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175 лет назад 2016
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Умер Сергей Гимаев
Фото: photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Голос хоккея. Умер Сергей Гимаев

В 62 года умер заслуженный тренер России и комментатор Сергей Гимаев.
18 марта 2017, суббота. 19:10. Хоккей
Потеря Гимаева – это потеря не только всего российского хоккея, но и отечественного спорта в целом. Это был человек из спортивной семьи. Профессионал с большой буквы и трудяга до мозга костей. Шутка ли, но Гимаев даже в свои 62 продолжал комментировать матчи и лично выходить на лёд в ветеранских турнирах. Да как он играл! Молодёжь позавидует.

Известный в прошлом защитник ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР посвятил хоккею всю жизнь. За «армейцев» Гимаев начал выступать с сезона-1976/77. Закончил карьеру после сезона-1985/86 в команде СКА, так что в Северной столице Гимаева тоже хорошо знают и помнят. Всего в чемпионатах СССР хоккеист сыграл 305 матчей и забил 45 голов. Не мудрено, что по результатам спортивных достижений Гимаев получил звание заслуженного мастера спорта. К слову, будучи мальчишкой, он долгое время тренировался и в школе «Салавата Юлаева», пройдя путь от юношеской команды до взрослой. К Уфе Гимаев относился с особой теплотой. К его мнению прислушивались. Его уважали.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Сергея Наильевича знали не только как хоккеиста, но и как тренера. Он любил возиться с молодыми игроками. Мог прикрикнуть, но всегда делал это с добротой и благими намерениями. Человек, любивший работу, требовал работы и от других.

Широкой публике Гимаев стал известен по работе в комментаторском цехе. Его репортажи с хоккейных матчей стали классикой жанра. Голос хоккея! Многие сравнивали Гимаева с Владимиром Маслаченко, которого аналогичным образом обожали в футболе. Сергей Наильевич никогда не лил «воду», как говорят в журналистском сообществе. Не работал абы как, для галочки. Его мнения всегда были яркими, а критика – дельной. Лучший хоккейный эксперт страны. Именно так большинство величало умершего.

Некоторые клубы или руководители частенько обижались на Гимаева, когда тот рубил правду-матку. Да, специалист мог хорошенько пройтись по какой-то команде. Но полностью по делу. Мнение Гимаева было исключительно авторитетным. Шутка ли, но к нему прислушивался даже главный тренер сборной России Олег Знарок. После некоторых матчей Олег Валерьевич мог лично подойти к Гимаеву и выслушать его мнение относительно игры. Посоветоваться, попросить помощи.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Мэтр часто признавался, что сам является ранимым человеком и его легко обидеть. Слова Сергей Наильевич действительно воспринимал близко к сердцу. Он почти никогда не отказывал в интервью журналистской братии, прекрасно понимая, что ест с ней один хлеб. Но запоминал и вычитывал каждое сказанное слово. Потому что понимал: его прочтут все.

Много ли людей на 63-м году жизни играет в хоккей? Кто-то в таком возрасте предпочитает лежать на диване и наблюдать за игрой по телевизору. Гимаев в свою очередь постоянно оставался верен любимой игре. Он и умер именно там, на хоккее. На боевом посту. В Туле проходил матч ветеранов, в котором принимал участие и сам Гимаев. Позднее он ушёл с игры в раздевалку, не доиграв матч до конца. Почувствовал себя неважно, стало плохо. Больше в сознание Сергей Наильевич не приходил.

— О Сергее Наильевиче остались только позитивные воспоминания. Мы работали вместе, взаимодействовали по сборной. Он был человеком, который полностью отдавался работе. Мы даже вместе играли, везде Сергей Наильевич проявлял себя с наилучшей стороны. Это большая утрата для хоккея. Он вёл огромную работу на телевидении, комментировал матчи, всячески помогал. Очень жалко, что такого человека больше нет с нами. Сейчас в Корее ночь, планируем, чтобы завтра олимпийская сборная России вышла в траурных повязках, провести минуту молчания. С утра мы это обсудим с нашими корейскими коллегами. Уверен, они не будут против, — выразил слова соболезнования первый президент ФХР Роман Ротенберг.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Соболезнования выражают и клубы. С просьбой позвонил Андрей Назаров, выразивший глубочайшие соболезнования от лица всего «Нефтехимика». Слова поддержки родственникам и родным сказали в «Сибири», московском «Динамо», ЦСКА. Везде. Никто не остался равнодушен к этому человеку с большой буквы.

Буквально недавно отечественный и мировой хоккей понёс огромную утрату, попрощавшись с двукратным олимпийским чемпионом Владимиром Петровым. Гимаев не выигрывал олимпийского золота, но память о нём тоже будет жить вечно. Земля вам пухом, Сергей Наильевич.

«Чемпионат» присоединятся к соболезнованиям и выражает слова поддержки родственникам умершего.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 136
Теги
Сергей Гимаев
Новости. Хоккей
18 марта 2017, суббота
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20:50 Рафиков: Панин поступил некрасиво, нужно уметь достойно проигрывать
20:49 Малкин выразил соболезнование по поводу смерти Сергея Гимаева
20:48 Апальков: хотели поддержать Судницина, а в итоге это он нам помог пройти ЦСКА
20:42 А. Медведев: уход такого человека, как Гимаев, ничем не сгладить
20:41 Квартальнов: больше всего бесят разговоры про Радулова. У ЦСКА хорошая команда
20:41 Фетисов — о смерти Гимаева: не хочется в это верить
20:40 Кудашов: победа над ЦСКА забрала много физических и моральных сил
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19:58 ЦСКА выразил соболезнование в связи со смертью Сергея Гимаева
19:57 Пашков: Гимаев достиг больших успехов на поприще экспертной работы
19:51 Бякин: Гимаев отыграл первый период, всё было нормально
19:44 Третьяк: Гимаев был голосом хоккея, к нему прислушивались больше, чем к другим
19:44 Мутко: Гимаев делал всё для поддержки хоккея в регионах
19:40 «Локомотив» обыграл ЦСКА в шестом матче и вышел в финал Запада
19:32 Шестой матч «Ак Барс» — «Авангард» начнётся с минуты молчания в память о Гимаеве
19:32 Чернышенко: Гимаев тонко понимал хоккей и способствовал его популяризации
19:23 Гуськов: Гимаев — это олицетворение эксперта хоккея. Высказывал всё, что думает
19:20 Александр Овечкин выразил соболезнование в связи со смертью Сергея Гимаева
19:05 Быков: благодаря Гимаеву люди полюбили хоккей, он был самоотверженным защитником
18:56 Олимпийская сборная России может сыграть с Южной Кореей в траурных повязках
18:45 «Локомотив» — ЦСКА: Панин заработал два удаления до конца матча
18:44 Р. Ротенберг: Гимаев — большая утрата для хоккея, мы много работали вместе
18:35 Федерация хоккея России выразила соболезнования родным и близким Сергея Гимаева
18:04 Умер заслуженный тренер России Сергей Гимаев
17:57 Жюльен: цель «Монреаля» — первое место в дивизионе
17:37 Ежов: сборная Кореи исповедует канадский стиль, бросают отовсюду
17:05 Голышев: Корея сыграла достойно, сборной России оправдываться не стоит
16:43 Федерация хоккея США не готова удовлетворить требования женской сборной
16:27 Браташ: не все игроки олимпийской сборной готовы играть на международном уровне
16:17 Сорокин вернулся в состав ЦСКА на шестой матч серии с «Локомотивом»
15:51 Белякова: на родной земле играть привычнее
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