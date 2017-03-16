СКА в финале Запада! «Динамо» не сыграло за Орешкина

Знарок бережёт Дацюка и Войнова?
В пятом матче серии с «Динамо» должно было случиться историческое событие. Ожидалось, что СКА впервые в этом плей-офф сыграет в оптимальном составе. Кто-то из «армейцев» за эти два раунда обязательно был травмирован. Прежде всего, речь о Вячеславе Войнове, который последний раз выходил на лёд ещё 18 февраля. На пресс-конференции после игры №4 Олег Знарок пообещал, что в Санкт-Петербурге сыграют и Войнов, и Дацюк. Вместо этого – точно такой же состав, что и в предыдущем матче. Разве что рулевой «армейцев» поменял местами Ярно Коскиранту с Николаем Прохоркиным, а также сделал косметические изменения в сочетаниях защитников. Неужели Знарок решил от греха подальше не менять победный состав, или же главный тренер петербуржцев заглядывает вперёд и бережёт своих звёзд для по-настоящему больших дел? Как бы то ни было, СКА пришлось обходиться без своего капитана и ключевого распасовщика среди защитников. Даже для команды с безлимитным возможностями это ощутимые потери.
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«Динамо» ждало Орешкина в шестом матче
Как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Сергей Орешкин пропустит пятый матч серии. После поражения у главного тренера «Динамо» подскочило давление, диагноз – гипертонический криз. Это неудивительно, учитывая накал, который царит в этом противостоянии. В текущем сезоне, пусть и в «регулярке», команды уже выигрывали без своих главных тренеров. «Адмирал» обходился без Александра Андриевского, а «Авангард» — без Фёдора Канарейкина. Но здесь напрашивается ещё одна параллель. Олег Знарок, оппонент Орешкина в этой серии, прекрасно знает, каково это — смотреть за решающей игрой своей команды со стороны. В 2014 году в Минске он был дисквалифицирован на финал чемпионата мира, но сборная России без своего наставника сумела одолеть финнов. Фишкой ситуации с болезнью Орешкина стало смелое заявление на официальном сайте «Динамо», в котором москвичи выражают надежду, что тренер восстановится к…Субботнему матчу! Можно только позавидовать уверенности москвичей.
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Преимущество СКА? По штангам – 1:1
Первый период пятого матча оставил противоречивое впечатление. С одной стороны, СКА его провёл по-домашнему мощно, но при этом не было ощущения, что «Динамо» отскочило, закончив этот отрезок со счётом 0:0. Петербуржцам, что неудивительно, больше удавались позиционные атаки, а первая же смена в матче закончилась попаданием Евгения Кетова в штангу! СКА после стартовых 20 минут перебросал бело-голубых с внушительным счётом 15-6, но было ли настолько же очевидным игровое преимущество «армейцев»? «Динамо» ответило Кетову попаданием Лукаша Кашпара в стойку ворот, когда перед чехом оказался открытым настежь ближний угол. По стопроцентным моментам равновесие. А то самое превосходство по броскам сложилось скорее из большинства, в котором один только Илья Ковальчук нанёс три броска в створ. Создавалось впечатление, что партнёры суперзвёзды СКА были зациклены на том, чтобы помочь ему отличиться.
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Плотников – лучший у СКА, но зачем симулировать?
При обилии мастеров, технарей с большой буквы и прочих креативщиков лучшим в составе СКА был Сергей Плотников. Ещё в стартовом периоде, в одной из первых своих смен он выкатывался по широкой дуге на пятак, но немного не докрутил. И если вот такие виражи на пятак – это то, чего все ждут от Плотникова, то обыгрыш один в один – не самый стандартный шаг для силового форварда «армейцев». Так он «раздел» Мэта Робинсона, после чего вывел на ударную позицию Прохоркина. Динамовцам пришлось сбивать ворота и удаляться, чтобы предотвратить неприятности. Минул перерыв, а связка Плотников – Прохоркин оставалась самой опасной на льду. Примечательно, что диспетчером в ней выступал вовсе не центрфорвард. А вот эпизод с подножкой Брюквина стал ложкой дёгтя в игре Плотникова. На Сергее, конечно, правила нарушали, но больно уж картинно он изобразил падение. Плотников летел как Супермен, на пару секунд зависнув в воздухе. Не хватало только соответствующего супергеройского трико. Судьи оценили его тягу к полётам двумя минутами.
Ерёменко бросили все: Никулин, Миронов, Терещенко, Кашпар…
Половину игры звено Гусев – Шипачёв – Дадонов оставалось в тени. Хотя учитывая отсутствие Дацюка, они должны были стать локомотивом СКА, который тянул бы за собой весь остальной состав. Разыгрались «шипачёвцы» только к середине второго периода, когда трёхходовка Херсли – Шипачёв – Дадонов привела к одному из самых опасных моментов в матче. На этом лидеры СКА не остановились и в своей следующей смене открыли-таки счёт. Неутомимый Никита Гусев пасом из-за ворот вывел на убойную позицию Херсли, и сам же успел завершить атаку вторым темпом!
Поражает в этой ситуации не только вездесущность 97-го номера «армейцев», но и пассивность игроков «Динамо». И ладно Миронов с Кашпаром, но даже опытнейшие Терещенко с Никулиным не смогли разобраться, кого держать после того, как Ерёменко справился с первым броском. Голкипер бело-голубых был брошен на растерзание Гусеву, а наибольшие вопросы вызывает позиция Никулина, который зачем-то ринулся к шведскому защитнику СКА.
Кашпар похоронил «Динамо»
История взаимоотношений Лукаша Кашпара с московским «Динамо» уникальна. Чеха приглашали на роль лидера, и в решающих играх сезона он действительно выходил в первом звене москвичей. Но между этими событиями уместились множественные травмы, двукратное помещение в список отказов, командировка в Высшую лигу, судебные тяжбы и, наконец, примирение. Однако пятый матч серии со СКА снова сделал из Кашпара антигероя. Мало того, что в первом периоде он угодил в штангу, а не в ворота, так ещё и обе шайбы москвичи пропустили в его присутствии. И если вину за гол Гусева чех может разделить с другими динамовцами, то гол Ковальчука целиком на его совести. Илья, конечно, умело подставил клюшку под бросок Артёма Зуба, но то, что Кашпар не опекал его, а лишь обозначал опеку, заметно упростило задачу. «Динамо» так и не смогло отыграться с 0:2, а Орешкин не дождался шестого матча. Для москвичей, не сумевших сыграть за своего тренера, как когда-то сборная за Знарка, сезон закончен. Что-то нам подсказывает, что это был не только последний матч «Динамо» в сезоне, но и последний матч Кашпара за «Динамо».