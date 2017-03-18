Зарипов, Ковальчук и ещё 7 лучших НСА предстоящего межсезонья КХЛ

Данис Зарипов («Металлург» Мг)
Единственный представитель уже ставшей легендарной магнитогорской тройки Зарипов – Коварж – Мозякин, у которого летом заканчивается контракт с «Металлургом». Для Даниса этот сезон выдался неоднозначным: в регулярном чемпионате он оставался в тени Сергея Мозякина, который провёл рекордную «регулярку», но зато в плей-офф Зарипов показывает какую-то сумасшедшую результативность. «Магнитка» преодолела только два раунда, сыграла всего девять матчей, а Данис уже трижды оформил хет-трик и сейчас может замахнуться на снайперский рекорд плей-офф Евгения Дадонова, составляющий 15 заброшенных шайб.
Зарипову скоро исполнится 36 лет, он пятикратный чемпион страны и трёхкратный чемпион мира, у него больше всех Кубков Гагарина (4) и, возможно, совсем скоро будет ещё один. С такой богатой и успешной игровой карьерой за плечами впору задуматься о её завершении, но почему-то кажется, что Данис ещё поиграет. При этом вряд ли ему стоит менять команду: неторопливый стиль «Магнитки», при котором большую ценность имеют техничные руки, светлая голова и выбор позиции, нежели крепкие мускулы, беготня и броски с разных дистанций, идеально подходит для уже немолодого Зарипова.
Крис Ли («Металлург» Мг)
Партнёр Зарипова по звену побил все возможные рекорды для защитников в этом сезоне. Но немыслимое количество голевых передач, которые Крис раздал своим партнёрам, не всегда сочеталось с надёжной игрой в обороне. Особенно это было заметно в начале сезона, когда нападающие «Магнитки» ещё не вкатились в чемпионат и действующий обладатель Кубка Гагарина проиграл несколько встреч подряд.
Но на игру в защите первого звена «Металлурга» никто не смотрит, когда они творят в атаке. А здесь Ли незаменим: Крис прекрасно дирижирует своими партнёрами на синей линии, а также обладает весьма неплохим броском. Впрочем, с канадским защитником та же история, что и с Зариповым: трудно представить, что в своём возрасте и со своими навыками он будет полезен где-то, кроме «Магнитки». Решения Даниса и Криса этим летом могут стать судьбоносными для команды из Магнитогорска.
Василий Кошечкин («Металлург» Мг)
Ещё один важнейший игрок чемпионской «Магнитки», у которого заканчивается контракт в этом году. Габаритный голкипер по-прежнему может выступать нестабильно в регулярном чемпионате, но в играх плей-офф превращается в непробиваемую стену. Вот и в этом розыгрыше Кубка Гагарина Кошечкин уже успел проявить себя, совершив классное спасение в четвёртой игре с «Барысом», что во многом позволило «Металлургу» завершить этот раунд в минимальные сроки.
В Магнитогорске Василия подпирает молодой Илья Самсонов, поэтому вариант со сменой клуба видится перспективным как для Кошечкина, так и для «Магнитки». Голкиперу 33 года, что не так много для игрока на этой позиции, а за плечами огромный кубковый опыт. Нет сомнения, что на Кошечкина будет большой спрос летом.
Вадим Шипачёв (СКА)
В конце апреля заканчивается контракт у, возможно, лучшего в КХЛ центрального форварда с российским паспортом — Вадима Шипачёва. Воспитанник череповецкого хоккея провёл четыре отличных сезона в СКА, выиграл Кубок Гагарина и закрепился в сборной России. Нет сомнения, что Вадим созрел для переезда в НХЛ, и слухи об этом муссируются в прессе с прошлого лета.
Сейчас у Шипачёва заканчивается контракт с питерским клубом, и никакие формальности не смогут задержать его в России. Недавно появилась информация, что в услугах Вадима заинтересован новичок НХЛ «Вегас». Безусловно, это отличный шанс для российского хоккеиста закрепиться в лучшей лиге мира и стать системообразующим игроком зарождающегося клуба.
Евгений Дадонов (СКА)
Завершается контракт со СКА и у партнёра Шипачёва по звену — Евгения Дадонова. Это прирождённый снайпер, обладающий обострённым чувством гола и прекрасным умением выбирать позицию. В чемпионском для СКА сезоне-2014/15 Дадонов установил снайперский рекорд плей-офф, забросив 15 шайб, а звено Панарин – Шипачёв – Дадонов наводило ужас на соперников.
Панарин уже второй год чувствует себя прекрасно в НХЛ, а сейчас к нему, похоже, засобирались и его партнёры. У Дадонова, как и у Шипачёва, есть предложение от «Вегаса», и было бы интересно понаблюдать за игрой российской связки в новом заокеанском проекте. Правда Дадонов был задрафтован в 2007 году «Флоридой», но, думается, этот вопрос при желании можно уладить обменом прав на игрока.
Илья Ковальчук (СКА)
Один из самых звёздных игроков российского чемпионата всё-таки доработал свой контракт со СКА. Несмотря на конфликты с предыдущими тренерами «армейцев», Илья отыграл положенные четыре года в Санкт-Петербурге, завоевав в позапрошлом сезоне свой первый клубный трофей. Ковальчук в 2013 году громко ушёл из НХЛ, разорвав гигантский контракт с «Нью-Джерси» и, казалось, порвал отношения с этой лигой навсегда.
Но уже по ходу прошлого плей-офф, когда Илья по решению тренера внезапно оказался вне состава питерцев, Ковальчук грозился расторгнуть контракт со СКА и вернуться за океан. Тогда всё осталось на уровне разговоров, но сейчас, когда договор Ильи и питерской команды подходит к концу, такой вариант возможен. Сам хоккеист пока темнит насчёт своего будущего, но ясно одно: Ковальчук либо уедет за океан, либо останется в СКА. Другой российский клуб вряд ли сможет потянуть запросы талантливого, но весьма капризного игрока.
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Владимир Соботка («Авангард»)
Три года назад казалось невероятным, что Соботка отыграет за «Авангард» все положенные по контракту сезоны. Неурядицы между чешским центрфорвардом и «Сент-Луисом» должны были рано или поздно разрешиться, а омский клуб выглядел промежуточным вариантом для Соботки. Но Владимир раз за разом оставался в Омске, хотя каждое лето генеральный менеджер заокеанского клуба Даг Армстронг уверял прессу, что Соботка присоединится к его команде.
Интересно, что сейчас, когда у Соботки заканчивается контракт с «Авангардом», Армстронг, кажется, потерял к нему интерес, сказав про Владимира, что «этот корабль уплыл». Поэтому не исключён вариант, при котором Соботка останется в КХЛ. Наверняка цель сохранить талантливого чеха будет приоритетной для «Авангарда», но на него будут претендовать и другие клубы. Например, СКА, у которого заканчиваются контракты с центрфорвардами Шипачёвым и Ярно Коскирантой.
Джастин Азеведу («Ак Барс»)
Лакомым куском на трансферном рынке станет и оппонент Соботки в нынешнем плей-офф – Джастин Азеведу. После яркого годичного выступления в пражском «Льве» миниатюрный форвард перешёл в казанский «Ак Барс», где уже третий сезон держит приличную планку по набору очков. Азеведу в 2008 году был задрафтован «Кингз», но шанс поиграть в НХЛ он не получил и вряд ли грезит о возвращении за океан. Канадец португальского происхождения этим летом, помимо «Ак Барса», будет интересен тем клубам, которым нужен юркий, быстрый снайпер, умеющий к тому же выдать отличный пас.
Александр Свитов («Ак Барс»)
Каждый раз, когда у этого габаритного центрфорварда истекает срок контракта, появляются слухи о возвращении Свитова в родной Омск. Александр оставил глубокий след в душе некоторых болельщиков «Авангарда» и со многими из них сохранил отличные отношения. Но это не повод возвращаться в клуб, откуда Александр уходил не очень хорошо, а потому Свитов уже семь лет играет за пределами Омска и вполне счастлив. Впрочем, Свитову уже 34 года, и он может задуматься о завершении карьеры в родной команде.
Но пока Александр себя комфортно чувствует в Казани и сражается против «Авангарда» в плей-офф. Время задумываться о будущем для Свитова ещё не наступило.