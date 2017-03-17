Маскота «Ак Барса» не пустили на матч, Сафронов покритиковал Знарка

Нападающий Миловзоров продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Маскота «Ак Барса» не пустили на «Арену Омск» из-за ошибки казанского клуба

«Авангард» продлил серию

Сафронов покритиковал Знарка

«Йокерит» остаётся в КХЛ на пять лет

Как стало известно «Чемпионату», форвардподпишет контракт с екатеринбургским «Автомобилистом». Днём ранее в своём «твиттере» пресс-атташе «Сибири» сообщила, что хоккеист покидает новосибирский клуб.29-летний Миловзоров в минувшем регулярном чемпионате успел сыграть за «Нефтехимик» и «Сибирь», в 33 матчах он отметился 16 (4+12) результативными баллами при показателе полезности «+6».Перед пятым матчем серии «Ак Барс» сообщил в своих социальных сетях, что «Авангард» запретил маскоту казанского клуба проход на предстоящую игру.«Наш Айсбарс не попадёт на пятый матч в Омске. Руководствуясь регламентом КХЛ, хоккейный клуб «Авангард» принял решение не пустить в арену нашего талисмана команды. Надеемся, что в лиге станет больше таких команд, которые понимают, что присутствие маскотов команд-гостей создаёт настоящий праздник на арене!» – говорится в сообщении.Оказалось, «Авангард» руководствовался тем, что талисман казанского клуба планировал посетить игру как обычный зритель, а не как актёр. Тем самым маскот «Ак Барса» попадал бы под пункт регламента КХЛ о недопустимости присутствия зрителей, скрывающих своё лицо. В этом случае «Авангарду», как организатору матча, грозил бы крупный штраф. Таким образом, инцидент возник по вине казанского клуба, неправильно оформившего своего сотрудника.«Авангард» одержал уверенную победу над «Ак Барсом» в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 (2-3 в серии).В составе «ястребов»оформил дубль, ещё по шайбе забросили. Единственный гол казанской команды на счету. В концовке встречи Пережогин толкнул на борт Захарчука и получил «5+20», двухминутное удаление заработал и Лемтюгов. Оставшись втроём, омичи так и не позволили сопернику создать что-то серьёзное у своих ворот.Генеральный директор московского «Динамо»прокомментировал поведение главного тренера СКА, не пожавшего руку после пятой игры серии плей-офф Кубка Гагарина старшему тренеру «Динамо»«Для меня это определённая вседозволенность со стороны Олега Валерьевича Знарка. Был комментарий, который не для прессы. Пускай он останется на совести Олега Валерьевича. Даже если ты победитель, ты не имеешь права вести себя высокомерно. Мы вчера были на этом матче с Александром Николаевичем Мальцевым. Даже они ругались и дрались со своим лучшим другом Валерием Харламовым, но всегда друг другу пожимали руки. А это такое высокомерие, не делающее чести тренеру такой команды, как СКА. Да ещё и тренеру сборной России», — сказал Сафронов.«Йокерит» продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге. «Клуб остаётся в КХЛ по крайней мере на следующие пять лет, всё согласовано. В следующем сезоне клубу исполняется 50 лет, подготовка к юбилею идёт полным ходом», — сказал владелец клуба«Йокерит» провёл в КХЛ три сезона. За это время финская команда прошла один кубковый раунд — в дебютном сезоне. В текущем плей-офф финны вылетели в четырёх матчах в серии с ЦСКА. Команду возглавляли