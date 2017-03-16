Малыхин, Хартикайнен и ещё 11 лучших ОСА предстоящего межсезонья КХЛ

Даниил Апальков («Локомотив»)

Артём Аляев («Торпедо»)

Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»)

Большинство клубов КХЛ уже перешло к активной фазе комплектования составов команд на следующий сезон. С кем-то из игроков достигнуты устные договорённости, кто-то, как нападающий «Локомотива» Брэндон Козун, уже продлил контракт. Трансферные новости и слухи поступают каждый день, а значит, борьба за лучших игроков с истекающим сроком контракта уже началась. Мы выбрали 10 ограниченно свободных агентов, у которых наверняка будет не одно предложение.Этот сезон стал одним из самых успешных в карьере молодого финского форварда. Во-первых, главный тренер команды Валерий Белов составил одну из лучших троек регулярного чемпионата, куда помимо Миро вошли Алексей Копейкин и Марио Кемпе. Во-вторых, его успешный дебют в новой для него лиге не остался незамеченным тренерским штабом сборной Финляндии, и в начале ноября он дебютировал за национальную команду на Кубке Карьяла. К сильным сторонам Аалтонена стоит отнести хорошее видение площадки и умение «читать» игру. Сразу после окончания сезона он не смог определённо ответить на вопрос, останется ли в Подольске, а значит, руководству «Витязя» стоит приложить все усилия, чтобы сохранить в составе этого парня.А вот оставить Ержабека будет куда сложнее. Ещё по ходу «регулярки» СМИ сообщали об интересе к защитнику со стороны клубов НХЛ. Да и изначально было понятно, что подмосковная команда для 25-летнего игрока сборной Чехии – не клуб всей жизни, а переходный этап к более высокому уровню. Ержабек стал одним из открытий сезона, и его уход будет довольно серьёзной потерей для «Витязя». На протяжении чемпионата он был не только лидером обороны бело-красных, но и сам исправно набирал очки за результативность. Сразу вспоминается памятная игра с минским «Динамо» (9:6), где он набрал аж пять баллов.По ходу сезона Даниил чаще всего выходил на лёд во втором звене «железнодорожников», но ближе к плей-офф главный тренер команды Алексей Кудашов определил его в третью пятёрку. Звёзд с неба в этом году форвард не хватал, но и назвать этот чемпионат для него провальным язык не поворачивается, если учитывать, что сейчас он чаще всего появляется в сдерживающих звеньях, у которых забивать голы – не основная задача. Возможно, настало время Апалькову сменить обстановку.В черноморском клубе сейчас происходят большие перемены. Управлявший коллективом со дня его основания Вячеслав Буцаев ушёл со своего поста, а вместо него команду возглавил Сергей Зубов. Это означает, что новый главный тренер постарается изменить состав под себя, но наверняка клуб постарается сохранить одного из своих лучших бомбардиров. Весь сезон Петерссон являлся лидером команды и тянул её в плей-офф. Переподписать его и Фантенберга сейчас – одна из основных задач руководства, но на шведского нападающего есть серьёзный спрос со стороны других клубов.Этот сезон выдался для молодого защитника не столь удачным, как предыдущий. По ходу чемпионата воспитаннику нижегородского хоккея приходилось спускаться в ВХЛ, но очевидно, что в родной команде на него рассчитывают. По ходу «регулярки» Аляев подвергался критике со стороны Петериса Скудры, но в данном случае эти слова стоит воспринимать как то, что специалист знает способности Артёма и верит, что он сможет их задействовать. Правда, слухи отправляют защитника в СКА.Стал настоящим открытием этого сезона в составе своего клуба. Несмотря на то что Владимир уже довольно давно играет в основном составе «Ак Барса», именно в нынешнем чемпионате ему удалось совершить настоящий прорыв. Ткачёв приглянулся тренерскому штабу сборной России, да настолько, что принял участие во всех девяти матчах национальной команды в победном для неё Евротуре. Зимой даже поговаривали об интересе к форварду клубов НХЛ, так что «Ак Барсу» нужно обязательно сохранить Владимира в составе.Воспитанник челябинской школы хоккея уже давно стал в «Сибири» своим. Но по ходу «регулярки» высокорослого центрфорварда ссылали в добрую половину грандов лиги. Недавно агент игрока Шуми Бабаев рассказал об интересе своего клиента к ЦСКА, а в случае если какая-то другая команда КХЛ проявит к нему больший интерес, то он может уехать за океан. На этот случай у Максима есть потенциальный вариант с «Чикаго», который выбрал его на драфте-2011.Хоккейные судьбы Шалунова и Шумакова во многом схожи. Они оба из Челябинска, «Сибирь» их вместе позвала в свои ряды, и в составе новосибирского клуба они выступали в одной тройке. Но в нынешнее межсезонье они могут как разойтись, так и остаться рядом друг с другом. Вопрос в том, в какой команде это произойдёт. И в обоих случаях одним из наиболее вероятных кандидатов на приобретение двух молодых и талантливых нападающих является ЦСКА. Но, в отличие от своего партнёра по звену, Сергей не был задрафтован в НХЛ, поэтому вариант с продолжением карьеры за океаном для него пока не столь очевиден.Играет за уфимскую команду уже довольно давно — с сезона-2013/14, и всё это время ниже определённой планки не опускается. Вот и в этом году Игорь Захаркин сформировал из него, Капризова и Умарка очень симпатичную тройку. И далеко не факт, что, если бы Кирилл больше играл в звене без Теему, он смог бы так ярко «зажечь» в составе «Салавата». Сделать этот сезон лучшим для себя в составе клуба из столицы Башкортостана помешала травма, из-за которой он не играл с 7 января. Как и в случае с игроками «Сибири», одним из основных претендентов на форварда является ЦСКА.Этот 21-летний форвард закрепился в основном составе «Сибири» ещё в прошлом чемпионате, а в текущем совершил настоящий прорыв и стал одним из лидеров клуба. В итоге игрок, который ни разу не сыграл на молодёжных чемпионатах мира, попал в национальную сборную. Результативными действиями он там пока не отметился, но думается, это произойдёт непременно. По ходу сезона сообщалось об интересе СКА и ЦСКА к молодому нападающему. Посмотрим, сумеют ли в «Сибири» убедить Константина провести ещё какое-то время в родном клубе.Этот сезон смело можно назвать лучшим для Малыхина в составе казанской команды. Нападающий стал одним из лидеров «Ак Барса», в некоторых играх он назначался на роль ассистента капитана. Фёдор в прошедшей «регулярке» наконец-то перешагнул через отметку в 10 забитых голов, что случилось с ним впервые за годы выступлений в Казани, а в плей-офф он уже сумел забросить несколько крайне важных шайб для команды. Нельзя исключать, что СКА или ЦСКА сделают нападающему заманчивое предложение.Если мы хотим выделить лучшего новичка сезона в защитной линии, то Арзамасцев – кандидат номер один на эту роль. Особенно ударным у 24-летнего воспитанника новокузнецкого хоккея получился ноябрь, когда он вошёл в символическую сборную лучших игроков месяца. Удалось Арзамасцеву дебютировать и в сборной России – он сыграл на шведском этапе Евротура. Сейчас ходит множество слухов о том, кто возглавит «Салават», но независимо от того, кто туда придёт, если Захара удастся сохранить, он будет одним из тех игроков, вокруг которого нужно будет строить команду.Бурдасову отлично удалась первая половина «регулярки», в которой он был одним из самых результативных игроков своей команды. А в декабре читатели «Чемпионата» даже признали его лучшим игроком месяца. Концовка первой части сезона получилась у форварда не столь яркой, но в плей-офф он по-прежнему приносит пользу «Авангарду». О возвращении в Питер с тем подбором игроков атакующего плана, который там есть, думать, наверно, не приходится, так что руководству «ястребов» в этом плане будет немного проще сохранить форварда у себя.