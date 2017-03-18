Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Плющев, Бадюков и Гомоляко о плей-офф на Востоке
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Спасутся ли ЦСКА и «Авангард»? Решающие игры второго раунда плей-офф

Плющев, Бадюков и Гомоляко рассуждают о серии «Авангард» — «Ак Барс», а также оценивают целесообразность расставания «Сибири» с Артюхиным.
18 марта 2017, суббота. 12:15. Хоккей
В нашей традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — заслуженный тренер России Владимир Плющев, двукратный обладатель Кубка Гагарина и эксперт «КХЛ ТВ» Алексей Бадюков, а также чемпион России и известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко.

— «Ак Барс» провёл самый слабый матч в серии. В чём причина? Сможет ли «Авангард» вернуть серию в Омск?

Плющев: Не думаю, что «Ак Барс» провёл слабый матч. «Авангард» провёл очень сильную игру. Канарейкин в комментарии чётко сформулировал, что перед своими болельщиками надо выступать не на 100, не на 150, а на 200 процентов, что ребята и сделали.
Состав у «Авангарда» достаточно хороший, тренерский штаб опытный. Были срывы и недочёты, но команда смотрится. Она на протяжении всей серии не была «мальчиком для битья». Не надо её записывать в команды, которые создают общий фон. Она реально может бороться за самые высокие места.

Бадюков: Сложно предугадать. «Авангард» на эмоциональном подъёме провёл пятую встречу и сумел открыть счёт. Основные голы были забиты в контратаках, чего раньше «Ак Барс» не позволял делать соперникам. Хватит ли «ястребам» в Казани быстроты и мастерства, чтобы реализовывать свои моменты, вот это вопрос. Казанцы дома побегут вперёд и будут действовать активно с первых минут. Плюс нужно реализовывать большинство.
Боевая серия получается, спасибо «Авангарду» за то, что быстро не сдался. Если омичи выиграют в Казани, то психологическое преимущество будет на стороне «Авангарда». Можно говорить, что база, которую Канарейкин закладывал перед сезоном, сказывается, особенно во второй половине серии. Когда надо прибавить, «ястребы» прибавляют, даже с таким непростым соперником, как «Ак Барс».
Плющев: Не надо записывать «Авангард» в команды, которые создают общий фон. Он реально может бороться за самые высокие места.

Гомоляко: Я бы не сказал, что «Ак Барс» вчера провёл самый плохой матч. Но в моментах с первым и вторым голами были грубые ошибки. Омский «Авангард» все встречи играл прилично. Думаю, что он может побороться, тем более Канарейкин знает, как с 1-3 отыгрываться. Они попытаются сравнять счёт в Казани и победить дома, но с такой командой, как «Ак Барс», сделать это будет очень тяжело.

>>> «Ястребиный» ураган. Омск задавил «Ак Барс» и вернулся в серию

— «Авангард» и ЦСКА находятся в шаге от вылета из плей-офф. Кто из игроков обеих команд способен переломить ход серий?

Плющев: Не согласен с формулировкой, что они стоят в шаге от вылета. Это плей-офф. Мы прекрасно помним финал прошлого года, полуфинал прошлого года, когда одна команда проигрывала, но потом смогла победить в серии. Та же «Магнитка» выиграла серию у ЦСКА. СКА, уступая 0-3, победил в противостоянии. Это плей-офф, здесь от многого всё зависит. Сказать, что одна команда в шаге от вылета, а другая в шаге от входа… Я бы не стал пользоваться такими терминами И та, и другая команда в состоянии решить свои задачи, я в этом не сомневаюсь. Яркого лидера в ЦСКА, каким был Радулов, сейчас нет. Там есть командная игра, есть дух. Есть достаточно хороший настрой на все игры. Но бывает так, что матчи не складываются. То же самое можно сказать о «Локомотиве» и «Авангарде». Нельзя сказать, что у «Ак Барса» какие-то звёзды на площадке. Там тоже есть определённые командные и тактические действия, которые могут приносить успех. Достаточно ровные команды, и предсказать результат этих серий я не берусь.
Бадюков: Ребята из Омска в последнем матче доказали сами себе, что если будут реализовывать свои моменты, то будут иметь преимущество.

Бадюков: У ЦСКА на первый план должны выйти легионеры, Ничушкин и Попов как плеймейкер в большинстве. Прибавить необходимо Плэтту, Муршаку, который в серии с «Локомотивом» мало очков набирает, а Да Косте стоит похитрее играть, нужно не только бросать по воротам в большинстве.
В «Авангарде» выстрелить может любой, Соботка смотрится неплохо. Ребята из Омска в последнем матче доказали сами себе, что если будут реализовывать свои моменты, то будут иметь преимущество. «Ак Барс» понял, что может с крупным счётом проиграть. Имея преимущество «пять на три», казанцы не смогли переломить ход встречи. Они в физике уступили сопернику. У Канарейкина три боевых звена. Каждый способен вывести команду вперёд.

Гомоляко: Считаю, что ЦСКА и «Авангард» не должны ждать от какого-то одного хоккеиста. В плей-офф выигрывает команда целиком, вся команда должна собраться. А надеяться на кого-то одного… У Омска каждый может взять игру на себя, молодые ребята там хорошо играют, как и в ЦСКА.

— «Сибирь» рассталась с Евгением Артюхиным. Приглашение именитого форварда себя не оправдало?


Плющев: Я могу сказать, что если вы приглашаете игрока, значит, вы знаете, как его использовать. Если приглашают игрока, а потом говорят, что он не оправдал наши надежды, то виноват в этом не игрок, а люди, которые его приглашали. Артюхин – не игрок молодёжной команды. Стиль его известен, предвзятое отношение судей к нему тоже известно. Все боятся, что он может нанести травму, хотя Артюхин не виноват, что он такой габаритный и что от него все отскакивают. Хоккей – контактная игра, и, может быть, он иногда перегибает палку. Но если вы приглашаете игрока и потом получается, что он не оправдал ваши надежды, это говорит о непрофессиональном подходе тех людей, которые этим занимались.
Гомоляко: В некотором роде приглашение Артюхина себя оправдало, потому Евгений не только неплохой игрок, но ещё и лидер в раздевалке.

Бадюков: Не думаю, что так стоит говорить. Мы же не знаем, что творилось в команде. Мы только видели то, что происходит на льду. Артюхин в этом сезоне старался играть аккуратно, но удаления, по всей видимости, не позволили ему остаться в «Сибири». Всей «кухни» мы не знаем.

Гомоляко: В некотором роде оно себя оправдало, потому Евгений не только неплохой игрок, но ещё и лидер в раздевалке. Но у него были ошибки и удаления, которых можно было избежать. Они привели к потере очков. Наверное, руководству виднее.

>>> Фастовский: по Шалунову, Шумакову и Окулову идёт война, Артюхина в команде не будет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Локомотив ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Сибирь ХК ЦСКА Алексей Бадюков Владимир Плющев Евгений Артюхин Сергей Гомоляко
Новости. Хоккей
18 марта 2017, суббота
12:17 Пронгер: я заинтересован в том, чтобы стать генеральным менеджером
11:48 Ежов будет защищать ворота олимпийской сборной России в матче с Южной Кореей
11:34 Гомоляко: «Авангард» поборется, Канарейкин знает, как отыгрываться с 1-3
11:26 Владелец «Оттавы»: если НХЛ откажется от Олимпиады, Карлссона туда мы не пустим
11:09 Плющев: Артюхин не виноват в том, что он не оправдал надежд «Сибири»
10:49 Пашков: «Ак Барс» убедился, что нынешний Омск сильнее Уфы, и начинает нервничать
10:29 Ягр: теперь хочу обойти Горди Хоу по набранным очкам после 50 лет
10:08 Кросби, Джиордано и Ягр — лучшие игроки дня в НХЛ
09:45 Вице-президент «Тампы»: у нас не хватит денег, чтобы сохранить костяк команды
09:27 Форвард фарм-клуба «Аризоны» Каннингем перенёс ампутацию ноги
09:15 Кросби: мне повезло, что я играю с Малкиным, он может решить исход матча
07:56 «Баффало» в серии буллитов вырвал победу у «Анахайма»
07:01 Ягр вышел на 1-е место в истории НХЛ по количеству очков, набранных после 40 лет
06:41 «Калгари» обыграл «Даллас», Джиордано набрал 3 очка
05:05 «Флорида» обыграла «Рейнджерс», Барков исполнил победный буллит, у Ягра — 2 очка
04:59 Дубль Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»
01:27 Дежарден: Трямкину надо было с Маршаном сделать то же самое, что с Бенном
00:55 Лайне: ещё не решил, поеду ли в сборную Финляндии на чемпионат мира
00:38 Капитан «Тампы» Стэмкос возобновил тренировки в общей группе
17 марта 2017, пятница
23:55 Малкин: может, если будем играть вместе с Кросби ещё 10 лет, завоюем ещё 2 кубка
23:15 Головков: Аалтонена никто не знал, а он заключил трёхлетний контракт с «Торонто»
22:54 «Спутник» обыграл «Динамо» Бш, «Торпедо» одолело «Динамо» СПб в плей-офф ВХЛ
22:36 Голдобин: у «Ванкувера» сумасшедшие болельщики, мне нравится тут играть
22:20 Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен подписал контракт новичка с «Торонто»
22:15 Радулов: слухи, что я попросил у «Монреаля» контракт на 8 лет, — пальцем в небо
21:52 «Реактор» вышел во второй раунд и другие результаты матчей плей-офф МХЛ
21:21 Р. Ротенберг: хотелось бы, чтобы не было эпизодов, как у Знарка со Скопинцевым
21:06 Фастовский: по Шумакову, Шалунову и Окулову идёт война, Артюхина не будет
20:58 «Оттава» примет «Монреаль» в «Классике столетия» в честь юбилея НХЛ
20:36 Юшкевич: «Авангард» играл без страха поражения, но в Казани серия закончится
20:11 «Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Дэном Секстоном на два года
19:49 «Сарыарка» обыграла «Зауралье», «Рубин» взял верх над «СКА-Нева» в плей-офф ВХЛ
19:48 Бурдасов: с каждым матчем с «Ак Барсом» всё тяжелее играть
19:33 Глинкин: каждый матч может перевернуть серию, «АБ» постарается выиграть дома
19:20 Михайлов: у Зарипова хорошая тройка, она играет в советский хоккей
19:16 Евгений Малкин не сыграет в матче «Питтсбурга» с «Нью-Джерси» из-за травмы
19:13 Михайлов: сейчас «Локомотив» впереди, но в шестом матче ЦСКА победит
19:03 Канарейкин: «Авангард» не хотел рано заканчивать сезон, сложности уже позади
18:58 Билялетдинов: подумаем, дать ли Гарипову отдохнуть в шестом матче с «Авангардом»
18:49 Прямая трансляция пресс-конференции тренеров после матча «Авангард» — «Ак Барс»
18:31 «Авангард» уверенно обыграл «Ак Барс» и сократил отставание в серии
18:23 «Авангард» — «Ак Барс»: Пережогин получил «5+20» за толчок на борт Захарчука
18:09 Апальков: в шестом матче для «Локомотива» главное — не проиграть самому себе
17:55 Кокарев: у игроков «Динамо» претензии могут быть только к самим себе
17:30 «Авангард» — «Ак Барс»: Юньков подрался с Яруллиным
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли ЦСКА выиграть серию у «Локомотива» со счёта 2-3?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+