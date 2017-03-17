Знарок не пожал руку Скопинцеву, а ЦСКА в шаге от вылета из плей-офф

«Куньлунь» утвердил Кинэна и повышение Кречина

СКА вновь прошёл «Динамо», Знарок повздорил со Скопинцевым

«Локомотив» приблизился к финалу

Хоккейный матч на «Зенит-Арене» уже в этом году?

Контиола остаётся в «Локомотиве», а Свенссон – в «Спартаке»

Матч МХЛ: 119 минут и 59 секунд

Миловзоров покинет «Сибирь»

С начала недели было ясно, что объявлениеновым главным тренером «Куньлуня» — дело времени. Перед «Железным Майком» поставлено две задачи на следующий год: наиграть пятёрку китайских игроков и пройти первый раунд плей-офф. Российский специалистостанется членом технического комитета и будет продолжать поддерживать китайский клуб и способствовать его развитию. Спортивный директор Владимир Кречин стал генеральным менеджером клуба.СКА третий год подряд обыграл московское «Динамо» в серии полуфинала Западной конференции. Как и в год завоевания Кубка Гагарина, СКА понадобилось всего пять матчей, чтобы пройти столичных хоккеистов. Исход игры был предрешён в конце второго периода, когдасоздали для СКА комфортное преимущество в две шайбы.впервые сыграл на ноль в этом плей-офф. Теперь питерские «армейцы» ждут своего соперника по финалу конференции.По окончании матча во время рукопожатия произошёл конфликт между наставником СКА Олегом Знарком и тренером «Динамо». Тренер питерских «армейцев» отказался жать руку своему сопернику. После игры Знарок прокомментировал этот момент, сказав, что это «наши проблемы».После убедительной победы в Ярославле в четвёртом матче «Локомотив» продолжил гнуть свою линию и впервые в серии вышел вперёд. Гости забросили две шайбы в первом периоде, в обоих голах приняли непосредственное участие Егор Аверин и Владислав Гавриков, набравшие по 2 (1+1) очка. ЦСКА отыграл одну шайбу, но этого было недостаточно. Через два дня в Ярославле ЦСКА впервые может вылететь во втором раунде плей-офф при Дмитрии Квартальнове.Футбольный стадион петербуржского «Зенита» «Зенит-Арена» уже скоро будет запущен в эксплуатацию. Член правления СКАотметил, что в ближайшее время там может состояться хоккейный матч. «Один из способов заполнения «Зенит-Арены» — это проведение хоккейного матча. Мы это сделаем и установим европейский рекорд. Я думаю, что мы в этом году проведём, главное, чтобы поле выдвигалось и задвигалось».Финский нападающий «Локомотива»продлил контракт с командой на следующий сезон. В начале недели финские СМИ отправляли его в «Йокерит», но Петри решил остаться в Ярославле. Ещё стало известно, что голкиперпродлил соглашение с ХК «Сочи» на следующий сезон, также продолжат сотрудничество шведи московский «Спартак».В Молодёжной хоккейной лиге завершился матч плей-офф между челябинскими «Белыми Медведями» и казанским «Ирбисом» (2:1 ОТ). Игра продолжалась 119 минут 59 секунд, что стало вторым по продолжительности матчем в истории чемпионатов России.Среди российских команд самым длинным матчем стала прошлогодняя встреча балашихинского «Динамо» и ТХК, которая длилась 120 минут и 23 секунды.Форвард «Сибири»покидает клуб, сообщила в своём «твиттере» пресс-атташе новосибирской команды Мария Левинская. Как сообщается, игрок уже нашёл себе новый клуб для продолжения карьеры. 29-летний Миловзоров в минувшем регулярном чемпионате успел сыграть за «Нефтехимик» и «Сибирь», в 33 матчах он отметился 16 (4+12) результативными баллами при показателе полезности «+6».