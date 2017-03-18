Голос хоккея. Умер Сергей Гимаев

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Потеря Гимаева – это потеря не только всего российского хоккея, но и отечественного спорта в целом. Это был человек из спортивной семьи. Профессионал с большой буквы и трудяга до мозга костей. Шутка ли, но Гимаев даже в свои 62 продолжал комментировать матчи и лично выходить на лёд в ветеранских турнирах. Да как он играл! Молодёжь позавидует.Известный в прошлом защитник ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР посвятил хоккею всю жизнь. За «армейцев» Гимаев начал выступать с сезона-1976/77. Закончил карьеру после сезона-1985/86 в команде СКА, так что в Северной столице Гимаева тоже хорошо знают и помнят. Всего в чемпионатах СССР хоккеист сыграл 305 матчей и забил 45 голов. Не мудрено, что по результатам спортивных достижений Гимаев получил звание заслуженного мастера спорта. К слову, будучи мальчишкой, он долгое время тренировался и в школе «Салавата Юлаева», пройдя путь от юношеской команды до взрослой. К Уфе Гимаев относился с особой теплотой. К его мнению прислушивались. Его уважали.Сергея Наильевича знали не только как хоккеиста, но и как тренера. Он любил возиться с молодыми игроками. Мог прикрикнуть, но всегда делал это с добротой и благими намерениями. Человек, любивший работу, требовал работы и от других.Широкой публике Гимаев стал известен по работе в комментаторском цехе. Его репортажи с хоккейных матчей стали классикой жанра. Голос хоккея! Многие сравнивали Гимаева с, которого аналогичным образом обожали в футболе. Сергей Наильевич никогда не лил «воду», как говорят в журналистском сообществе. Не работал абы как, для галочки. Его мнения всегда были яркими, а критика – дельной. Лучший хоккейный эксперт страны. Именно так большинство величало умершего.Некоторые клубы или руководители частенько обижались на Гимаева, когда тот рубил правду-матку. Да, специалист мог хорошенько пройтись по какой-то команде. Но полностью по делу. Мнение Гимаева было исключительно авторитетным. Шутка ли, но к нему прислушивался даже главный тренер сборной России. После некоторых матчей Олег Валерьевич мог лично подойти к Гимаеву и выслушать его мнение относительно игры. Посоветоваться, попросить помощи.Мэтр часто признавался, что сам является ранимым человеком и его легко обидеть. Слова Сергей Наильевич действительно воспринимал близко к сердцу. Он почти никогда не отказывал в интервью журналистской братии, прекрасно понимая, что ест с ней один хлеб. Но запоминал и вычитывал каждое сказанное слово. Потому что понимал: его прочтут все.Много ли людей на 63-м году жизни играет в хоккей? Кто-то в таком возрасте предпочитает лежать на диване и наблюдать за игрой по телевизору. Гимаев в свою очередь постоянно оставался верен любимой игре. Он и умер именно там, на хоккее. На боевом посту. В Туле проходил матч ветеранов, в котором принимал участие и сам Гимаев. Позднее он ушёл с игры в раздевалку, не доиграв матч до конца. Почувствовал себя неважно, стало плохо. Больше в сознание Сергей Наильевич не приходил.— О Сергее Наильевиче остались только позитивные воспоминания. Мы работали вместе, взаимодействовали по сборной. Он был человеком, который полностью отдавался работе. Мы даже вместе играли, везде Сергей Наильевич проявлял себя с наилучшей стороны. Это большая утрата для хоккея. Он вёл огромную работу на телевидении, комментировал матчи, всячески помогал. Очень жалко, что такого человека больше нет с нами. Сейчас в Корее ночь, планируем, чтобы завтра олимпийская сборная России вышла в траурных повязках, провести минуту молчания. С утра мы это обсудим с нашими корейскими коллегами. Уверен, они не будут против, — выразил слова соболезнования первый президент ФХРСоболезнования выражают и клубы. С просьбой позвонил Андрей Назаров, выразивший глубочайшие соболезнования от лица всего «Нефтехимика». Слова поддержки родственникам и родным сказали в «Сибири», московском «Динамо», ЦСКА. Везде. Никто не остался равнодушен к этому человеку с большой буквы.Буквально недавно отечественный и мировой хоккей понёс огромную утрату, попрощавшись с двукратным олимпийским чемпионом. Гимаев не выигрывал олимпийского золота, но память о нём тоже будет жить вечно. Земля вам пухом, Сергей Наильевич.«Чемпионат» присоединятся к соболезнованиям и выражает слова поддержки родственникам умершего.