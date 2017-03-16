Тест. Тренеры прошлого. Вспомни тех, кто работал в Суперлиге

>>> 1000 игр Билялетдинова. От символа «Динамо» до легенды «Ак Барса»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов на прошлой неделе провёл 1000-й матч в качестве главного тренера, став пятым специалистом в российской истории, который добрался до столь значимой отметки. Мы решили проверить ваши знания о тренерах, которые работали в российском хоккее в те времена, когда КХЛ ещё не существовало.
Если у вас не отображается тест, его можно пройти по ссылке https://www.playbuzz.com/championat10/3-16-2017-11-57-51-am