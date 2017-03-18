Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Фред Брэтуэйт
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Тест. Чем живут сейчас бывшие легионеры КХЛ и Суперлиги?

Кто вкладывает деньги в проекты помощи больным, кто руководит клубом НХЛ, а кто просто живёт в своё удовольствие – пройди тест и узнай.
18 марта 2017, суббота. 16:00. Хоккей
>>> Алекс Вестлунд. Страшнее всего было в челябинском такси?

Принято считать, что для легионера из Северной Америки, в отличие от игрока из Европы, приезд в Россию – это шаг назад в карьерном плане. Но на практике оказалось, что всё может быть наоборот. После возвращения из России кто-то стал президентом клуба НХЛ, кто-то руководит командой АХЛ, а кто-то смог даже стать капитаном клуба главной лиги США и Канады. Мы предлагаем проверить знаете ли вы, чем сейчас живут бывший звёздные легионеры, игравшие в российской Суперлиге и КХЛ.

Если у вас не отображается тест, его можно пройти по ссылке «Тест. Бизнес-ангел и президент клуба НХЛ. Где сейчас звёздные легионеры?».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
КХЛ
Новости. Хоккей
18 марта 2017, суббота
17:05 Голышев: Корея сыграла достойно, сборной России оправдываться не стоит
16:43 Федерация хоккея США не готова удовлетворить требования женской сборной
16:27 Браташ: не все игроки олимпийской сборной готовы играть на международном уровне
16:17 Сорокин вернулся в состав ЦСКА на шестой матч серии с «Локомотивом»
15:51 Белякова: на родной земле играть привычнее
15:13 «Аризона» сократит вместимость домашней арены из-за низкой посещаемости
14:54 Форвард «Принс Джорджа» Никита Попугаев стал первой звездой матча WHL
14:37 «Спартак» подписал новый контракт с нападающим Стоа
14:24 Сможет ли «Авангард» выиграть серию у «Ак Барса» со счёта 2-3
14:14 Олимпийская сборная России одолела Южную Корею в товарищеской игре
14:06 Читатели считают, что в финал Западной конференции выйдет «Локомотив»
13:50 ФХР рассматривает Дальний Восток и Пекин как варианты для адаптации перед ОИ
13:20 Малкин: мы близки с Кросби, он открытый и приятный парень
12:56 Барков: «Флориде» нужно не смотреть в таблицу, а просто играть в хоккей
12:45 Карлайл: «Анахайм» сегодня много бросал, но был не слишком изобретателен
12:17 Пронгер: я заинтересован в том, чтобы стать генеральным менеджером
11:48 Ежов будет защищать ворота олимпийской сборной России в матче с Южной Кореей
11:34 Гомоляко: «Авангард» поборется, Канарейкин знает, как отыгрываться с 1-3
11:26 Владелец «Оттавы»: если НХЛ откажется от Олимпиады, Карлссона туда мы не пустим
11:09 Плющев: Артюхин не виноват в том, что он не оправдал надежд «Сибири»
10:49 Пашков: «Ак Барс» убедился, что нынешний Омск сильнее Уфы, и начинает нервничать
10:29 Ягр: теперь хочу обойти Горди Хоу по набранным очкам после 50 лет
10:08 Кросби, Джиордано и Ягр — лучшие игроки дня в НХЛ
09:45 Вице-президент «Тампы»: у нас не хватит денег, чтобы сохранить костяк команды
09:27 Форвард фарм-клуба «Аризоны» Каннингем перенёс ампутацию ноги
09:15 Кросби: мне повезло, что я играю с Малкиным, он может решить исход матча
07:56 «Баффало» в серии буллитов вырвал победу у «Анахайма»
07:01 Ягр вышел на 1-е место в истории НХЛ по количеству очков, набранных после 40 лет
06:41 «Калгари» обыграл «Даллас», Джиордано набрал 3 очка
05:05 «Флорида» обыграла «Рейнджерс», Барков исполнил победный буллит, у Ягра — 2 очка
04:59 Дубль Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»
01:27 Дежарден: Трямкину надо было с Маршаном сделать то же самое, что с Бенном
00:55 Лайне: ещё не решил, поеду ли в сборную Финляндии на чемпионат мира
00:38 Капитан «Тампы» Стэмкос возобновил тренировки в общей группе
17 марта 2017, пятница
23:55 Малкин: может, если будем играть вместе с Кросби ещё 10 лет, завоюем ещё 2 кубка
23:15 Головков: Аалтонена никто не знал, а он заключил трёхлетний контракт с «Торонто»
22:54 «Спутник» обыграл «Динамо» Бш, «Торпедо» одолело «Динамо» СПб в плей-офф ВХЛ
22:36 Голдобин: у «Ванкувера» сумасшедшие болельщики, мне нравится тут играть
22:20 Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен подписал контракт новичка с «Торонто»
22:15 Радулов: слухи, что я попросил у «Монреаля» контракт на 8 лет, — пальцем в небо
21:52 «Реактор» вышел во второй раунд и другие результаты матчей плей-офф МХЛ
21:21 Р. Ротенберг: хотелось бы, чтобы не было эпизодов, как у Знарка со Скопинцевым
21:06 Фастовский: по Шумакову, Шалунову и Окулову идёт война, Артюхина не будет
20:58 «Оттава» примет «Монреаль» в «Классике столетия» в честь юбилея НХЛ
20:36 Юшкевич: «Авангард» играл без страха поражения, но в Казани серия закончится
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли "Авангард" выиграть серию у "Ак Барса" со счёта 2-3?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+