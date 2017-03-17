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СКА — «Динамо» М — 2:0. Пресс-конференция тренеров и комментарии игроков
Фото: ska.ru
Текст: Дарья Тубольцева

«Это наши проблемы». Как игроки не дали Скопинцеву добраться до Знарка

Знарок и Скопинцев рассказали о конфликте, Ковальчук выделил хит Дацюка, а Медведев считает, что в финале Запада СКА сыграет не с ЦСКА.
17 марта 2017, пятница. 08:00. Хоккей
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Петербургский СКА одержал победу в пятом матче серии плей-офф с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:0. Общий счёт в серии стал 4-1, команда Олега Знарка вышла в финал Западной конференции.

После финальной сирены на льду разгорелись страсти во время рукопожатия, когда Олег Знарок не стал жать руку тренеру динамовцев Андрею Скопинцеву. Обезвредили «бомбу» игроки СКА, которые преградили путь Скопинцеву и не дали тому добраться до их тренера.

«Это наши проблемы»


На послематчевой пресс-конференции Олег Знарок, как обычно, был немногословен, но прокомментировал этот конфликт.

— Тяжёлая серия, нас с победой, готовимся к следующим сериям.

— Вы анонсировали возвращение Войнова и Дацюка, но что помешало?
— Ещё пока не готовы.

— Что произошло между вами и Андреем Скопинцевым на рукопожатии?
— А что случилось?

— Вы ему руку не пожали.
— Это наши проблемы.

— После первого матча серии сказали, что долгая пауза сказалась. Поменяете ли подготовку?
— Меньше выходных дадим.

Его визави Скопинцев также ушёл от разговоров на тему стычки.

— Моё эмоциональное проявление после матча? Это без комментариев. Это наши личные отношения, — сказал Скопинцев.

«Спасибо игрокам «Динамо», они бились, но проиграли»


Ассистент главного тренера московского «Динамо» Владимир Воробьёв, управлявший командой в пятом матче серии со СКА ввиду проблем со здоровьем у Сергея Орешкина, подвёл итоги противостояния.

— Нам было тяжело, есть проблемы. Серия была интересной. Конечно, нам грустно сегодня заканчивать, но дальше идёт одна команда. Мы знаем, чего нам не хватило. Где-то нас подвела игра в неравных составах. Скажу огромное спасибо ребятам. Они бились, старались и терпели, но, к сожалению, проиграли. Результат – самое главное.

— Вы говорили, что хорошо работали, но в плане забивания шайб всё было очень печально. Из форвардов забросил только Карпов. Что, на ваш взгляд, с нападением происходило?
— Я согласен, что у нас была проблема с нападением, с которой мы не смогли справиться во втором раунде. Работали с игроками, заставляли лезть на пятак и работать с Коскиненом. Где-то надо было больше заставлять, где-то удача отвернулась, шайба по ленточке гуляла.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 марта 2017, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 0 0:0, 2:0, 0:0
Динамо М
Москва
1:0 – Гусев (Херсли) – 34:33 (5x5), 2:0 – Ковальчук (Каблуков, Зуб) – 39:18 (5x5)

— Вы давали интервью перед матчем и сказали, что будете сразу играть в атакующей манере. Но получилось совсем иначе. Это невыполнение установки игроками или вы меняли установку перед матчем?
— Мы играли в Санкт-Петербурге выездной матч. Наверное, я не должен был раскрывать все карты. Мы готовились, мы знали, как играть. С начала игры хотели больше сыграть на контратаках. В третьем периоде стали проигрывать и пошли активно. Опять шайба гуляла, но мы не забили. Нам надо больше работать над этими компонентами.

— Каково вам было дебютировать в роли главного тренера, когда идёт такой бой?
— Конечно, было не то чтобы тяжело… Мы понимаем ответственность, что мы работаем в таком серьёзном клубе, где другой задачи, кроме победы, не стоит. Но встретились две хорошие команды, и дальше идёт одна. Я спокойно готовился и прекрасно понимал, что делать. Спасибо ребятам-помощникам, которые действительно жили на лавке и в раздевалке. Хотели победить, но, к сожалению, не получилось.
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Переломный хит Дацюка


Форвард СКА Илья Ковальчук в отсутствие травмированного Павла Дацюка вновь стал капитаном команды и отметил его вклад в победу команды.

«Хорошая серия получилась. Мы благодарны команде «Динамо», потому что там очень много ребят, которые много играли в плей-офф, выигрывали и знают, как это делать. Как говорит Данис Зарипов, это был антихоккей, но нужно было так играть. Хорошо, что при поддержке наших любимых болельщиков мы закончили серию дома. Всех поздравляю.

В третьем периоде чуть успокоились, хотя нам тренеры говорили, что надо играть так же, напрягать соперника в его зоне. Мы откатились, стали ждать контратак. У них были моменты, но Коски здорово сыграл. Третья игра была самой сложной. Думаю, наш капитан Павел Дацюк перевернул серию хорошим силовым приёмом. После этого совсем другая игра пошла.

Московские болельщики переживают за команду. То, что они что-то бросали на лёд, их не красит. А так, отличная атмосфера была и в Москве, и в Питере. Поведение Скопинцева – это эмоции, но когда он остынет, то поймёт, что такое лучше делать в кулуарах, чем при 14 тысячах болельщиках», — сказал Ковальчук.

Медведев верит в «Локомотив»


Член правления СКА Александр Медведев после матча отмечал сложность серии с «Динамо» и сделал прогноз на то, с кем петербуржцы сыграют в финале Запада.


«Сегодня со мной многие не соглашались, я говорил, что «Локомотив» выиграет игру и всю серию. Играет интереснее и разнообразнее. Молодёжь почувствовала вкус к игре, «Локомотив» доведёт серию до победы. Хватит уже «армейского» противостояния в финалах конференции», — сказал Медведев.

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Также спортивный функционер рассказал о возможности проведения хоккейного матча на футбольном стадионе «Зенит-Арена».

«Один из способов заполнения «Зенит-Арены» — это проведение хоккейного матча. Мы это сделаем и установим европейский рекорд. Я думаю, что мы в этом году проведём, главное, чтобы поле выдвигалось и задвигалось».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Москва ХК СКА Александр Медведев Владимир Воробьёв Илья Ковальчук Олег Знарок
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