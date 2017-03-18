Невероятный Ягр! Легендарный чех превзошёл самого Горди Хоу

Ягр и Барков додавили «Рейнджерс», у чеха очередной рекорд

Кросби нокаутировал «дьяволов», Малкин не сыграл из-за травмы

«Калгари» продолжает удивлять

Гиргенсонс взял инициативу в свои руки, Нильссон совершил 39 сейвов

«Синерубашечники» на своём льду в серии буллитов проиграли «Флориде». Увы, безв составе,к нему главный тренер нью-йоркской командыотносится неоднозначно. Победу «пантерам» принёс точный бросок, а форвард(0+2), набрав два балла за результативность, установил очередной рекорд лиги. Для 45-летнего чеха эти очки стали 268-м и 269-м в регулярных чемпионатах НХЛ, набранными после того, как ему исполнилось 40 лет. Таким образом, Ягр превзошёл по этому показателю(268) и вышел на первое место в истории НХЛ. Третье место в списке занимает(197 очков), четвёртое –(171), пятое –(144). В схватке с командой из Нью-Йорка ветеран провёл на площадке 15,5 минут, заработав показатель полезности «+2». Пример для молодёжи. «Рейнджерс» уверенно входят в зону плей-офф, а вот «Пантерз» скорее всего останутся за бортом розыгрыша Кубка Стэнли.«Питтсбург» на домашней арене забросил шесть шайб в ворота «Дэвилз». Центрфорвард пенсильванского клубане вышел на лёд из-за повреждения нижней части тела. Главный тренер «Пингвинз»не вдавался в подробности, однако подтвердил, что болячка беспокоила Малкина на протяжении продолжительного времени. Но команда справилась и без одного из своих лидеров. Дубль в ворота соперника оформил капитан(2+1), забросивший вторую шайбу уже в пустую рамку, когдазаменили на шестого полевого хоккеиста. Дубль оформил и форвард «дьяволов», однако его усилий не хватило, чтобы команда взяла хотя бы очко. «Нью-Джерси» весь сезон играет нестабильно и по праву занимает последнее место в Восточной конференции. Выше даже «Детройт», проваливший сезон. Ну а «Питтсбург» продолжает преследование «Вашингтона».За последние 12 матчей хоккеистыуступили всего один раз, когда не справились дома с «Бостоном». Во всех остальных встречах «огоньки» добились успеха, порой заставляя восхищаться своей игрой. Осталось только новую арену построить, так как комиссар НХЛуже говорил, что арена «Скотиабанк Саддлдом», на которой играют «Флэймз», устарела и команда нуждается в новом ледовом дворце. Пока же «Калгари» принимает соперников именно на ней. В отчётный игровой день досталось «Далласу», который к середине встречи уступал со счётом 0:3. Голы(1+0),(1+1) и(1+2) заставлялитрижды капитулировать. Его визави, вернувшийся в строй после болезни, совершил 24 спасения, пропустив лишь один раз от. «Калгари» упрочил свои позиции на Западе, а «звёзды» не радуют болельщиков.О травме Малкина мы написали. Теперь вынуждены констатировать, что по аналогичной причине не выходит на лёд и ещё один россиянин. Защитник «Баффало», не доигравший матч с «Тампой» в начале марта, по-прежнему не может помочь «клинкам». Куликова могли обменять в дедлайн, но сделки не случилось, а потому он остаётся одним из ведущих защитников коллектива. О плей-офф в нынешнем сезоне «Баффало» может только мечтать, однако лишний раз потрепать соперников в НХЛ никто не прочь. Оступился и «Анахайм». Голав первом периоде «уткам» не хватило.перевёл игру в овертайм, а голкипер хозяевтворил чудеса, в общей сложности совершив 39 спасений. Такая игра не могла быть не вознаграждена. В итоге Нильссон выиграл дуэль ув серии буллитов. Отметим результативную попытку латвийского форварда «Баффало». Именно его бросок и принёс «Сэйбрз» два очка. Классно забил гол и финский защитник. Наслаждайтесь!