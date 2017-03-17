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175 лет назад 2016
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Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

«Это вседозволенность и высокомерие». Ответ Сафронова на поведение Знарка

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов – о поведении Знарка, состоянии здоровья Орешкина и игре бело-голубых.
17 марта 2017, пятница. 13:30. Хоккей
Московское «Динамо» выиграло первый матч серии у СКА, на затем потерпело четыре поражения кряду и закончило борьбу за кубок Гагарина. Во время традиционного рукопожатия после окончания последней игры серии в Санкт-Петербурге на льду едва не разгорелся серьёзный конфликт. Олег Знарок демонстративно отказался пожать руку старшему тренеру динамовцев Андрею Скопинцеву, после чего тот был не прочь выяснить отношения с наставником СКА. Вовремя вмешались игроки, которые оградили тренеров друг от друга.

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— Это наши проблемы, — так прокомментировал конфликт Знарок.

Отказался комментировать эпизод и Скопинцев.

Правильно сказал лидер СКА Илья Ковальчук, что такие моменты должны оставаться в кулуарах, а не на льду. Правда, это касается не только Скопинцева, но и Знарка, который откровенно спровоцировал коллегу.

«Мальцев и Харламов дрались друг с другом, но всегда пожимали руки»


Мы связались с генеральным директором «Динамо» Андреем Сафроновым, который прокомментировал итоги серии и остановился на самом обсуждаемом моменте противостояния.

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— Сперва хотелось бы поинтересоваться, как самочувствие главного тренера «Динамо» Сергея Орешкина?
— Самочувствие Сергея Орешкина нормальное, идёт на поправку. Пока он ещё под наблюдением врачей.
Это такое высокомерие, не делающее чести тренеру такой команды, как СКА. Да ещё и тренеру сборной России.

— Что можете сказать по завершившейся серии между СКА и «Динамо»?
— По поводу серии со СКА скажу, что её было очень обидно проигрывать. Мы по ходу противостояния имели определённое преимущество в первых четырёх поединках. Имели массу моментов, но нельзя выиграть серию, если из пяти матчей нападающие забивают только три шайбы. Гол Кокарева я не считаю, это не был гол нападающего. Скорее, несчастье защитника.

— В чём вы видите основные проблемы?
— По созданию моментов, по качеству игры у нас хромала реализация. Попали в какую-то безголевую яму, в итоге так получилось.

— Как относитесь к эпизоду, в котором Олег Знарок не пожал руку старшему тренеру «Динамо» Андрею Скопинцеву?
— Для меня это определённая вседозволенность со стороны Олега Валерьевича Знарка. Был комментарий, который не для прессы. Пускай он останется на совести Олега Валерьевича.

— Вдобавок его поведение странно тем, что СКА победил.
— Даже если ты победитель, не имеешь права вести себя высокомерно. Мы вчера были на этом матче с Александром Николаевичем Мальцевым. Даже они ругались и дрались со своим лучшим другом Валерием Харламовым. Но всегда друг другу пожимали руки. А это такое высокомерие, не делающее чести тренеру такой команды, как СКА. Да ещё и тренеру сборной России.

«В футболе количество и качество штрафов кратно меньше»


— Хотелось бы узнать ваше мнение про эпизод со штрафом за слова вице-президента «Динамо» Виталия Давыдова. Может, в КХЛ стоит пересмотреть регламент? Суммы неадекватные, штрафуют за всё подряд.

— В одной из вчерашних газет почитал о футболе. Количество и качество штрафов там кратно меньше. Одну из команд оштрафовали на 50 тыс. рублей за скандирование фанатами матерных выражений. У нас в хоккее за это штрафуют сразу на 600 тыс. рублей или на 800 тыс. рублей. А если высказываться по судьям, то штрафуют на 300 тыс. рублей. В футболе – более богатом виде спорта – на 50.
Если высказываться по судьям, то штрафуют на 300 тыс. рублей. В футболе – более богатом виде спорта – на 50.

— Плюс речь о людях уровня Давыдова. Штрафовать за их слова – откровенная глупость.
— На сегодняшний день в мире осталось всего три таких человека – это Хомутов, Третьяк и Давыдов. Где бы они ни работали, такие люди имеют право высказывать свою точку зрения. В ней не было ничего обидного. Как говорят военные, есть поправка на ветер. Надо помнить и понимать, кто это говорит.

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— Получается, что легче вообще молчать, раз даже ветеранам нельзя высказаться.
— Это такая субъективная вещь, что нельзя критиковать. Дорогу осилит идущий, но этот путь надо пройти! Критиковать, обсуждать, разговаривать. Тем более таким людям, как Виталий Семёнович. Должен быть отдельный блог под названием «Что говорят ветераны». Получается, что они не имеют права говорить. Если бы Виталия Семёновича не было в клубе, он мог бы сказать намного больше. Но он очень умный и интеллигентный человек, который не сказал ничего оскорбительного в адрес судейского корпуса. Личное мнение человека.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Москва ХК СКА Андрей Сафронов Олег Знарок
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