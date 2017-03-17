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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Не стой, паровоз! Почему за этот «Локомотив» хочется болеть

Обыграв ЦСКА в пятом матче серии, «Локомотив» оказался в шаге от выхода в финал Запада. Почему за команду из Ярославля хочется переживать?
17 марта 2017, пятница. 12:00. Хоккей
Сказать, что такой «Локомотив» мы не видели со времён погибшей команды, будет преувеличением. В 2014 году ярославцы вызывали не меньше симпатий. Не только тем, что поочерёдно выбили «Динамо» Знарка и СКА, что само по себе повод для народного обожания, но и искренней игрой, яркими личностями в составе. Тон тогда задавал молодой и голодный Сергей Плотников, прямо на наших глазах всходила звезда Егора Яковлева. Оба спустя пару месяцев отправятся на чемпионат мира, чтобы выиграть золото Минска. Ещё справлялся с ролью столпа обороны легендарный Илья Горохов. Забивал важные голы и выводил из себя даже самых спокойных Джефф Плэтт. А каков был Кёртис Сэнфорд, который порывался уйти из хоккея после того плей-офф, но согласился поиграть в Ярославле ещё год?

Что объединяет этот «Локомотив» и команду трёхлетней давности, так это чудесное преображение. Тогда контраст был более разительный: всё-таки не часто, особенно в нашей лиге, команда, занявшая восьмое место, доходит до финала конференции, поочерёдно выбивая двух фаворитов. Сегодня впору говорить лишь о стилевых метаморфозах. Ярославцы провели регулярный чемпионат достаточно ровно с точки зрения результата, но вот фейерверка от них не ждали, похоже, даже самые романтичные поклонники «Локомотива». То, в каком нетипичном для них стиле «железнодорожники» проводят этот плей-офф, удивляет не меньше, чем сама возможность выбить ЦСКА и встретиться с командой из Санкт-Петербурга в финале конференции.
В той атмосфере, что сложилась в Ярославле, вдруг ожили даже Даниил Апальков и Егор Аверин, на которых многие в этом сезоне поставили крест.

Преображение, случившееся с «Локомотивом»-2014, легко объясняется тем, что в олимпийскую паузу команду возглавил Дейв Кинг. Сменив Петра Воробьёва, канадец не только раскрепостил игроков и привнёс в коллектив улыбки, но и позволил творить команде, которая весь регулярный чемпионат вымучивала каждую шайбу, а то и атаку. При этом мало кто спорит с тем, что Кинг сработал на функциональном фундаменте Петра Ильича. А вот то, что нынешний «Локомотив» изменил своё лицо аккурат с наступлением плей-офф, не трогая при этом главного тренера и почти не меняя по ходу сезона состав, больше напоминает красивую сказку, чем явление, которое можно объяснить логическим путём.

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У того «Локомотива», что монотонно делал свою работу на протяжении двух последних лет при Кудашове, не было шанса против ЦСКА. Точно так же, как в осторожном оборонительном хоккее у «Авангарда» нет шансов взять серию с «Ак Барсом». Пытаться перетерпеть «армейцев» — заведомо ложный путь. С ресурсами москвичей, их «скамейкой», стилем игры и вратарской линией это практически невозможно. ЦСКА, как это поочерёдно показывали СКА Быкова и «Магнитка» Воробьёва, можно только переиграть. Не перебегать и не пересидеть в окопах, а схематичному повторению одних и тех же движений предъявить Игру. Звучит просто, а где-то даже наивно, но именно так, раскованно и в охотку, «Локомотив» укатывает победителей регулярного чемпионата.

Когда ярославцы в блестящем стиле разделывались с минским «Динамо», хотелось себя ущипнуть. Настолько не верилось, что это та же самая команда, что в прошлогоднем плей-офф олицетворяла собой апатию. Велик соблазн был списать всё на неготовность белорусов к кубковой мясорубке. Мол, и с большинством ярославским они не справились, и скорости показывали принципиально не те, да и удар попросту не держали. Казалось, что после прохождения первого раунда ярославская карета превратится в обычную кудашовскую тыкву. Настолько главный машинист «железнодорожников» приучил, что его команды играют в надёжный, но крайне невзрачный хоккей. Полночь уже наступила, а «Локомотив» будто и не собирается разочаровывать.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Даже разговаривая с ярославскими коллегами, которые следят за каждым шагом «Локомотива», не получаешь ответа на вопрос, что стало причиной весеннего преображения. Да, в этом сезоне появилось ярко выраженное первое звено. Юрий Яковлев не только угадал с Брендоном Козуном и Максом Тальбо, но и сохранил их вместе с Петри Контиолой на следующий сезон. Но разве в «регулярке» мы не знали о том, что эта троица тянет «Локомотив» на себе? А уж о лидерских качествах Тальбо, которые особенно отчётливо проявляются в плей-офф, известно со времён его победной шайбы в финале Кубка Стэнли. «Локомотив» прибавил в физике? Тоже бесспорно, но не настолько, чтобы только за счёт этого обыгрывать самую энергичную команду лиги.

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Ярославцы наконец-то начали получать удовольствие от игры. В этом, кажется, не только причина тех изменений, что произошли с ними этой весной, но и ключевое отличие от большинства команд, которые прямо сейчас бьются за кубок Гагарина. СКА и «Магнитка», как команды мастеровитые и умудрённые опытом, пока просто берут своё. «Ак Барс» и «Авангард» чаще мучаются, чем играют, соревнуясь, кто кого перетерпит. Что уж говорить о ЦСКА, где каждый хоккеист, попадающий к Дмитрию Квартальнову, должен быть готов к рутинной работе? «Локомотив» стоит особняком. В той атмосфере, что сложилась в Ярославле, вдруг ожили даже Даниил Апальков и Егор Аверин, на которых многие в этом сезоне поставили крест. Помогает «Локомотиву» и то, что от них никто не требует, во что бы то ни стало, привезти в город кубок.
Не испугаться самих себя и одной только возможности выкинуть за борт одного из двух китов современной КХЛ, главная задача ярославцев.

«Локомотив» ещё ничего не выиграл. Как бы ни паниковал Квартальнов, как тренер он опытнее Кудашова, а костяк его команды уже прошёл через жернова финальной серии. Вернётся в ворота Илья Сорокин, пропускавший пятый матч из-за отравления, и у ярославских нападающих может просто не найтись аргументов против лучшего вратаря лиги. В конце концов, «Локомотив», как самая молодая команда этого розыгрыша Кубка Гагарина, может дрогнуть, когда нужно не просто играть в хоккей, а выигрывать на заказ. Не испугаться самих себя и одной только возможности выкинуть за борт одного из двух китов современной КХЛ, главная задача ярославцев.

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Болеть всей страной за какую-то одну команду – не в нашем менталитете. Даже когда речь идёт о сборной России, найдутся те, кому не нравится личность главного тренера, а уж разделение на «мясо» и «коней» зашито чипом в фанатскую субкультуру. Куда охотнее мы объединяемся вокруг всеобщего зла и начинаем болеть не за, а против. Пример серии СКА – «Динамо» до невозможности красноречив: многие нейтральные зрители жаждали крови питерских «армейцев», но мало кто мог открыто признаться, что болеет за москвичей. Больно уж много накопилось старых обид, прежде всего у болельщиков из Челябинска и Омска, чтобы даже на пару недель окраситься в бело-голубые цвета. Вот и в случае с «Локомотивом», даже учитывая память о трагедии 7 сентября 2011 года, наивно рассчитывать, что желать победы ярославцам будет вся страна.

Рассуждая о том, почему в этом розыгрыше Кубка Гагарина хочется болеть за «Локомотив», можно было в очередной раз поспекулировать на трагедии под Туношной, но эта тема настолько щепетильная, что лучше её обойти стороной. Кто-то по-прежнему воспринимает тот день как личное горе, а кто-то считает, что нынешний «Локомотив» — такая же команда, как и все, и не стоит играть на чувствах. Но даже если убрать за скобки то, насколько было бы красиво привезти кубок в Ярославль и посвятить победу ребятам из того самолёта, «железнодорожники» давно заслужили стать нарушителями спокойствия в КХЛ. Больно уж непохожи они на тех новых русских олигархов, которые с недавних пор задают моду в нашей лиге.
Рассуждая о том, почему в этом розыгрыше Кубка Гагарина хочется болеть за «Локомотив», можно было в очередной раз поспекулировать на трагедии под Туношной.

Уже много лет «Локомотив» придерживается клубной политики и гнёт свою линию, не реагируя на изменения внешней среды. Ярославцы заполнили собой юниорскую, молодёжную и главную сборную страны. Яковлев не ввязывается в сумасшедшие гонки вооружений, отказываясь переплачивать даже своим воспитанникам. Из-за этой позиции «железнодорожники» уже потеряли Яковлева, а в грядущее межсезонье рискуют недосчитаться Гаврикова, на которого заглядываются в Северной столице. Однако теряя в малом, ярославцы выигрывают в большем – сохраняют человеческое лицо. Теперь настал тот момент, когда на правильные принципы, словно на фундамент, наложилась приятная глазу игра, наблюдая за которой, не хочется переключить канал. Не стой, паровоз! Иди за кубком, не сворачивая. Ты этого заслужил как никто другой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК ЦСКА Алексей Кудашов
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