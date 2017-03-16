Квартальнов: судья помог «Локомотиву» во втором голе, а ЦСКА не хулиганы!

ЦСКА в Москве проиграл «Локомотиву» в пятом матче серии (1:2). В следующей встрече в Ярославле может всё решиться. В отчётном противостоянии ворота Виктора Фаста поразили Егор Аверин и Владислав Гавриков, а у хозяев забил Андрей Светлаков после броска Валерия Ничушкина. На послематчевой пресс-конференции главный тренер москвичей Дмитрий Квартальнов остался недоволен работой судей.
«Судья помог «Локомотиву» во втором голе»
— Тяжелейшая игра, которую можно разделить на две части: до разбитого стекла мы играли правильно, а после ЦСКА нас поддавил. Хорошо, что выстояли, — заявил главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов.
— В конце матча не играл Козун, что с ним?
— Замену решили провести, устал парень.
Далее слово взяли наставник хозяев Дмитрий Квартальнов.
— Согласен с коллегой, только после разбитого стекла стали играть, как мы можем. Конечно, пока не так хотелось бы, а потом понятно. Судья помогает в плане второго гола, всё как бы завязывается в одно. Ещё раз, у нас есть шанс, нужно просто им воспользоваться. Мы готовы, у нас хорошая команда, я думаю, проверим наших ребят в сложных условиях.
— Фаст не очень удачно сыграл в Ярославле, а Ильи Сорокина даже не было в заявке, что с ним?
— Его не было в заявке, значит, он заболел.
— У команды много удалений в последних матчах.
— Удаления надо убирать. Ничего не хочу сказать, плей-офф, такие разрозненные игры… Я не думаю, что мы такие хулиганы! Если эту игру смотреть, шесть игроков было, согласен. Можно посмотреть с другой стороны. Опять же, всё складывается, мы сами отвернулись от удачи, нужно её забирать.
«У меня не было цели разбить стекло, я это сделал первый раз в жизни»
Защитник ЦСКА Григорий Панин подвёл итоги пятого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:2), а также рассказал про эпизод с разбитым стеклом.
«С командой ничего не происходит. Мы каждую игру бьёмся. Не можем забить свой трудовой гол, закопать шайбу в ворота, как мы обычно играем. На мне не сказываются изменения в составе, наверное, это лично к кому-то вопрос.
Эпизод с Галимовым? Вы всё прекрасно видели, что там комментировать. Был силовой приём. Отсутствие Сорокина не сказывается. У нас нет такого, чтобы мы назад оглядывались на то, какой у нас вратарь. Все ребята работают. Любого человека, который там находится, будь то защитник или нападающий, надо подстраховывать. С большинством проблема. «Локомотив» строго играет, ничего лишнего не делает, выкидывает шайбу из зоны, и всё», — подытожил Панин.
→ Панин бил стёкла, «Локомотив» побеждал. СКА сразится с Ярославлем?
У меня не было самоцели разбить стекло, это было первый раз в жизни. Я считаю, что прошлый матч мы ужасно провели, и ребята это понимают. По прошлой игре всё было понятно. Сегодня всё было намного лучше? Намного лучше – это когда ты выигрываешь. А когда результат отрицательный, нельзя сказать, что всё было лучше. В каких-то компонентах надо добавлять, особенно в реализации голевых моментов», — отметил Панин.
«Локомотив» повёл в серии, но ещё ничего не закончилось»
Нападающий «Локомотива» Денис Мосалёв тоже поделился впечатлениями от пятой игры серии с ЦСКА.
Квартальнов: Судья помогает в плане второго гола, всё как бы завязывается в одно. Ещё раз, у нас есть шанс, нужно просто им воспользоваться.«Всегда идут тяжёлые игры, даже когда мы выигрывали со счётом 5:1. ЦСКА – та команда, которая никогда не сдаётся, бьёт в тело и идёт до конца. Я бы не сказал, что мы перехватили инициативу в серии. Каждая игра от ножа идёт. Да, мы повели 3-2, но ещё ничего не закончилось. Будем готовиться к следующей игре. Слава богу, что у нас идёт игра в неравных составах. Надо продолжать работать, и победы придут. Момент с разбитым стеклом выбил нас из колеи, мы потеряли нить игры, а потом начали вкатываться и получили гол в раздевалку. Хорошо, что выстояли. У нас два равноценных вратаря, никто не подводит. Самое главное – в защите играть всей пятёркой, и всё будет хорошо», — сказал Мосалёв.
«Локомотив» постарается закончить серию дома
Форвард ярославцев Павел Красковский решительно настроен на домашний матч команды, который состоится 18 марта.
«Нам осталось сделать самый тяжёлый шаг. Нужно дальше готовиться и играть в свою игру. За счёт чего нам удалось перевернуть в серию? Мы стараемся выполнять установки тренера и играть по заданию. Может, это приносит плоды и является залогом успеха? Гавриков – молодчик, старается в каждой игре. Нельзя выделить кого-то отдельно, все стараются, бьются. Без разницы, кто забивает. Главное – победа.
Панин: С большинством проблема. «Локомотив» строго играет, ничего лишнего не делает, выкидывает шайбу из зоны, и всё. У меня не было самоцели разбить стекло, это было первый раз в жизни.Я б не сказал, что Судницин не основной вратарь. Просто получалось так, что тренеры ставили Лёху. Саня получил свой шанс, он молодчик, спасибо ему за сегодняшнюю игру. Эпизод с разбитым стеклом выбил нас из колеи? Может быть, в какой-то мере, да. Но мы перестроились и довели игру до победы. Готовимся дальше. Постараемся закончить дома серию», — подчеркнул Красковский.
«ЦСКА выходил с одной мыслью: только побеждать»
Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков рассказал, что команда пыталась сделать всё для победы.
«Сегодня нам где-то не повезло. Проспали начало и пропустили два ненужных гола. Потом одну заковыряли, и нам в конце чуть-чуть не повезло. Мы все выходили с одной мыслью: только побеждать. Где-то у нас что-то не получалось, где-то были ненужные удаления. Дальше мы перестроились и стали выполнять игровое задание, и к нам игра пришла. Никакого психологического давления на нас не было, всё нормально. Настраиваемся на следующую игру. Мы стараемся побольше бросать и угрожать воротам, но где-то у нас не идёт в этом компоненте. Делаем работу над ошибками и стараемся исправиться в этих компонентах. Когда я забивал, шайба просто попала мне в ногу. Ничушкин хорошо бросил», — поделился впечатлениями Светлаков.