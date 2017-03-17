«Будем смотреть финал Запада СКА – «Локомотив». Мнения экспертов

Кожевников: У «Динамо» была хорошая игра, но реализовывать некому. Игроков забивающих нет.

Гуськов: Не думаю, что ЦСКА кардинально изменит свою игру. «Армейцы» не будут ничего менять. Где-то удача, где-то правильное решение в нужную секунду могут им помочь.

Власенков: Думаю, что «железнодорожники» не отдадут ничего ЦСКА. Будем смотреть финал конференции СКА — «Локомотив».

В нашей традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» заслуженный мастер спорта и эксперт КХЛ ТВ, двукратный олимпийский чемпиони трёхкратный чемпион Россиипорассуждали о том, что помешало «Динамо» пройти СКА, а также оценили шансы «Локомотива» на выход в финал Западной конференции.: Шансы растянуть серию у «Динамо» определённо были. Мы видели, как бело-голубые пытались это сделать. В некоторых моментах у них получалось навязывать свою игру, но, к сожалению для них, результативность не была такой высокой, какой должна была быть для достижения цели. В большей степени из-за такой низкой результативности «Динамо» выиграло всего один матч. По игре в равных составах они были настолько удивительны, что казалось, что начавшаяся встреча будет за ними. Но, когда ты не забиваешь из выгоднейших позиций, соперник тебя наказывает, тем более такой соперник, как СКА. И тем более когда ты играешь в меньшинстве. Ещё один момент – удаления, которые допускали игроки «Динамо» в тех ситуациях, когда, казалось бы, уже перехватили инициативу. Эти удаления ломали игру.: СКА по уровню сильнее. Было ясно, что «Динамо» даст бой. У «армейцев» преимущество в «скамейке», больше народу, и мастерства там больше. Вот это всё и сказалось. У «Динамо» была хорошая игра, но реализовывать некому. Игроков забивающих нет.: Я уже говорил, что СКА пройдёт «Динамо», а москвичи зацепят одну-две игры. Но получилось так, что дома они уже не сыграют. СКА прошёл дальше, потому что в их составе больше мастеров, да и моменты свои они лучше используют.: Вообще, фаворитом в серии считался ЦСКА. И перед вчерашней игрой он так же был фаворитом. На мой взгляд, то, что «Локомотив» недооценивают, играет им на руку. Такой подход по нраву многим командам — когда играешь против фаворита, на тебя особо не обращают внимания. «Локомотив» показал, что с ним надо считаться, и поймал свою игру в последней домашней игре, когда он забросил пять шайб команде Квартальнова, что сможет не каждый коллектив.Конкретно менять ЦСКА нечего. Команды провели пять встреч и знают друг друга наизусть, каждый игрок встречался в углу с каждым оппонентом. За эти пять игр уже можно выучить друг друга. Концентрация, дисциплина и реализация выйдут на первый план. Не думаю, что ЦСКА кардинально изменит свою игру. «Армейцы» не будут ничего менять. Где-то удача, где-то правильное решение в нужную секунду могут им помочь.: Это будет решаться завтра. Если «армейцы» выиграют, у них будет больше шансов выиграть серию, а если нет, то, значит, «Локомотив» дальше пройдёт. Будет неожиданность.: Честно говоря, в последних двух играх, которые я смотрел, «Локомотив» играл так, что у ЦСКА вообще шансов не было. Ярославцы переиграли соперника. Они серьёзно настроены. Думаю, что «железнодорожники» не отдадут ничего ЦСКА. Будем смотреть финал конференции СКА — «Локомотив».: Всё в руках «Локомотива». Мы видим, что, в сравнении с прошлым сезоном, есть хорошая перспектива прогресс. В первую очередь это прогресс молодёжи. Взять того же Гаврикова. Он играет на позиции защитника, но вчера он проявил себя бойцом и рискнул в таких моментах, в которых при ошибке в подключении он мог навредить своей команде. Но всё получилось так, как он запланировал. Стоит отметить, что в команде, которая в большей степени ориентирована на оборону, защитник рискнул, и этот риск оправдался.: Ещё рано об этом говорить. «Локомотив» выглядит неплохо, преображение пошло. Значит, у них правильная подготовка. У ЦСКА команда тоже играющая, но здесь ярославцы превосходят их в борьбе. Метаморфозы, но на это интересно смотреть. Это плюс чемпионату, что явный фаворит проигрывает.: У того «Локомотива» была реальная мощь. Сейчас до той мощи ещё далеко, но видно, что команда играет сплочённо, хорошо. Все друг за друга. Думаю, что за счёт этого они завтра и обыграют ЦСКА.