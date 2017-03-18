Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Тест. Чем живут сейчас бывшие легионеры КХЛ и Суперлиги?

Кто вкладывает деньги в проекты помощи больным, кто руководит клубом НХЛ, а кто просто живёт в своё удовольствие – пройди тест и узнай.