен в равных составах, однако невозможно отрицать, что сама голевая атака СКА стала возможна благодаря удалению бело-голубых.

Москвичи в этом плей-офф столкнулись с довольно необычной проблемой: защитники команды играют гораздо результативнее нападающих. Безусловно, результативные защитники — огромный плюс, однако, согласитесь, это не их прямая обязанность. А получается так, что почти все защитники бело-голубых наносят примерно по два броска в створ, что соответствует показателям среднего нападающего, в то время как сами форварды «Динамо» наносят меньше одного броска за игру. Без бросков, как известно, голов не бывает, и даже единственное взятие ворот москвичами в предыдущем матче хоть и записано на Дениса Кокарева, но является чистейшим автоголом.

→ Херсли забивал и в свои, и в чужие. СКА в шаге от финала Запада

Как с такой атакой «Динамо» собирается что-то противопоставлять сверхрезультативному СКА, непонятно. «Армейцы» в этом сезоне ни разу не уходили со льда без заброшенной шайбы, а в плей-офф и без заброшенной шайбы в большинстве. Поэтому Знарок насчёт результативности своего клуба может не беспокоиться. А вот Орешкину стоило бы. Но не слишком ли поздно? Да и переживать за свою команду главный тренер бело-голубых по состоянию здоровья будет из Москвы.

Наш прогноз: СКА уверенно завершит серию в родных стенах.
Получается так, что почти все защитники бело-голубых наносят примерно по два броска в створ, что соответствует показателям среднего нападающего, в то время как сами форварды «Динамо» наносят меньше одного броска за игру.

ЦСКА — «Локомотив»


Во второй паре Запада закручивается интрига. ЦСКА и «Локомотив» дарят нам пока самую непредсказуемую пару этого плей-офф. Казалось, что «армейцы» решат для себя почти все вопросы ещё в Ярославле и на волне успеха спокойно завершат серию в Москве, однако ярославцы не просто преподнесли сюрприз болельщикам, но и отправили команду Квартальнова в глубокий нокдаун. «Локомотив» полностью преобразился по сравнению с третьим матчем: заработало большинство, искоренили свои удаления, перебили и перебросали. ЦСКА поплатился пропущенной шайбой практически за все свои ошибки, и это при том, что сами сумели забросить лишь однажды. Не смутила ярославцев и травма Мурыгина, который уступил место Судницину во втором перерыве — «Локомотив» в той игре было просто не остановить!

→ Потерять Мурыгина и смять ЦСКА! Ярославль обыграл «армейцев» 5:1

Что будет в Москве? Очевидно, что игроки Кудашова уже не смогут играть в таком темпе, им это попросту не нужно. Забросить четыре шайбы за период лучшей обороне лиги — скорее, единичное событие и рассчитывать на его повторение «железнодорожникам» не стоит. «Армейцы», без сомнений, насядут на ворота гостей и будут играть только первым номером. Спорить с этим и лезть на рожон «Локомотиву» бесполезно, однако противодействовать можно. ЦСКА значительно уступил сопернику в плане физики, что наглядно показал роковой для них третий период предыдущего матча.
«Армейцы», без сомнений, насядут на ворота гостей и будут играть только первым номером. Спорить с этим и лезть на рожон «Локомотиву» бесполезно, однако противодействовать можно.
«Армейцы» играют не так уж и дисциплинированно, а потому скорости и напористость «Локомотива» вполне могут превратиться в большое количество удалений. И если уж ярославцы не смогут их реализовать, то хотя бы лишат соперников шанса проводить осмысленные атаки. Сыграть второй матч на таком диком кураже ярославцы вряд ли смогут, а потому главный матч вновь будет ожидать их при родных трибунах.

Наш прогноз: в упорном матче ЦСКА добьётся победы и выйдет вперёд в серии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК СКА ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
16 марта 2017, четверг
10:31 Капризов — самый перспективный молодой игрок мира по версии The Hockey News
10:24 Симмондс: «Филадельфия» борется за выживание и верит, что попадёт в плей-офф
10:16 Кросби: «Питтсбург» провёл не лучший матч, но имел шансы вернуться в игру
09:58 Галуцен: я не буду вешать всё на игроков «Калгари», «Бостон» просто был в ударе
09:49 Светлов: Омск попробует зацепиться за серию, а «Динамо» будет совсем тяжело
09:31 Барбашёв: во втором периоде «Сент-Луис» бросил играть, это стоило нам двух очков
09:16 Мэйсон, Пастрняк и Симмондс — три звезды игрового дня НХЛ
09:14 «Калгари» — «Бостон»: Антон Худобин пропустил гол с центра площадки
08:07 «Колорадо» одержал волевую победу над «Детройтом», Тютин набрал 1 очко
07:47 Гол Барбашёва не спас «Сент-Луис» от поражения в Анахайме
07:22 «Бостон» прервал 10-матчевую победную серию «Калгари», Пастрняк оформил дубль
06:50 Контиола не перейдёт в «Йокерит», а продлит контракт с «Локомотивом»
05:12 «Филадельфия» разгромила «Питтсбург», Мэйсон оформил шат-аут
00:59 Йордан: моменты у «Авангарда» были, но «Ак Барс» заблокировал многие броски
00:30 Эксперт TSN: в «Тампа-Бэй» главная звезда не Стэмкос, а Кучеров
00:14 Попов: у «Ак Барса» была некоторая паника, пропустили ненужную шайбу
15 марта 2017, среда
23:52 Лемтюгов: «Авангарду» нужно извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру
23:28 Форвард «Чикаго» Анисимов может пропустить 3-4 недели из-за травмы
23:09 Архипов: «Ак Барс» старается играть активно, а не откатываться
22:47 Канарейкин: голы в матче с «Ак Барсом» были нелогичными, потом шла равная игра
22:32 Завершились очередные матчи плей-офф МХЛ
22:06 Билялетдинов: в третьем периоде «Ак Барс» немного перестраховался
21:41 И. Воробьёв: поздравляю «Барыс» с хорошим сезоном, а мы готовимся дальше
21:27 «Ак Барс» обыграл «Авангард» в Казани, поведя в серии со счётом 3-1
21:12 Занковец: победил сильнейший, нет разницы, с каким счётом «Барыс» проиграл серию
21:01 Крис Ли побил рекорд среди защитников по набранным очкам в одном плей-офф КХЛ
20:42 «Северсталь» продлила контракт с главным тренером Гулявцевым на один сезон
20:40 Сегин: думал, что «Даллас» достиг дна, но мы смогли упасть ещё ниже
20:19 Хэкстол: Филлпула хорош в атаке и стабилен в центре, а это фундамент игры звена
19:58 Вратарь «Калгари» Эллиотт заболел, в матче с «Бостоном» сыграет Джонсон
19:37 «Магнитка» одолела «Барыс» в овертайме и вышла в финал конференции
19:19 Женская сборная США угрожает бойкотом ЧМ из-за низкой зарплаты
18:55 Дуайер: не думаю, что «Медвешчак» не сможет вернуться в КХЛ
18:31 Стали известны составы команд на матч «Ак Барса» и «Авангарда»
18:17 Беттмэн: новая арена «Эдмонтона» — феноменальна, здание блестит и сияет
17:48 Рафф: матч с «Эдмонтоном» — худшая игра для «Далласа» под моим руководством
17:26 КХЛ: до 30 апреля утверждения о составе участников сезона-2017/18 преждевременны
17:24 Холтби: для «Вашингтона» был тревожный звонок, нам нужна стабильность
17:00 А. Медведев: база для игры в КХЛ у «Медвешчака» отсутствует
16:11 Вучинич: в конце мая станет точно известно, где продолжит выступать «Медвешчак»
16:09 Нападающий Козун остаётся в «Локомотиве»
16:05 Шохина: жду от ЧМ в первую очередь эмоций, и всё же хочется выиграть
16:00 Новиков: Питер созрел для второй команды в КХЛ, она должна называться «Спартак»
15:37 Форвард Солодухин покинул «Ак Барс»
15:30 На ЧМ-2017 будут работать 6 арбитров из КХЛ, 3 из них — россияне
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 2-го раунда плей-офф вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+