Перекрёстный плей-офф и критика судей. Как сделать КХЛ лучше?

Перекрёстный плей-офф начиная с полуфиналов: финал СКА – ЦСКА – реальность

Разве вы не мечтали увидеть «зелёное дерби» не в первом, втором или третьем раунде, а в большом финале?

Переходный турнир: для кого-то плей-офф начнётся раньше

Разведение матчей по времени: больше хоккея, хорошего и разного

Уж сколько лет слышно недовольство тем, что все матчи игрового дня начинаются в одно время, но ничего не меняется.

Критика арбитров: с судей нужно снять неприкосновенность

Трансляции из Казани и Ярославля: HD вместо ретрокартинки

Какой бы ни была привлекательной игра нынешнего «Локомотива», смотреть домашние матчи команды Алексея Кудашова просто невыносимо.

В розыгрыше Кубка Гагарина подходит к концу второй раунд, и он подарил нам немало запоминающихся мгновений, но уже сейчас понятно, что плей-офф КХЛ далёк от идеала. Как по своей формуле, так и по мелочам, которые, как известно, определяют многое. Мы выделили основные проблемы лиги и предположили, какие реформы могли бы сделать решающую стадию сезона чуть интереснее.О том, что в КХЛ стоит изменить систему розыгрыша Кубка Гагарина, заговорили не сегодня и даже не вчера. По сути, идея смешивания восточных команд с западными родилась после того, как стало очевидно: в лиге есть всего два суперклуба, и оба одни базируются на Западе. Кто-то даже заподозрит нас в лоббировании интересов ЦСКА и СКА, но даже не думать о том, как свести два самых богатых и мощных по составу клуба в большом финале, – глупо. Это вряд ли можно было назвать финалом мечты для тех, кто не питает симпатий к двум нефте-газовым гигантам, но по качеству игры, по уровню накала и истории противостояния эта серия могла бы дать фору многим. Впрочем, не обязательно всё сводить к гипотетическому финалу СКА – ЦСКА. Не менее громкой могла бы стать вывеска «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Разве вы не мечтали увидеть «зелёное дерби» не в первом, втором или третьем раунде, а в большом финале?В идее разделения на конференции есть как очевидные плюсы, так и явные минусы. Раз за разом сталкивая на пути к кубку одни и те же команды, лига создаёт историю, добавляя драматизма их следующим встречам. Если дерби понятие больше территориальное, в некотором роде врождённое, то те самые райвалри, что так ценятся в НХЛ, закладываются как раз через регулярные сшибки. Но в то же время болельщики устают видеть одни и те же лица. Это за океаном запредельная конкуренция, а в КХЛ состав уже второго раунда плей-офф можно угадать с вероятностью 90%. Команды варятся в собственном соку, наступают друг другу на пятки и явно чувствуют себя тесно в рамках своей конференции. Так почему бы не взболтать западные и восточные команды, чтобы привнести разнообразие в плей-офф? А заодно раз и навсегда выяснить, кто сильнее — Запад или Восток.Первое, что пугает противников перекрёстного плей-офф, – перелёты и смена часовых поясов. Только представьте, что московский клуб попадает на «Адмирал»! И тех, и других ждёт жёсткий удар по организму. Почти девять часов в самолёте, семь часов разницы во времени – это колоссальные проблемы для любой команды. О чём говорить, если даже «Авангард», базирующийся в одном из ближайших Владивостоку хоккейных городов, с большим трудом перестраивался на дальневосточное время? А ведь есть ещё и западноевропейские клубы вроде «Йокерита». Сибирские и дальневосточные команды будут вынуждены начинать выездные матчи, когда их болельщики уже ложатся спать. Вряд ли стоит уточнять, что всё это не в лучшую сторону скажется на качестве хоккея, который и так оставляет желать лучшего.Какой может быть выход из ситуации? Как это обычно и бывает, истина расположилась где-то посередине. КХЛ стоит пойти по пути НХЛ, которая все свои нововведения для начала обкатывает в минорных лигах. Уже не первый год в МХЛ действует перекрёстный плей-офф, но не с первого раунда, а со стадии полуфиналов. Таким образом, на ранних стадиях разборки проходят внутри конференций, тем самым экономятся деньги и время, а уже на последних стадиях выявляются лучшие из лучших. Чем не модель для Кубка Гагарина? Если ЦСКА и СКА действительно на голову выше всех в КХЛ, то пусть для начала докажут это в рубке с восточными грандами, а если пройдут проверку – добро пожаловать в финал имени двух государственных корпораций.Формально эта реформа не затрагивает плей-офф. В розыгрыше Кубка Гагарина, как и прежде, примут участие 16 команд. Но почему бы не сделать промежуточный мини-турнир между концовкой регулярного чемпионата и стартом плей-офф? Переходные турниры есть в разных лигах и разных видах спорта, но чаще всего они затрагивают те команды, что стоят на грани вылета и в очереди на повышение. КХЛ – лига закрытая ещё со времён поздней Суперлиги, так что мы говорим о совсем другом переходном турнире. В нём можно будет задействовать команды, занявшие места с 6-го по 10-е в своих конференциях. Непосредственно в этом сезоне концовка регулярного чемпионата и без всяких переходных турниров выдалась горячей, но столько интриг на квадратный метр будет не всегда.Главный вопрос здесь не «как?», а «зачем?». Отвечаем. Если перемешать западные и восточные команды, оказавшиеся в районе зоны плей-офф, можно снять все вопросы о проходном балле, которые порой сильно разнится на Западе и Востоке. Например, по итогам минувшей «регулярки» новичок из Китая занял только 18-е место в общей таблице, но, в отличие от «Сочи», в плей-офф попал. Южане, пересчитывая очки, наверняка испытывали чувство несправедливости. Столкнуть «Сочи» и «Куньлунь» в двухматчевой мини-серии было бы оптимальным решением. Переходный турнир мог бы избавить плей-офф ещё и от тех команд, что заблаговременно забронировали себе место в восьмёрке и докатывают регулярный чемпионат с чувством выполненного долга. Такие «сытые коты» среди середняков, как правило, и делают первый раунд проходным.Этот пункт могут обходить стороной те читатели, для которых хоккей ограничивается с вылетом команды, за которую они болеют. Такие, несомненно, тоже есть, но мы же говорим о популяризации всей лиги, не правда ли? Когда речь идёт о желании посмотреть несколько матчей в день, то подразумеваются не только хоккейные гики. Настоящие фанатики готовы следить за несколькими игроками одновременно, обложившись ноутбуками, планшетами и другими гаджетами, по которым идут трансляции из разных городов. Прежде всего разведённые по времени матчи – это помощь нейтральному, а может даже и начинающему любителю хоккея. Это продвинутый болельщик наперёд знает, от игры какой команды его клонит в сон, в какой серии стоит ждать огня, а где – запрограммированные 4-0. Менее искушённому зрителю нужно дать возможность сравнивать, пробовать на вкус разные противостояния, а не заставлять есть то, что приносят на блюде федеральные телеканалы.Уж сколько лет слышны недовольства тем, что все матчи игрового дня начинаются в одно время, но ничего не меняется. Иногда выручает Восток, но за это, скорее, стоит благодарить часовые пояса, установленные в нашей стране, чем руководство КХЛ. Когда в один день проходят игры во Владивостоке, Омске и Казани, можно без проблем посмотреть три трансляции, не занимаясь при этом хаотичным переключением каналов. Выпуклой проблема становится в момент, когда наступает время Запада. 19:30 – стандартное время начала матчей в Москве, Хельсинки и Санкт-Петербурге. На полчаса раньше принято стартовать в Ярославле. Но стоит ли довольствоваться эдаким разогревом длиной в период?Мы уверены, что если не в будние дни, то в выходные развести игры по времени более чем реально. В конце концов, футбол в 13:00 – привычное дело для столицы, да и начать в субботу в 19:00 не составит никаких проблем. Таким образом, в выходной день можно было развести если не три из четырёх матчей, то два – точно. Только за первый раунд было две таких возможности. Есть, правда, и ещё один вариант показывать людям больше хоккея. Для этого нужно отказаться от одновременного старта команд из одной конференции. Если в один день будут играть две западные пары и две восточные – это заметно облегчит жизнь телевизионщикам. Ну а значение того, что одна команда начнёт раньше и у кого-то будет больше времени для восстановления перед следующим раундом, переоценивать не стоит. Участники плей-офф и без того заканчивают серии в разные сроки, и разница 24 часа вряд ли повлияет на конечный результат.Во многих компаниях, а уж тем более в крупных корпорациях существуют строгие нормы по корпоративной этике. Всё чаще можно услышать истории о том, как сотрудника увольняют за неосторожную фотографию или неэтичную запись в социальных сетях. КХЛ после прихода команды Дмитрия Чернышенко тоже активно занялась своим имиджем. В частности, проводится жёсткая политика пресечения любой критики арбитров. Если абстрагироваться от образа судей, к которому в народе никогда не питали особых симпатий, лига просто-напросто не позволяет одним участникам соревнований оскорблять других. Представьте, что директор по маркетингу при всех сотрудниках распекает начальника отдела закупок. Вряд ли высшее руководство будет смотреть на это сквозь пальцы. Однако КХЛ довела корпоративную защиту судей до абсурда. Люди в полосатых одеждах получили неприкосновенность, сравнимую с депутатской. Мало того что они ограждены от критики со стороны тренеров и других официальных лиц клубов, так ещё и создаётся впечатление, будто арбитры по умолчанию безгрешны.Настоящий резонанс вызвал штраф, выписанный «Динамо» за критику арбитров со стороны трёхкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова. Легендарный динамовец после первого матча серии СКА – «Динамо» небезосновательно прошёлся по судейству. Реакция была незамедлительной. Лига тут же прислала в клуб чек на привычную для подобных случаев сумму в 300 тыс. рублей. Отныне за неосторожное слово в адрес арбитров могут пострадать не только тренеры, но и другие официальные лица клуба. Поговаривают, что со следующего сезона штрафовать будут и за нелестные высказывания в социальных сетях. Но не слишком ли тепличные условия создают вокруг тех, кто вершит людские судьбы? Сколько тренеров лишилось работы из-за неверно засчитанной шайбы, просмотренного нарушения или другой судейской халатности – не счесть. Никто, разумеется, не требует арбитров казнить за ошибки прямо на Красной площади, но помещать их под купол и сдувать пылинки – тоже в корне неправильно.Чтобы сделать плей-офф лучше, не обязательно устраивать анархию. Штрафы нужны, но только на крайний случай, когда в адрес арбитров летят оскорбления. А вот умеренная критика с указанием того, что именно не понравилось в судействе (непоследовательность, уровень допустимой жёсткости и так далее) вполне уместна. Но куда важнее свободы слова объективный разбор тех моментов, которые обсуждает вся страна. КХЛ с этого сезона ввела рубрику, где спорные эпизоды разбирает Алексей Бадюков. Это шаг вперёд, но каким бы классным игроком в прошлом ни был Бадюков и как бы он ни разбирался в хоккее сейчас, работая на телевидении, он не профессиональный судья. Нам же на официальном сайте лиги хочется видеть признание неверных решений судей и пояснение тех эпизодов, что вызвали множество споров, но на самом деле соответствуют букве закона. Пока же мы видим, что ошибки судей всеми силами замалчиваются, что приводит к ещё большей волне негодования.Как ни пытались в КХЛ уравнять команды привычными североамериканскими рычагами – ничего не вышло. Потолок зарплат оказался резиновым, драфт юниоров толком не прижился, и получили мы ту же Суперлигу, но в более красивой упаковке. Вот только и с фантиками порой случаются казусы. Если в хоккейном плане уравниловка невозможна, то визуально сделать все команды смотрибельными КХЛ по силам. Речь идёт о качестве формы, освещении на аренах, количестве телевизионных камер и многом другом. За последние годы многие команды заметно подтянулись, но на хоккейной карте всё ещё остаются тёмные пятна. Даже смотря одну и ту же серию, можно заметить, что одни клубы соответствуют требованиям 2017 года, а другие остались в прошлом веке. Даже в Новокузнецке и Нижнекамске уже появились трансляции в HD-формате, а Ярославль и Казань никак не могут сделать шаг в будущее.Какой бы ни была привлекательной игра нынешнего «Локомотива», смотреть домашние матчи команды Алексея Кудашова просто невыносимо. Картинка с «Арены-2000» переносит зрителя то ли в начало XXI века, когда ярославцы выигрывали золото Суперлиги, то ли в ещё более раннюю эпоху. В столице Татарстана с качеством трансляций дела обстоят если и лучше, то ненамного. Конечно, на поздних стадиях можно рассчитывать на визит ПТС из столицы, но разве сами клубы, считающиеся многолетними флагманами российского хоккея, не заботятся о своём имидже? В то время пока СКА стремительно движется к тому, чтобы картинка из Ледового не отличались от трансляций матчей НХЛ, ближайшие конкуренты «армейцев» топчутся на месте. И это касается не только трансляций из Казани и Ярославля, но и незаполненных трибун на домашних матчах ЦСКА. Получать кайф от плей-офф, когда команды настолько по-разному относятся к обёртке, сложно.