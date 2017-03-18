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175 лет назад 2016
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Кубок Гагарина. Второй раунд, матч №6. «Локомотив» — ЦСКА – 3:1
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Илья Ермаков

Грубость Панина как агония. «Локомотив» выбил ЦСКА!

«Локомотив» нейтрализовал атаку ЦСКА, Панин заработал 52 минуты штрафа за смену, а «армейцы» показали худший результат при Квартальнове.
18 марта 2017, суббота. 20:25. Хоккей
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Пожалуй, единственная линия, которая перед серией с ЦСКА у «Локомотива» выглядела слабее, чем у соперника, – вратарская. К тому же в ходе противостояния травму получил Алексей Мурыгин, и его вынужден был заменить Александр Судницин. Тем не менее по первым пяти матчам вряд ли можно было предъявить какие-либо претензии к вратарям ярославцев. А вот «армейские» стражи ворот моментами играли ниже своих возможностей.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
18 марта 2017, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 1 1:0, 1:0, 1:1
ЦСКА
Москва
1:0 – Красковский (Коледов, Коршков) – 07:07 (5x5), 2:0 – Тальбо (Накладал, Кронвалль) – 32:25 (5x4), 3:0 – Локтионов (Накладал, Кронвалль) – 41:01 (5x4), 3:1 – Да Коста (Муршак) – 57:52 (6x4)

На шестой матч серии основным голкипером Ярославля вновь стал Судницин, а ворота напротив вышел защищать Илья Сорокин. Учитывая умение ЦСКА организовывать стартовый натиск, в работу голкиперу «Локомотива» пришлось включаться мгновенно. Ничушкин, Андронов, Киселевич и другие хоккеисты гостей кружили в зоне соперника, регулярно тревожа Судницина, но забить не удавалось. А на 8-й минуте молодёжное звено «железнодорожников» организовало контратаку и забило гол на загляденье. Егор Коршков протащил шайбу (вместе с ней и опекавшего его защитника) за ворота, не глядя отдал пас за спину на Павла Красковского, и тот в касание замкнул передачу. Сорокин, казалось бы, закрывал ближний угол, но форвард хозяев сумел его переиграть.

После этого для обеих команд ничего не изменилось: модель игры вторым номером принесла успех «Локомотиву», и их устраивал такой ход игры, а гостям нужно было бросать ещё большие силы в атаку. По итогам первого периода ЦСКА перебросал соперника — 9-5, но нужно учитывать, что ещё 10 бросков защитники ярославцев приняли на себя (против одного у «армейцев»).

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Во втором периоде вновь показательной была ориентированность «Локомотива» на оборону. В одной из атак Любушкин не сумел обработать пас из глубины зоны и тут же, не вступая в борьбу, кинулся в свою зону, что позволило предотвратить контратаку ЦСКА. Действительно, быстрых атак на ворота Судницина почти не было, а в позиционной обороне ярославцы действовали удачно. В середине периода удалился Сергей Андронов, и «армейцы» тут же поплатились за недисциплинированность. Якуб Накладал бросал по воротам, и Максим Тальбо удачно подправил шайбу на пятачке. Статистика «Локомотива» в большинстве стала более впечатляющей: 6 шайб в 21 попытке в этой серии.

В такой ситуации для ЦСКА хороши были все средства, и москвичи избрали не самый спортивный способ переломить игру. Григорий Панин за одну смену заработал два дисциплинарных штрафа до конца игры, атаковав Козуна и Тальбо. При этом Козун не смог покинуть лёд самостоятельно, а Тальбо только спустя некоторое время вернулся на скамейку. И Накладал тут же на кулаках попытался показать Панину его неправоту. Судьям понадобилось некоторое время, чтобы разобраться в эпизоде, и в результате игрок «армейцев» получил два дисциплинарных штрафа до конца игры плюс две минуты за драку с Накладалом. Всего «Локомотив» получил восемь минут большинства (первые две минуты штрафа Панина команды играли «4 на 4»).

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Реализовать преимущество после такой грубости со стороны соперника для «Локомотива» было принципиальным вдвойне, однако во втором периоде этого сделать не удалось. Впереди было ещё четыре минуты в формате «5 на 4» после перерыва. Команде Алексея Кудашова понадобилось чуть больше минуты: Локтионов опередил Киселевича на пятачке и добил шайбу в ворота Сорокина – 3:0, и призрачные шансы ЦСКА на спасение.

Как только оказались в полном составе, москвичи бросились в атаку. Дважды за несколько секунд шайбу на себя принял Владислав Гавриков, а затем удаление Жаркова разрядило ситуацию. Пожалуй, последний шанс вернуться в игру был у ЦСКА после удаления того же Гаврикова за девять минут и двадцать секунд до сирены. Реализовать его не удалось, а время неумолимо таяло. Только за две минуты до конца третьего периода ЦСКА забросил первую шайбу, в большинстве Да Коста расстрелял пустые ворота. За последние 120 секунд игры Сорокин успел из-за проблем с экипировкой смениться на Фаста, затем Сорокин снова вышел на площадку и сменился уже на шестого полевого игрока, а Кронвалль и Киселевич получили обоюдный штраф за грубость. На исход игры это уже никак не повлияло. 3:1 в матче и 4-2 в серии – «Локомотив» добавлял из матча в матч и закономерно выиграл противостояние у ЦСКА. Теперь команду Алексея Кудашова в финальной серии Запада ждёт СКА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Алексей Кудашов Григорий Панин Дмитрий Квартальнов Максим Тальбо Кубок Гагарина
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