Когда-то Овечкин играл за ЦСКА. Обзор соцсетей

Макаров на шопинге
Игорь Макаров уже отдыхает. Вылетев в первом раунде, игроки «Салавата» отправились в отпуск. Макаров улетел в Дубай. И море, и солнце, и шопинг. А что ещё нужно для счастья?
Банные процедуры
До отлёта в тёплые края Макаров успел и в баню сходить. «С лёгким паром», — написали хоккеисту в комментариях.
Долгожданный отдых
Защитник «Йокерита» Артур Кулда решил последовать примеру Макарова и тоже улетел в Арабские Эмираты. «Наконец-то небольшой отдых после тяжелого тренировочного процесса. Вo вторник вернусь к работе», — написал Артур.
Семья СКА
Не менее серьёзно, чем игроки, к плей-офф подготовились жёны хоккеистов СКА. На домашних матчах девушки поддерживали «армейцев» в именных свитерах и с огромным плакатом на трибуне.
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Телезвезда Беспалов
Голкипер «Спартака» вынужден был ещё несколько месяцев назад завершить сезон. В больнице Никита долго не тосковал и быстро пошёл на поправку. На прошлой неделе Беспалов попробовал себя в роли эксперта на телевидении.
Дерево-футболист от Гончарова
Максим Гончаров на отдыхе о спорте не забывает. Вот только на море в хоккей не поиграешь, приходится довольствоваться футболом. «Макс, ты сейчас где-то рядом с Роналдиньо», — забавлялись подписчики в комментариях.
Самсонов в новом амплуа
С Василием Кошечкиным сложно конкурировать в воротах, поэтому Илья Самсонов решил попробовать себя в новом качестве. Бросать по воротам у Ильи получается неплохо. «Под большинство», — подметили в комментариях. «Я тоже думаю в контракте пару строчек добавить», — ответил Самсонов. Сергей Мозякин, берегись!
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Римские каникулы Падакина
Нападающий «Сочи» отправился любоваться Италией. Кажется, в Риме Павел посмотрел все достопримечательности. Колизей, фонтан Треви, Ватикан — Падакин везде успел сфотографироваться.
Голышев и Шумаков в Корее
Анатолию Голышеву и Сергею Шумакову уже не до отдыха. Хоккеисты в составе олимпийской сборной отправились в Южную Корею на товарищеские матчи. Через год здесь же пройдут Олимпийские игры. Интересно, вернутся ли в Пхёнчхан Анатолий и Сергей?
Голышев за «Урал»
Прибыв в Корею, Анатолий сразу же сел играть в приставку. Судя по всему, Голышев болеет за «Урал». Екатеринбургскому клубу стоит обратить внимание на перспективного футболиста из хоккейной команды. «Автомобилист» уже завершил сезон, а «Уралу» до мая играть.
Овечкин в форме ЦСКА
Все мы привыкли видеть юного Александра Овечкина в динамовской форме. Ретрофото в свитере ЦСКА — настоящая бомба. Оказывается, в юности Овечкин мог оказаться в «армейском» клубе и, судя по всему, даже провёл несколько игр за юношескую команду ЦСКА. В детско-юношеском хоккее была практика, что команды, попавшие на финальный этап чемпионата России, могли усилить свой состав на турнир пятёркой игроков из других клубов. «Мог перейти в ЦСКА, тогда родители сказали, что нужно идти. Мы забрали документы из «Динамо». Я пришёл в ЦСКА. Тренером был Виктор Тихонов. Он сказал: «Оставайся». И я… не смог себя заставить», — признался великий хоккеист несколько лет назад.
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