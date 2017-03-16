Брызгалов – герой Анахайма, Селянне встретился с Федерером

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Овечкин с диджеем
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не слишком сильно переживал по поводу того, что впервые в карьере не забивал в 10 матчах подряд. После матча с «Анахаймом» он встретился со своим другом — популярным диджеем Julian Dzeko. «С моим мальчиком», — написал Овечкин. Как бы жена не стала волноваться по этому поводу.
Команда Орлова
В Вашингтоне появился фан-клуб Дмитрия Орлова. В гости к семье российского защитника приехали родственники. С такой поддержкой Орлов просто не имеет права ошибаться на льду.
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Культурная программа Любимова
В прошлое воскресенье нападающий «Филадельфии» вместе с супругой сходил на представление «Цирк дю Солей — Аватар». Любимов оказался в восторге от увиденного, а вот Игорь Макаров в комментариях оставил негативный отзыв. «Мне сравнить-то не с чем! Первый раз был», — невозмутимо ответил Роман.
Первый кубок Стэнли Куница
Супруга Криса Куница решила удариться в воспоминания, выставив несколько старых фотографий. 10 лет назад Крис выиграл свой первый Кубок Стэнли ещё в составе «Анахайма». К 37 годам в копилке у хоккеиста уже три кубковых перстня.
Комаров на рыбалке
Лео Комаров, как настоящий финн, просто обожает посидеть с удочкой. В выходной Лео вместе одноклубниками отправился на рыбалку. Интересно, кому удалось поймать самую большую рыбу?
Шубская на море
Пока Александр Овечкин преодолевал голевую засуху, его супруга Анастасия нежилась на солнце во Флориде. На прошлой неделе в Интернете появилась информация о возможной беременности супруги Овечкина. Девушка решила развеять слухи, выставив фотографию в купальнике. «Вот сразу видно, тройню ждёте», — пошутили в комментариях.
Якупов на дне рождении
Наиль Якупов не может похвастать успехами на льду, зато не пропускает ни одного праздника в Сент-Луисе. На прошлой неделе Наиль побывал на дне рождении сервисмена «блюзменов».
Две легенды на корте
По окончании карьеры Теему Селянне есть чем заняться. Вот, например, сыграл в теннис с Роджером Федерером. Смог ли Селянне взять хоть один гейм у легенды тенниса?
Вдохновение Барбашёва
21-летний россиянин стремится закрепиться в основе «Сент-Луиса». Пока Иван проводит на льду не больше 10-12 минут, но грубых ошибок не допускает. Супруга Ксения не оставляет любимого без поддержки.
Официант Дюшен
Нападающий «Колорадо» много занимается благотворительностью. В рамках акции клуба Мэтт Дюшен побыл официантом на воскресном бранче. Болельщики «Эвеланш» были в восторге.
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Праздник в Анахайме
В Анахайме прошёл большой праздник. В городе отмечали 10 лет с момента победы команды в Кубке Стэнли. На матч «уток» были приглашены игроки из чемпионской команды, среди которых был и Илья Брызгалов.