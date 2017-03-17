«Ястребиный» ураган. Омск задавил «Ак Барс» и вернулся в серию

«Авангард» вернулся к истокам, «Ак Барс» потерял маскота

«Ак Барс» устал терпеть, Лемтюгов не простил ошибку Захарчука

«Ак Барс» бессилен против «физики» «Авангарда»

У Омска получалось всё, а казанцам не помог даже главный козырь

Главный тренер «Авангарда»в четвёртой игре серии основательно встряхнул состав, но уже по ходу той игры признал свою ошибку: «ястребы» со второго периода вернулись к привычным сочетаниям, что позволило им доминировать в третьем отрезке и обеспечить валидольную концовку для «Ак Барса». Перед пятой встречей в Омске Канарейкин не только отказался от экспериментов, но и вовсе вернулся к тому составу, который вышел в первой для омичей игре плей-офф против «Адмирала»., которого результат серии не вынуждает искать новых вариантов, вновь выпустил привычный состав.Казанские болельщики снова добрались до сибирского города, но уже в меньшем количестве, чем это было в двух стартовых встречах. Неприятным сюрпризом для них стало отсутствие маскота «Ак Барса», который не прошёл фейс-контроль «Арены Омск». Впрочем, оказалось, что талисман казанцев виноват сам: он хотел посетить матч как обычный зритель, а по регламенту зрителям запрещено скрывать своё лицо.Начало пятой игры отличалось от стартовых матчей серии в Омске. Если тогда «Авангард» мощно шёл в атаку, а казанцы терпеливо отбивались и в первом периоде даже не помышляли об атакующих действиях, то сейчас игра началась с обоюдоострых атак. Очевидно, что обе команды вошли в серию, привыкли друг к другу, и времени на раскачку им больше не требуется. Впрочем, до поры до времени до реальных угроз воротам дело не доходило, и казалось, что стартовая активность «Авангарда» вновь останется безрезультатной. Но игра всё же смога взорваться после ошибки казанцев. Опытнейшегона выходе из своей зоны обокрал нещадно критикуемыйи выдал передачу на накатывающегося. Любимец омских болельщиков всё исполнил блестяще.Игра сразу наполнилась эмоциями, и спустя несколько минут трибуны «Арены Омск» вновь зашлись в экстазе, но на этот раз от драки: хороший поединок провели. «Авангард» на волне успеха полетел добивать соперника и несколько минут буквально не выпускал казанцев из зоны, но увеличить преимущество до перерыва не сумел.Второй период для «Ак Барса» начался с большинства, но омичи будто не заметили этого. Активный прессинг всеми звеньями, встреча соперника на выходе из зоны: эти факторы давали «Авангарду» преимущество в движении и владении шайбой. Но «Ак Барс», впервые в серии оказавшийся в положении отыгрывающихся, взвинтил темп к середине матча. Казанцы не стесняясь лезли на пятачоки доставляли обороне «ястребов» немало проблем. Такая игра заставляла «Ак Барс» раскрываться, и «Авангард» воспользовался этим:из своей зоны сделал передачу на, забытого казанцами на своей синей линии, а нападающий омичей сместился вглубь зоны и фирменным кистевым выстрелом поразил ближнюю девятку воротПолучив невиданное доселе преимущество, хозяева льда не стали садиться в оборону и отстаивать гандикап в две шайбы. Потрясающая физическая готовность «Авангарда», заметная по ходу всей серии, позволяла омичам и дальше владеть территориальным преимуществом, разрешая «Ак Барсу» лишь эпизодические, но весьма опасные вылазки к воротам Фурха, с которыми тот блестяще справлялся. Не помогло казанцам и численное преимущество: омичи оборонялись активно и заставилисфолить на чужом пятачке и уравнять составы.До третьего периода в игре было минимум удалений, но уже на старте заключительного отрезка командам удалось по разу поиграть в большинстве. И обе попытки были реализованы! Сначалавырезал очередную в этой серии блестящую передачу, аобыграл Гарипова на пятачке. Казанцы, казалось, совсем поникли, но удаление Бурдасова вернуло их в игру: хоккеисты «Ак Барса» отлично поработали на пятачке, ивколотил шайбу в сетку. Спустя несколько смен Григорьев выбросил шайбу за пределы площадки, но реализовать второе подряд преимущество казанцам не удалось. А вот «Авангард», у которого в этот вечер получалось практически всё, воспользовался своим шансом: Бурдасов оформил дубль, добив шайбу с пятачка.Казалось, «Авангард» спокойно доведёт встречу до победы, но омичи сами создали себе колоссальные проблемы. Пережогин расколол Захарчука у борта и получил 5+20, а следом ещё один штраф схватил Лемтюгов. «Авангард» остался втроём против пятёрки «Ак Барса» на две полноценные минуты. Но казанцам в этот вечер не помог даже главный их козырь – отличное большинство. Омичи героически выстояли тяжелейший для них отрезок матча, дав понять гостям, что в этой серии ещё ничего не закончено. Противостояние возвращается в Казань.