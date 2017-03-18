Невероятный Ягр! Легендарный чех превзошёл самого Горди Хоу

Ягр и Барков додавили «Рейнджерс», у чеха очередной рекорд
«Синерубашечники» на своём льду в серии буллитов проиграли «Флориде». Увы, без Павла Бучневича в составе, к нему главный тренер нью-йоркской команды Ален Виньо относится неоднозначно. Победу «пантерам» принёс точный бросок Александра Баркова, а форвард Яромир Ягр (0+2), набрав два балла за результативность, установил очередной рекорд лиги. Для 45-летнего чеха эти очки стали 268-м и 269-м в регулярных чемпионатах НХЛ, набранными после того, как ему исполнилось 40 лет. Таким образом, Ягр превзошёл по этому показателю Горди Хоу (268) и вышел на первое место в истории НХЛ. Третье место в списке занимает Теему Селянне (197 очков), четвёртое – Марк Рекки (171), пятое – Джонни Бьюсик (144). В схватке с командой из Нью-Йорка ветеран провёл на площадке 15,5 минут, заработав показатель полезности «+2». Пример для молодёжи. «Рейнджерс» уверенно входят в зону плей-офф, а вот «Пантерз» скорее всего останутся за бортом розыгрыша Кубка Стэнли.
Кросби нокаутировал «дьяволов», Малкин не сыграл из-за травмы
«Питтсбург» на домашней арене забросил шесть шайб в ворота «Дэвилз». Центрфорвард пенсильванского клуба Евгений Малкин не вышел на лёд из-за повреждения нижней части тела. Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан не вдавался в подробности, однако подтвердил, что болячка беспокоила Малкина на протяжении продолжительного времени. Но команда справилась и без одного из своих лидеров. Дубль в ворота соперника оформил капитан Сидни Кросби (2+1), забросивший вторую шайбу уже в пустую рамку, когда Кейта Кинкейда заменили на шестого полевого хоккеиста. Дубль оформил и форвард «дьяволов» Кайл Палмьери, однако его усилий не хватило, чтобы команда взяла хотя бы очко. «Нью-Джерси» весь сезон играет нестабильно и по праву занимает последнее место в Восточной конференции. Выше даже «Детройт», проваливший сезон. Ну а «Питтсбург» продолжает преследование «Вашингтона».
«Калгари» продолжает удивлять
За последние 12 матчей хоккеисты Глена Галуцена уступили всего один раз, когда не справились дома с «Бостоном». Во всех остальных встречах «огоньки» добились успеха, порой заставляя восхищаться своей игрой. Осталось только новую арену построить, так как комиссар НХЛ Гэри Беттмэн уже говорил, что арена «Скотиабанк Саддлдом», на которой играют «Флэймз», устарела и команда нуждается в новом ледовом дворце. Пока же «Калгари» принимает соперников именно на ней. В отчётный игровой день досталось «Далласу», который к середине встречи уступал со счётом 0:3. Голы Фролика (1+0), Ткачука (1+1) и Джиордано (1+2) заставляли Кари Лехтонена трижды капитулировать. Его визави Брайан Эллиотт, вернувшийся в строй после болезни, совершил 24 спасения, пропустив лишь один раз от Бретта Ритчи. «Калгари» упрочил свои позиции на Западе, а «звёзды» не радуют болельщиков.
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Гиргенсонс взял инициативу в свои руки, Нильссон совершил 39 сейвов
О травме Малкина мы написали. Теперь вынуждены констатировать, что по аналогичной причине не выходит на лёд и ещё один россиянин. Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов, не доигравший матч с «Тампой» в начале марта, по-прежнему не может помочь «клинкам». Куликова могли обменять в дедлайн, но сделки не случилось, а потому он остаётся одним из ведущих защитников коллектива Дэна Байлсмы. О плей-офф в нынешнем сезоне «Баффало» может только мечтать, однако лишний раз потрепать соперников в НХЛ никто не прочь. Оступился и «Анахайм». Гола Ракелля в первом периоде «уткам» не хватило. Райан О'Райлли перевёл игру в овертайм, а голкипер хозяев Андерс Нильссон творил чудеса, в общей сложности совершив 39 спасений. Такая игра не могла быть не вознаграждена. В итоге Нильссон выиграл дуэль у Бернье в серии буллитов. Отметим результативную попытку латвийского форварда «Баффало» Земгуса Гиргенсонса. Именно его бросок и принёс «Сэйбрз» два очка. Классно забил гол и финский защитник Расмус Ристолайнен. Наслаждайтесь!