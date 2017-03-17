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175 лет назад 2016
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«Авангард» — «Ак Барс» — 4:1
Фото: РИА Новости
Текст: Лев Лукин

«Ястребиный» ураган. Омск задавил «Ак Барс» и вернулся в серию

«Авангард» впервые в серии открыл счёт в матче, навязал «Ак Барсу» активный, «физический» хоккей и добился важнейшей победы.
17 марта 2017, пятница. 19:15. Хоккей
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
17 марта 2017, пятница. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
4 : 1 1:0, 1:0, 2:1
Ак Барс
Казань
1:0 – Лемтюгов (Пережогин) – 12:03 (5x5), 2:0 – Бурдасов (Мартынов, Медведев) – 29:10 (5x5), 3:0 – Зубов (Григорьев, Медведев) – 41:40 (5x4), 3:1 – Секач (Свитов, Ткачёв) – 42:55 (5x4), 4:1 – Бурдасов (Соботка) – 50:08 (5x5)

«Авангард» вернулся к истокам, «Ак Барс» потерял маскота


Главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин в четвёртой игре серии основательно встряхнул состав, но уже по ходу той игры признал свою ошибку: «ястребы» со второго периода вернулись к привычным сочетаниям, что позволило им доминировать в третьем отрезке и обеспечить валидольную концовку для «Ак Барса». Перед пятой встречей в Омске Канарейкин не только отказался от экспериментов, но и вовсе вернулся к тому составу, который вышел в первой для омичей игре плей-офф против «Адмирала». Зинэтула Билялетдинов, которого результат серии не вынуждает искать новых вариантов, вновь выпустил привычный состав.

>>> Не на своём месте. Эксперимент с Медведевым погубил «Авангард»

Казанские болельщики снова добрались до сибирского города, но уже в меньшем количестве, чем это было в двух стартовых встречах. Неприятным сюрпризом для них стало отсутствие маскота «Ак Барса», который не прошёл фейс-контроль «Арены Омск». Впрочем, оказалось, что талисман казанцев виноват сам: он хотел посетить матч как обычный зритель, а по регламенту зрителям запрещено скрывать своё лицо.

«Ак Барс» устал терпеть, Лемтюгов не простил ошибку Захарчука


Начало пятой игры отличалось от стартовых матчей серии в Омске. Если тогда «Авангард» мощно шёл в атаку, а казанцы терпеливо отбивались и в первом периоде даже не помышляли об атакующих действиях, то сейчас игра началась с обоюдоострых атак. Очевидно, что обе команды вошли в серию, привыкли друг к другу, и времени на раскачку им больше не требуется. Впрочем, до поры до времени до реальных угроз воротам дело не доходило, и казалось, что стартовая активность «Авангарда» вновь останется безрезультатной. Но игра всё же смога взорваться после ошибки казанцев. Опытнейшего Степана Захарчука на выходе из своей зоны обокрал нещадно критикуемый Александр Пережогин и выдал передачу на накатывающегося Николая Лемтюгова. Любимец омских болельщиков всё исполнил блестяще.

>>> Уроки выдержки. «Ак Барс» дотерпел до второй победы в Омске

Игра сразу наполнилась эмоциями, и спустя несколько минут трибуны «Арены Омск» вновь зашлись в экстазе, но на этот раз от драки: хороший поединок провели Альберт Яруллин и Михаил Юньков. «Авангард» на волне успеха полетел добивать соперника и несколько минут буквально не выпускал казанцев из зоны, но увеличить преимущество до перерыва не сумел.

«Ак Барс» бессилен против «физики» «Авангарда»


Второй период для «Ак Барса» начался с большинства, но омичи будто не заметили этого. Активный прессинг всеми звеньями, встреча соперника на выходе из зоны: эти факторы давали «Авангарду» преимущество в движении и владении шайбой. Но «Ак Барс», впервые в серии оказавшийся в положении отыгрывающихся, взвинтил темп к середине матча. Казанцы не стесняясь лезли на пятачок Доминика Фурха и доставляли обороне «ястребов» немало проблем. Такая игра заставляла «Ак Барс» раскрываться, и «Авангард» воспользовался этим: Егор Мартынов из своей зоны сделал передачу на Антона Бурдасова, забытого казанцами на своей синей линии, а нападающий омичей сместился вглубь зоны и фирменным кистевым выстрелом поразил ближнюю девятку ворот Эмиля Гарипова.

Получив невиданное доселе преимущество, хозяева льда не стали садиться в оборону и отстаивать гандикап в две шайбы. Потрясающая физическая готовность «Авангарда», заметная по ходу всей серии, позволяла омичам и дальше владеть территориальным преимуществом, разрешая «Ак Барсу» лишь эпизодические, но весьма опасные вылазки к воротам Фурха, с которыми тот блестяще справлялся. Не помогло казанцам и численное преимущество: омичи оборонялись активно и заставили Александра Свитова сфолить на чужом пятачке и уравнять составы.

У Омска получалось всё, а казанцам не помог даже главный козырь


До третьего периода в игре было минимум удалений, но уже на старте заключительного отрезка командам удалось по разу поиграть в большинстве. И обе попытки были реализованы! Сначала Евгений Медведев вырезал очередную в этой серии блестящую передачу, а Илья Зубов обыграл Гарипова на пятачке. Казанцы, казалось, совсем поникли, но удаление Бурдасова вернуло их в игру: хоккеисты «Ак Барса» отлично поработали на пятачке, и Иржи Секач вколотил шайбу в сетку. Спустя несколько смен Григорьев выбросил шайбу за пределы площадки, но реализовать второе подряд преимущество казанцам не удалось. А вот «Авангард», у которого в этот вечер получалось практически всё, воспользовался своим шансом: Бурдасов оформил дубль, добив шайбу с пятачка.

Казалось, «Авангард» спокойно доведёт встречу до победы, но омичи сами создали себе колоссальные проблемы. Пережогин расколол Захарчука у борта и получил 5+20, а следом ещё один штраф схватил Лемтюгов. «Авангард» остался втроём против пятёрки «Ак Барса» на две полноценные минуты. Но казанцам в этот вечер не помог даже главный их козырь – отличное большинство. Омичи героически выстояли тяжелейший для них отрезок матча, дав понять гостям, что в этой серии ещё ничего не закончено. Противостояние возвращается в Казань.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Ак Барс Кубок Гагарина
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