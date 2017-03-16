Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига Европы Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дмитрий Квартальнов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Квартальнов: судья помог «Локомотиву» во втором голе, а ЦСКА не хулиганы!

Дмитрий Квартальнов остался недоволен игрой своей команды, Панин рассказал о разбитом стекле, Красковский хочет закончить серию дома.
16 марта 2017, четверг. 23:30. Хоккей
→ ЦСКА не дрогнет после 1:5, а «Динамо» проиграет без Орешкина

ЦСКА в Москве проиграл «Локомотиву» в пятом матче серии (1:2). В следующей встрече в Ярославле может всё решиться. В отчётном противостоянии ворота Виктора Фаста поразили Егор Аверин и Владислав Гавриков, а у хозяев забил Андрей Светлаков после броска Валерия Ничушкина. На послематчевой пресс-конференции главный тренер москвичей Дмитрий Квартальнов остался недоволен работой судей.

«Судья помог «Локомотиву» во втором голе»


— Тяжелейшая игра, которую можно разделить на две части: до разбитого стекла мы играли правильно, а после ЦСКА нас поддавил. Хорошо, что выстояли, — заявил главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов.

— В конце матча не играл Козун, что с ним?
— Замену решили провести, устал парень.

Далее слово взяли наставник хозяев Дмитрий Квартальнов.

— Согласен с коллегой, только после разбитого стекла стали играть, как мы можем. Конечно, пока не так хотелось бы, а потом понятно. Судья помогает в плане второго гола, всё как бы завязывается в одно. Ещё раз, у
нас есть шанс, нужно просто им воспользоваться. Мы готовы, у нас хорошая команда, я думаю, проверим наших ребят в сложных условиях.

— Фаст не очень удачно сыграл в Ярославле, а Ильи Сорокина даже не было в заявке, что с ним?
— Его не было в заявке, значит, он заболел.

— У команды много удалений в последних матчах.
— Удаления надо убирать. Ничего не хочу сказать, плей-офф, такие разрозненные игры… Я не думаю, что мы такие хулиганы! Если эту игру смотреть, шесть игроков было, согласен. Можно посмотреть с другой стороны. Опять же, всё складывается, мы сами отвернулись от удачи, нужно её забирать.

«У меня не было цели разбить стекло, я это сделал первый раз в жизни»


Защитник ЦСКА Григорий Панин подвёл итоги пятого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:2), а также рассказал про эпизод с разбитым стеклом.

«С командой ничего не происходит. Мы каждую игру бьёмся. Не можем забить свой трудовой гол, закопать шайбу в ворота, как мы обычно играем. На мне не сказываются изменения в составе, наверное, это лично к кому-то вопрос.

Эпизод с Галимовым? Вы всё прекрасно видели, что там комментировать. Был силовой приём. Отсутствие Сорокина не сказывается. У нас нет такого, чтобы мы назад оглядывались на то, какой у нас вратарь. Все ребята работают. Любого человека, который там находится, будь то защитник или нападающий, надо подстраховывать. С большинством проблема. «Локомотив» строго играет, ничего лишнего не делает, выкидывает шайбу из зоны, и всё», — подытожил Панин.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 марта 2017, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1 : 2 0:2, 1:0, 0:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Аверин (Гавриков, Локтионов) – 13:55 (5x5), 0:2 – Гавриков (Аверин) – 17:04 (5x4), 1:2 – Светлаков (Ничушкин) – 39:08 (5x5)

→ Панин бил стёкла, «Локомотив» побеждал. СКА сразится с Ярославлем?

У меня не было самоцели разбить стекло, это было первый раз в жизни. Я считаю, что прошлый матч мы ужасно провели, и ребята это понимают. По прошлой игре всё было понятно. Сегодня всё было намного лучше? Намного лучше – это когда ты выигрываешь. А когда результат отрицательный, нельзя сказать, что всё было лучше. В каких-то компонентах надо добавлять, особенно в реализации голевых моментов», — отметил Панин.

«Локомотив» повёл в серии, но ещё ничего не закончилось»


Нападающий «Локомотива» Денис Мосалёв тоже поделился впечатлениями от пятой игры серии с ЦСКА.
Квартальнов: Судья помогает в плане второго гола, всё как бы завязывается в одно. Ещё раз, у нас есть шанс, нужно просто им воспользоваться.
«Всегда идут тяжёлые игры, даже когда мы выигрывали со счётом 5:1. ЦСКА – та команда, которая никогда не сдаётся, бьёт в тело и идёт до конца. Я бы не сказал, что мы перехватили инициативу в серии. Каждая игра от ножа идёт. Да, мы повели 3-2, но ещё ничего не закончилось. Будем готовиться к следующей игре. Слава богу, что у нас идёт игра в неравных составах. Надо продолжать работать, и победы придут. Момент с разбитым стеклом выбил нас из колеи, мы потеряли нить игры, а потом начали вкатываться и получили гол в раздевалку. Хорошо, что выстояли. У нас два равноценных вратаря, никто не подводит. Самое главное – в защите играть всей пятёркой, и всё будет хорошо», — сказал Мосалёв.

«Локомотив» постарается закончить серию дома


Форвард ярославцев Павел Красковский решительно настроен на домашний матч команды, который состоится 18 марта.

«Нам осталось сделать самый тяжёлый шаг. Нужно дальше готовиться и играть в свою игру. За счёт чего нам удалось перевернуть в серию? Мы стараемся выполнять установки тренера и играть по заданию. Может, это приносит плоды и является залогом успеха? Гавриков – молодчик, старается в каждой игре. Нельзя выделить кого-то отдельно, все стараются, бьются. Без разницы, кто забивает. Главное – победа.
Панин: С большинством проблема. «Локомотив» строго играет, ничего лишнего не делает, выкидывает шайбу из зоны, и всё. У меня не было самоцели разбить стекло, это было первый раз в жизни.
Я б не сказал, что Судницин не основной вратарь. Просто получалось так, что тренеры ставили Лёху. Саня получил свой шанс, он молодчик, спасибо ему за сегодняшнюю игру. Эпизод с разбитым стеклом выбил нас из колеи? Может быть, в какой-то мере, да. Но мы перестроились и довели игру до победы. Готовимся дальше. Постараемся закончить дома серию», — подчеркнул Красковский.

«ЦСКА выходил с одной мыслью: только побеждать»


Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков рассказал, что команда пыталась сделать всё для победы.

«Сегодня нам где-то не повезло. Проспали начало и пропустили два ненужных гола. Потом одну заковыряли, и нам в конце чуть-чуть не повезло. Мы все выходили с одной мыслью: только побеждать. Где-то у нас что-то не получалось, где-то были ненужные удаления. Дальше мы перестроились и стали выполнять игровое задание, и к нам игра пришла. Никакого психологического давления на нас не было, всё нормально. Настраиваемся на следующую игру. Мы стараемся побольше бросать и угрожать воротам, но где-то у нас не идёт в этом компоненте. Делаем работу над ошибками и стараемся исправиться в этих компонентах. Когда я забивал, шайба просто попала мне в ногу. Ничушкин хорошо бросил», — поделился впечатлениями Светлаков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Алексей Кудашов Андрей Светлаков Григорий Панин Денис Мосалёв Дмитрий Квартальнов Павел Красковский
Новости. Хоккей
17 марта 2017, пятница
00:24 Список травмированных игроков КХЛ
16 марта 2017, четверг
23:57 Плей-офф МХЛ: «Спартак» и «Локо» вылетели из Кубка Харламова
23:39 Завершился игровой день плей-офф ВХЛ
23:24 Гавриков: ЦСКА перезарядят к шестому матчу, «Локомотиву» нужно быть готовым
23:22 Светлаков: ЦСКА выходил с одной мыслью: только побеждать
23:21 Миронов: СКА – не роковой соперник, не боги же против нас играли
23:10 Красковский: «Локомотив» постарается закончить серию дома
23:09 Скопинцев: то, что было на рукопожатии со Знарком, – это наши личные отношения
23:00 Мосалёв: «Локомотив» повёл в серии, но ещё ничего не закончилось
22:58 А. Медведев: «Локомотив» играет интереснее, они выиграют серию у ЦСКА
22:55 Ковальчук: Скопинцев остынет и поймёт, что так делают в кулуарах, а не на виду
22:51 А. Медведев: в этом году проведём хоккейный матч на «Зенит-Арене»
22:50 Панин: у меня не было цели разбить стекло, я это сделал первый раз в жизни
22:49 Кудашов: до разбитого стекла играли правильно, а после ЦСКА поддавил
22:47 Защитник СКА Войнов отправился на обследование в Германию
22:44 Квартальнов: судья помог «Локомотиву» во втором голе
22:43 В. Воробьёв: огромное спасибо игрокам «Динамо», они бились, но проиграли
22:39 Ковальчук: Дацюк хорошим силовым приёмом перевернул серию с «Динамо»
22:34 Знарок: что случилось между мной и Скопинцевым? Это наши проблемы
22:34 Хафизуллин: СКА нужно подтягивать свою игру, следующий соперник будет серьёзнее
22:28 СКА — «Динамо» Мск: Олег Знарок не пожал руки Андрею Скопинцеву после матча
22:25 Прямая трансляция пресс-конференции тренеров после матча ЦСКА – «Локомотив»
22:21 Коскинен: это была тяжёлая битва, все в СКА счастливы, что нам удалось победить
22:15 Слуцкий с Гончаренко, разбитое стекло и «ЮАР за «Локо». Фоторепортаж из ЛДС ЦСКА
22:13 Прямая трансляция пресс-конференции тренеров после матча «Динамо» — СКА
22:10 «Локомотив» обыграл ЦСКА в Москве и вышел вперёд в серии со счётом 3-2
21:54 СКА одолел «Динамо» в пятом матче серии и вышел в финал Западной конференции
21:33 Никитин: Соботка на самом деле молодец, проделывает огромный объём работы
21:11 В МХЛ сыграли второй по продолжительности матч в российском хоккее
20:43 ЦСКА — «Локомотив»: Панин разбил стекло, пытаясь применить силовой приём
20:19 Радулов и Емелин пропустили тренировку «Монреаля» из-за болезни
19:56 Меньшиков: считаю, «Авангард» должен выиграть серию с «Ак Барсом»
19:39 «Локомотив» продлил контракт с Контиолой, «Спартак» — со Свенссоном
19:17 Кречин сменил пост спортивного директора «Куньлуня» на генерального менеджера
19:05 Лукоянов: от концовок таких матчей, как последний с «Авангардом», можно поседеть
18:41 СКА и «Динамо» определились с составами на 5-й матч серии
18:34 Сорокин и Мурыгин не попали в заявку ЦСКА и «Локомотива» на пятый матч серии
18:23 Ворачек: Филппула — умный игрок, у него хорошие руки и огромный опыт
17:59 Филппула: пользуюсь интернет-картами, сам я в Филадельфии никуда не доберусь
17:40 НХЛ сократила дисквалификацию Уайдмана из-за потери части документов
17:14 Карлссон: у «Барыса» был насыщенный сезон, мы проделали хорошую работу
16:53 «Коламбус» подписал контракт с форвардом Самуэлем Виньо
16:35 Нападающий Миловзоров покидает «Сибирь»
16:24 Беднар: «Колорадо» смог порадовать своих болельщиков
16:13 Михайлис: настрой один — попасть в сборную Казахстана на ЧМ и выйти в элиту
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли ЦСКА выиграть серию у «Локомотива» со счёта 2-3?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+