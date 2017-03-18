Тест. Чем живут сейчас бывшие легионеры КХЛ и Суперлиги?

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Принято считать, что для легионера из Северной Америки, в отличие от игрока из Европы, приезд в Россию – это шаг назад в карьерном плане. Но на практике оказалось, что всё может быть наоборот. После возвращения из России кто-то стал президентом клуба НХЛ, кто-то руководит командой АХЛ, а кто-то смог даже стать капитаном клуба главной лиги США и Канады. Мы предлагаем проверить знаете ли вы, чем сейчас живут бывший звёздные легионеры, игравшие в российской Суперлиге и КХЛ.
Если у вас не отображается тест, его можно пройти по ссылке «Тест. Бизнес-ангел и президент клуба НХЛ. Где сейчас звёздные легионеры?».