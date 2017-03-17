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175 лет назад 2016
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Хоккей. Итоги дня 16 марта 2017 года: обзоры матчей, видео
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Знарок не пожал руку Скопинцеву, а ЦСКА в шаге от вылета из плей-офф

«Куньлунь» назначил Кинэна, СКА прошёл «Динамо», а «Локомотив» вышел вперёд в серии с ЦСКА — в итогах дня.
17 марта 2017, пятница. 00:15. Хоккей

«Куньлунь» утвердил Кинэна и повышение Кречина


С начала недели было ясно, что объявление Майка Кинэна новым главным тренером «Куньлуня» — дело времени. Перед «Железным Майком» поставлено две задачи на следующий год: наиграть пятёрку китайских игроков и пройти первый раунд плей-офф. Российский специалист Владимир Юрзинов-младший останется членом технического комитета и будет продолжать поддерживать китайский клуб и способствовать его развитию. Спортивный директор Владимир Кречин стал генеральным менеджером клуба.

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СКА вновь прошёл «Динамо», Знарок повздорил со Скопинцевым


СКА третий год подряд обыграл московское «Динамо» в серии полуфинала Западной конференции. Как и в год завоевания Кубка Гагарина, СКА понадобилось всего пять матчей, чтобы пройти столичных хоккеистов. Исход игры был предрешён в конце второго периода, когда Никита Гусев и Илья Ковальчук создали для СКА комфортное преимущество в две шайбы. Микко Коскинен впервые сыграл на ноль в этом плей-офф. Теперь питерские «армейцы» ждут своего соперника по финалу конференции.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 марта 2017, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 0 0:0, 2:0, 0:0
Динамо М
Москва
1:0 – Гусев (Херсли) – 34:55 (5x5), 2:0 – Ковальчук (Каблуков, Зуб) – 39:18 (5x5)
По окончании матча во время рукопожатия произошёл конфликт между наставником СКА Олегом Знарком и тренером «Динамо» Андреем Скопинцевым. Тренер питерских «армейцев» отказался жать руку своему сопернику. После игры Знарок прокомментировал этот момент, сказав, что это «наши проблемы».

«Локомотив» приблизился к финалу

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 марта 2017, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1 : 2 0:2, 1:0, 0:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Аверин (Гавриков, Локтионов) – 13:55 (5x5), 0:2 – Гавриков (Аверин) – 17:04 (5x4), 1:2 – Светлаков (Ничушкин) – 39:08 (5x5)

После убедительной победы в Ярославле в четвёртом матче «Локомотив» продолжил гнуть свою линию и впервые в серии вышел вперёд. Гости забросили две шайбы в первом периоде, в обоих голах приняли непосредственное участие Егор Аверин и Владислав Гавриков, набравшие по 2 (1+1) очка. ЦСКА отыграл одну шайбу, но этого было недостаточно. Через два дня в Ярославле ЦСКА впервые может вылететь во втором раунде плей-офф при Дмитрии Квартальнове.

Хоккейный матч на «Зенит-Арене» уже в этом году?


Футбольный стадион петербуржского «Зенита» «Зенит-Арена» уже скоро будет запущен в эксплуатацию. Член правления СКА Александр Медведев отметил, что в ближайшее время там может состояться хоккейный матч. «Один из способов заполнения «Зенит-Арены» — это проведение хоккейного матча. Мы это сделаем и установим европейский рекорд. Я думаю, что мы в этом году проведём, главное, чтобы поле выдвигалось и задвигалось».

Контиола остаётся в «Локомотиве», а Свенссон – в «Спартаке»


Финский нападающий «Локомотива» Петри Контиола продлил контракт с командой на следующий сезон. В начале недели финские СМИ отправляли его в «Йокерит», но Петри решил остаться в Ярославле. Ещё стало известно, что голкипер Константин Барулин продлил соглашение с ХК «Сочи» на следующий сезон, также продолжат сотрудничество швед Маркус Свенссон и московский «Спартак».

Матч МХЛ: 119 минут и 59 секунд


В Молодёжной хоккейной лиге завершился матч плей-офф между челябинскими «Белыми Медведями» и казанским «Ирбисом» (2:1 ОТ). Игра продолжалась 119 минут 59 секунд, что стало вторым по продолжительности матчем в истории чемпионатов России.

Среди российских команд самым длинным матчем стала прошлогодняя встреча балашихинского «Динамо» и ТХК, которая длилась 120 минут и 23 секунды.

Миловзоров покинет «Сибирь»


Форвард «Сибири» Егор Миловзоров покидает клуб, сообщила в своём «твиттере» пресс-атташе новосибирской команды Мария Левинская. Как сообщается, игрок уже нашёл себе новый клуб для продолжения карьеры. 29-летний Миловзоров в минувшем регулярном чемпионате успел сыграть за «Нефтехимик» и «Сибирь», в 33 матчах он отметился 16 (4+12) результативными баллами при показателе полезности «+6».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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23:09 Скопинцев: то, что было на рукопожатии со Знарком, – это наши личные отношения
23:00 Мосалёв: «Локомотив» повёл в серии, но ещё ничего не закончилось
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22:55 Ковальчук: Скопинцев остынет и поймёт, что так делают в кулуарах, а не на виду
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