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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Русский Хара бьёт звезду «Далласа»! Трямкин не испугался Бенна

Овечкин снова не набрал очков в проигранном матче, Бобровский победил, а Трямкин сцепился с Бенном – в обзоре НХЛ.
17 марта 2017, пятница. 10:00. Хоккей

Драка Уилсона не спасла «Вашингтон»


НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2017, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1 : 2 1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Коннолли (Врана) – 11:41 (5x5), 1:1 – Нил (Фиала) – 38:56 (5x5), 1:2 – Арвидссон (Джохансен, Йози) – 61:05 (3x3)

После недавней победы над одним из лидеров Запада «Миннесотой» болельщики «столичных» посчитали, что небольшая яма, в которую угодил «Вашингтон», благополучно преодолена: серия из четырёх поражений была прервана, Александр Овечкин завершил свой удивительный отрезок из 10 матчей без голов, а турнирное положение удачливо не успело испортиться. Однако домашняя встреча с «Нэшвиллом» принесла «Кэпиталз» новые неприятности, дав понять, что игровые проблемы команды Барри Тротца никуда не делись.

Обе команды играли в достаточно осторожный хоккей, который не был на руку хозяевам. «Вашингтон» не сумел укрепить голевое преимущество, добытое за счёт раннего гола Бретта Коннолли, и в концовке второго периода бывший соратник Евгения Малкина по атакующему трио в «Питтсбурге» сравнял цифры на табло, хитро выстрелив из-под Дмитрия Орлова.


Взвинтить темп у «Вашингтона» никак не получалось. Во втором периоде «хищники» почти троекратно превзошли соперника по броскам, а ближе к концу игра перешла в тягучее русло, и даже отменная драка, проведённая силовиком «столичных» Томом Уилсоном, не помогла хозяевам взбодриться. Соперником Уилсона стал нападающий Остин Уотсон, которого никак нельзя назвать профессионалом в боксёрском деле: бой он проиграл «в одну калитку», попав под конец драки в нокдаун.


В овертайме команды сыграли чуть больше одной минуты, прежде чем Виктор Арвидссон поставил в матче точку. Овечкин снова не набрал очков, отметившись тремя бросками в створ, одним силовым приёмом и одним блокированным броском при показателе полезности «-1»: в 7 матчах из последних 10 копилка результативных баллов Александра не пополнялась. «При игре в защите у нас всё было в порядке. До перерыва мы играли очень здорово, забивали много, поэтому сейчас наступило небольшое затишье. Мы ищем способы вернуть нашу атакующую мощь. У нас есть 12 матчей, и мы сделаем это», — сказал нападающий Бретт Коннолли. По потерянным очкам «Вашингтон» уступил лидерство в Столичном дивизионе «Коламбусу», который имеет на два балла меньше при одной игре в запасе и равном количестве побед.

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Бобровский – безоговорочный номер один


НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2017, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2 : 1 0:1, 2:0, 0:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Маршессо (Ванек, Петровик) – 18:15 (5x5), 1:1 – Веренски (Андерсон, Калверт) – 35:51 (5x5), 2:1 – Андерсон (Джонсон, Карлссон) – 39:21 (5x5)

Пока «столичные» решают свои неожиданно образовавшиеся проблемы, соперники набирают боевую форму перед стартом плей-офф. «Коламбус» в упорной борьбе дома переиграл «Флориду», а голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский (33 сейва) укрепился в роли лидера вратарского рейтинга по количеству побед. Этот выигрыш стал для россиянина 38-м в сезоне и шестым подряд, а статистика надёжности Сергея лишний раз подтверждает справедливость разговоров о возможной номинации на «Везину». В последних восьми матчах Бобровский отражал 95,9% бросков по своим воротам, пропуская лишь 1,24 шайбы в среднем за игру.


«В регулярном чемпионате осталось ещё достаточное количество матчей, расслабляться рано и нужно сохранять концентрацию. Сегодня парни блокировали много бросков и в большинстве ситуаций я видел шайбу – в такой обстановке играть приятно. Лично я не смотрю на рекорды по победам и клубные рекорды. Нужно смотреть вперёд и быть готовым к матчам плей-офф. Самые интересные игры начнутся чуть позже», — сказал Бобровский, который на две победы опережает ближайшего преследователя Девана Дубника из «Миннесоты».

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Василевский не устоял под натиском «Торонто»


НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2017, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0 : 5 0:1, 0:4, 0:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Полак (Бозак) – 09:19 (5x5), 0:2 – Райлли (Кадри, Марченко) – 22:24 (5x5), 0:3 – Мартин (Ханвик, Сошников) – 22:39 (5x5), 0:4 – Браун (Комаров, Нюландер) – 26:14 (5x4), 0:5 – ван Римсдайк (Райлли, Марнер) – 35:41 (5x5)

«Тампа» не сумела продлить свою победную серию до пяти матчей, крупно уступив дома «кленовым листьям». Матч получился не слишком удачным для голкипера «молний» Андрея Василевского, который пропустил 4 шайбы после 15 бросков и на седьмой минуте второго периода был заменён на Петера Будая. Вторая и третья шайбы «Торонто» были заброшены в ворота россиянина с интервалом в 15 секунд, и оправиться от такого удара хоккеисты «Лайтнинг» не смогли.


«Это была очень важная игра в борьбе за место в плей-офф. Очень жаль, что мы её проиграли, но впереди ещё много матчей. Что касается Василевского, то это вообще не его вина. Мы крайне неудачно действовали перед своими воротами, нам надо лучше помогать Андрею», — сказал нападающий Алекс Киллорн. Стоит добавить, что «Тампа» играла без трёх травмированных центрфорвардов – Тайлера Джонсона, Владислава Наместникова и Седрика Пакетта, а в одном из эпизодов прилично досталось и Никите Кучерову, которого отправил в борт защитник «Мэйпл Лифс» Роман Полак. Видео этого эпизода доступно на Youtube.

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Трямкин «вынес» Бенна, но не помог победить


НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2017, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 4 1:2, 1:0, 0:2
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Гемски (Эли, Немет) – 08:41 (5x5), 1:1 – Берчи (Трямкин, Буше) – 13:27 (5x5), 1:2 – Линделль (Клингберг, Спецца) – 19:52 (5x5), 2:2 – Хаттон (Гранлунд, Хорват) – 39:58 (5x4), 2:3 – Сегин (Клингберг, Спецца) – 49:07 (5x4), 2:4 – Факса (Шор) – 55:31 (5x5)

«Ванкувер» дома уступил «Далласу», потерпев пятое поражение подряд. Уйти от очередной неудачи хоккеистам «Кэнакс» не помогла даже вторая в заокеанской карьере драка Никиты Трямкина, который в концовке второго периода сцепился с капитаном «звёзд» Джейми Бенном. В эпизоде, предшествующем бою, Трямкин толкнул соперника клюшкой и отправил Бенна на лёд, что тому очень не понравилось.


Сама драка получилась не слишком зрелищной – единственным более-менее акцентированным попаданием отметился Трямкин, который сбил с Бенна шлем. Возможно, именно в этом моменте форвард техасской команды получил травму верхней части тела, которая не позволила ему продолжить матч (эпизод с дракой доступен с временной отметки 2.00). «Здорово, что Никита смог постоять за себя, это хорошее проявление характера. Бенн тоже жёсткий парень, так что это был интересный момент», — сказал после матча Даниэль Седин.

Тарасенко в трёх голах от Маршана


НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2017, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1 : 4 1:1, 0:1, 0:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Апшолл – 16:40 (5x5), 1:1 – Власич (Демело, Кутюр) – 17:45 (5x5), 1:2 – Сэнфорд (Боумистер, Барбашев) – 25:49 (5x5), 1:3 – Тарасенко (Стин, Пьетранджело) – 48:34 (5x4), 1:4 – Тарасенко (Шварц, Парэйко) – 58:10 (en)

«Сент-Луис» впервые за пять лет смог безоговорочно выиграть сезонную серию у «Сан-Хосе», который в прошлом сезоне дошёл до финала Кубка Стэнли. Третья встреча «блюзменов» и «акул» завершилась так же, как и первые две – уверенной победой «музыкантов», у которых главным героем стал российский нападающий Владимир Тарасенко. Он оформил свой второй голевой дубль в четырёх последних матчах, сначала удачно сыграв на отскоке при розыгрыше большинства, а затем закрепил успех, поразив пустые ворота. От Сидни Кросби, который идёт вторым в списке лучших снайперов, Тарасенко отделяет лишь один гол, а от лидера гонки Брэда Маршана из «Бостона» — три.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Сент-Луис Блюз Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Овечкин Андрей Василевский Владимир Тарасенко Никита Кучеров Никита Трямкин Сергей Бобровский
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