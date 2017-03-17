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175 лет назад 2016
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«Авангард» — «Ак Барс» — 4:1
Фото: РИА Новости
Текст: Дарья Тубольцева

Гарипов может получить отдых, а Билялетдинов не понял омский юмор

Билялетдинов не оценил шутки журналиста, Канарейкин заверил, что сложности «Авангарда» позади, а Бурдасов рассказал, как забрасывает шайбы.
17 марта 2017, пятница. 20:30. Хоккей
«Авангард» одержал уверенную победу над «Ак Барсом» в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 (2-3 в серии).

В составе «ястребов» Антон Бурдасов оформил дубль, ещё по шайбе забросили Николай Лемтюгов и Илья Зубов. Единственный гол казанской команды на счету Иржи Секача.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
17 марта 2017, пятница. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
4 : 1 1:0, 1:0, 2:1
Ак Барс
Казань
1:0 – Лемтюгов (Пережогин) – 12:03 (5x5), 2:0 – Бурдасов (Мартынов, Медведев) – 29:10 (5x5), 3:0 – Зубов (Григорьев, Медведев) – 41:40 (5x4), 3:1 – Секач (Свитов, Ткачёв) – 42:55 (5x4), 4:1 – Бурдасов (Соботка) – 50:08 (5x5)

«Подумаем, дать ли Гарипову отдохнуть в шестом матче с «Аванградом»



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На послематчевой пресс-конференции главные тренеры были предельно лаконичны.

— Непростая игра получилась, нужно сделать выводы и готовиться к следующей. Были допущены ошибки, они повлияли на результат, — отметил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

— Зинэтула Хайдярович, с Днём святого Патрика! Что у «Ак Барса» с защитой? Пропустили сегодня четыре шайбы.
— Повторюсь: мы должны разобраться и проанализировать ошибки. А что вы вначале спросили? — решил уточнить Билялетдинов.

— С праздником вас поздравил!
— С каким? — удивился тренер.

— С Днём святого Патрика.

Зинэтула Хайдярович проигнорировал поздравление. Ирландский религиозный праздник, по всей видимости, в Казани не отмечают.

— Не думали выпустить шестого полевого при игре «пять на три» в конце встречи?
— Нет.

— Нет ли мысли дать Гарипову отдохнуть?
— Мы подумаем.

«Сложности у «Авангарда» позади»


— Мы понимали, что перед своими зрителями мы не должны проигрывать. Серия интересная, не хотим рано сезон заканчивать. Довольны сегодняшним результатом, едем в Казань. Сложности уже позади, потому что каждый матч — новый вызов, — заявил главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин.

— Будете ли менять победный состав?
— Не знаю.

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«Вратарей не изучаю, закрываю глаза и бросаю по воротам»


Нападающий «Авангарда» Антон Бурдасов, оформивший дубль в ворота «Ак Барса», прокомментировал победу своей команды.

«Характер, эмоции, желание и сплочённый коллектив помогли сегодня победить. Нужно в каждом матче забивать первыми. Не собирались специально с ребятами после третьего поражения, что говорить-то? Многие были уже в таких ситуациях. Ничего страшного в счёте в серии 1-3 нет, главное — не паниковать и что-то видоизменить в игре. Считаю, то, что мы прибавляем в третьем периоде, — следствие хорошей физической подготовки. Тренеры хорошо подвели команду.

Всегда важно, когда соперник перехватывает инициативу, сделать что-то — забить гол или заработать удаление. Первый раз за полтора года видел такую поддержку трибун, сегодня грех было проиграть. Зрители сегодня молодцы, победа — их заслуга.

У нас каждый матч ключевой, поедем в Казань с таким же настроем, какой был сегодня. Может, изменим тактику, две игры в Казани мы провалили. Посмотрим, что получится. Нашли ли мы ключ от казанской обороны? Увидим после серии. Столько игр играем с «Ак Барсом», знаем уже, как двигается соперник. С каждым матчем всё тяжелее и тяжелее становится. Я вратарей не изучаю, закрываю глаза и бросаю», — рассказал Бурдасов.

«Реализация у «Ак Барса» хромает»


Нападающий «Ак Барса» Антон Глинкин остался недоволен игрой своей команды.

«Плохо начали в первом периоде, говорили о том, что «Авангарду» терять нечего перед родными трибунами. Мы сами допускали много оплошностей в обороне, отсюда столько моментов. Потом перестроились, играли лучше, но пропустили контратаку. В третьем периоде пытались отыграться, но не получилось.

Не стал бы говорить, что следующий матч ключевой, каждый матч может перевернуть серию, настраиваемся на каждую игру. Постараемся победить перед своими болельщиками. Не получилось реализовать большое преимущество в конце игры? Да, многое не получилось, подломил нас такой счёт, старались играть до конца, но реализация хромает. Сейчас есть день передохнуть, будем готовиться к следующей игре», — заявил Глинкин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс Антон Бурдасов Антон Глинкин Зинэтула Билялетдинов Фёдор Канарейкин Кубок Гагарина
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