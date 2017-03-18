Спасутся ли ЦСКА и «Авангард»? Решающие игры второго раунда плей-офф

Плющев: Не надо записывать «Авангард» в команды, которые создают общий фон. Он реально может бороться за самые высокие места.

Бадюков: Ребята из Омска в последнем матче доказали сами себе, что если будут реализовывать свои моменты, то будут иметь преимущество.

Гомоляко: В некотором роде приглашение Артюхина себя оправдало, потому Евгений не только неплохой игрок, но ещё и лидер в раздевалке.

В нашей традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — заслуженный тренер России, двукратный обладатель Кубка Гагарина и эксперт «КХЛ ТВ», а также чемпион России и известный в прошлом нападающий: Не думаю, что «Ак Барс» провёл слабый матч. «Авангард» провёл очень сильную игру. Канарейкин в комментарии чётко сформулировал, что перед своими болельщиками надо выступать не на 100, не на 150, а на 200 процентов, что ребята и сделали.Состав у «Авангарда» достаточно хороший, тренерский штаб опытный. Были срывы и недочёты, но команда смотрится. Она на протяжении всей серии не была «мальчиком для битья». Не надо её записывать в команды, которые создают общий фон. Она реально может бороться за самые высокие места.: Сложно предугадать. «Авангард» на эмоциональном подъёме провёл пятую встречу и сумел открыть счёт. Основные голы были забиты в контратаках, чего раньше «Ак Барс» не позволял делать соперникам. Хватит ли «ястребам» в Казани быстроты и мастерства, чтобы реализовывать свои моменты, вот это вопрос. Казанцы дома побегут вперёд и будут действовать активно с первых минут. Плюс нужно реализовывать большинство.Боевая серия получается, спасибо «Авангарду» за то, что быстро не сдался. Если омичи выиграют в Казани, то психологическое преимущество будет на стороне «Авангарда». Можно говорить, что база, которую Канарейкин закладывал перед сезоном, сказывается, особенно во второй половине серии. Когда надо прибавить, «ястребы» прибавляют, даже с таким непростым соперником, как «Ак Барс».: Я бы не сказал, что «Ак Барс» вчера провёл самый плохой матч. Но в моментах с первым и вторым голами были грубые ошибки. Омский «Авангард» все встречи играл прилично. Думаю, что он может побороться, тем более Канарейкин знает, как с 1-3 отыгрываться. Они попытаются сравнять счёт в Казани и победить дома, но с такой командой, как «Ак Барс», сделать это будет очень тяжело.: Не согласен с формулировкой, что они стоят в шаге от вылета. Это плей-офф. Мы прекрасно помним финал прошлого года, полуфинал прошлого года, когда одна команда проигрывала, но потом смогла победить в серии. Та же «Магнитка» выиграла серию у ЦСКА. СКА, уступая 0-3, победил в противостоянии. Это плей-офф, здесь от многого всё зависит. Сказать, что одна команда в шаге от вылета, а другая в шаге от входа… Я бы не стал пользоваться такими терминами И та, и другая команда в состоянии решить свои задачи, я в этом не сомневаюсь. Яркого лидера в ЦСКА, каким был Радулов, сейчас нет. Там есть командная игра, есть дух. Есть достаточно хороший настрой на все игры. Но бывает так, что матчи не складываются. То же самое можно сказать о «Локомотиве» и «Авангарде». Нельзя сказать, что у «Ак Барса» какие-то звёзды на площадке. Там тоже есть определённые командные и тактические действия, которые могут приносить успех. Достаточно ровные команды, и предсказать результат этих серий я не берусь.: У ЦСКА на первый план должны выйти легионеры, Ничушкин и Попов как плеймейкер в большинстве. Прибавить необходимо Плэтту, Муршаку, который в серии с «Локомотивом» мало очков набирает, а Да Косте стоит похитрее играть, нужно не только бросать по воротам в большинстве.В «Авангарде» выстрелить может любой, Соботка смотрится неплохо. Ребята из Омска в последнем матче доказали сами себе, что если будут реализовывать свои моменты, то будут иметь преимущество. «Ак Барс» понял, что может с крупным счётом проиграть. Имея преимущество «пять на три», казанцы не смогли переломить ход встречи. Они в физике уступили сопернику. У Канарейкина три боевых звена. Каждый способен вывести команду вперёд.: Считаю, что ЦСКА и «Авангард» не должны ждать от какого-то одного хоккеиста. В плей-офф выигрывает команда целиком, вся команда должна собраться. А надеяться на кого-то одного… У Омска каждый может взять игру на себя, молодые ребята там хорошо играют, как и в ЦСКА.: Я могу сказать, что если вы приглашаете игрока, значит, вы знаете, как его использовать. Если приглашают игрока, а потом говорят, что он не оправдал наши надежды, то виноват в этом не игрок, а люди, которые его приглашали. Артюхин – не игрок молодёжной команды. Стиль его известен, предвзятое отношение судей к нему тоже известно. Все боятся, что он может нанести травму, хотя Артюхин не виноват, что он такой габаритный и что от него все отскакивают. Хоккей – контактная игра, и, может быть, он иногда перегибает палку. Но если вы приглашаете игрока и потом получается, что он не оправдал ваши надежды, это говорит о непрофессиональном подходе тех людей, которые этим занимались.: Не думаю, что так стоит говорить. Мы же не знаем, что творилось в команде. Мы только видели то, что происходит на льду. Артюхин в этом сезоне старался играть аккуратно, но удаления, по всей видимости, не позволили ему остаться в «Сибири». Всей «кухни» мы не знаем.: В некотором роде оно себя оправдало, потому Евгений не только неплохой игрок, но ещё и лидер в раздевалке. Но у него были ошибки и удаления, которых можно было избежать. Они привели к потере очков. Наверное, руководству виднее.