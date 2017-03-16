Панин бил стёкла, «Локомотив» побеждал. СКА сразится с Ярославлем?

Кто мог подумать, что «Локомотив», уступив в первом матче в Ярославле, затем учинит победителю регулярного чемпионата разгром? 5:1 – именно с таким счётом коллективрасправился с ЦСКА, сравняв счёт в серии – 2-2. Главный тренер «армейцев»никак не может определиться с основным вратарём. Сорокин и Фаст – голкиперы хорошего уровня, но постоянно дёргать обоих в плей-офф – занятие не из лучших.Вратарская проблема могла затронуть и «железнодорожников». Дело в том, что во второй ярославской игре повреждение получил первый номер команды, в результате чего в третьем периоде место вворотах вынужденно занял. Однако на следующий день генеральный менеджер клубауспокоил общественность, заявив, что с Мурыгиным и защитником, который также получил травму, всё в порядке. «Там ничего серьёзного нет. Все будут играть», — отметил Лукин. Нужно что-то делать и с дисциплиной, так как участились неоправданные удаления.«Сейчас уже не всё зависит от ЦСКА. Если в начале серии можно было предполагать, что «армейцы» — фавориты и они будут иметь преимущество, то сегодня ясно, что «Локомотив» нашёл способ нейтрализовать атаку ЦСКА, а это — главное оружие москвичей. Также стоит учесть, что у ЦСКА просматривается спад физического состояния, запас сил на исходе. В четвёртом матче по движению они проиграли ярославцам», — считает олимпийский чемпионВ стартовой заявке ЦСКА не оказалось вратаря. Заменять Фаста призвали Филоненко. Вышли на лёд нападающийи защитник, не сыграл. Вместо Ничушкина в первое звено к Попову и Петрову перевели Да Косту, а Валерий вышел в тройке со Светлаковым и Маминым. Впервые сыграл в плей-оффУ «Локомотива» главной новостью стало отсутствие в заявке Алексея Мурыгина. Видимо, его всё же решили поберечь. Судницин вышел с первых минут, а на лавке остался Красоткин.В первом периоде забивали исключительно гости. Сперва Локтионов на замахе показал, что будет бросать, а сам отдал на пятак на Аверина. Тот с метра перехитрил Фаста и отправил её в цель с неудобной руки. Егор доказывает, что готов прибавить в нужный момент, а ведь в «регулярке» ходили разговоры, что форварда могут обменять в другую команду.А затем удалением Светлакова воспользовался Гавриков. И опять не обошлось без помощи Аверина, отдавшего пас из-за ворот на партнёра. Возможно, хоккеисту ЦСКА мешал у борта арбитр, поэтому передача Егора получилась такой беспрепятственной. Защитнику на пятаке оставалось просто не промахнуться по шайбе. Оставалось только догадываться, какой разнос мог устроить в раздевалке Дмитрий Квартальнов. Игра москвичей оставляла желать лучшего. У красно-синих, кстати, был шанс в большинстве после штрафа Любушкина, однако пробить Судницина не удалось.Во второй двадцатиминутке игра затянулась из-за разбитого стекла. Григорий Панин полетел в силовой приём против, но промахнулся и затянул встречу. Работники левого дворца экстренно производили замену и убирали осколки со льда.Наблюдали за хоккеем и футбольные тренеры. Так, камеры выхватили бывшего главного тренера ЦСКА, прилетевшего на матч из Лондона, где специалист пытается трудоустроиться. Затем показали и нынешнего наставникаПосле паузы ворота «Локомотива» спасла перекладина – клюшку на пятаке подставлял Ничушкин. Едва не получил серьёзную травму Гавриков, которого толкнул в борт Петров. Кириллу выписали две минуты, плюс хозяев наказали за нарушение численного состава. Однако волжане растранжирили преимущество «пять на три». Под самый его конец умышленно затягивал встречу Кутузов, решивший лечь на шайбу на пятаке. Но и это меньшинство ЦСКА выстоял.Мог забивать в большинстве Петров, но промазал по шайбе. Был момент у Светлакова. Со скамейки для штрафников за игрой наблюдал Галимов, а Судницин крутился, словно белка в колесе. Незадолго до сирены на перерыв Ничушкин кистевым броском всё же поразил ворота соперника. Правда, позднее гол переписали на Светлакова, подправлявшего на пятаке. «Железнодорожники» не дотерпели совсем немного, а по эмоциям Кудашова стало понятно, что он разозлён.В третьем отрезке встречи мужественно сыграл Жарков, бросившийся под атаку соперника в большинстве. С неудобной руки мог забросить Полунин, а в параллельном эпизоде сфолил Денисов. В штангу попал Да Коста, а фол Любушкина мог стать ключевым. «Локомотив» выстоял, несмотря на замену Фаста на шестого полевого.«Локомотив» победил — 2:1 и вышел вперёд в серии – 3-2. Всё может решиться в Ярославле.