Грубость Панина как агония. «Локомотив» выбил ЦСКА!

Пожалуй, единственная линия, которая перед серией с ЦСКА у «Локомотива» выглядела слабее, чем у соперника, – вратарская. К тому же в ходе противостояния травму получил, и его вынужден был заменить. Тем не менее по первым пяти матчам вряд ли можно было предъявить какие-либо претензии к вратарям ярославцев. А вот «армейские» стражи ворот моментами играли ниже своих возможностей.На шестой матч серии основным голкипером Ярославля вновь стал Судницин, а ворота напротив вышел защищать. Учитывая умение ЦСКА организовывать стартовый натиск, в работу голкиперу «Локомотива» пришлось включаться мгновенно. Ничушкин, Андронов, Киселевич и другие хоккеисты гостей кружили в зоне соперника, регулярно тревожа Судницина, но забить не удавалось. А на 8-й минуте молодёжное звено «железнодорожников» организовало контратаку и забило гол на загляденье.протащил шайбу (вместе с ней и опекавшего его защитника) за ворота, не глядя отдал пас за спину на, и тот в касание замкнул передачу. Сорокин, казалось бы, закрывал ближний угол, но форвард хозяев сумел его переиграть.После этого для обеих команд ничего не изменилось: модель игры вторым номером принесла успех «Локомотиву», и их устраивал такой ход игры, а гостям нужно было бросать ещё большие силы в атаку. По итогам первого периода ЦСКА перебросал соперника — 9-5, но нужно учитывать, что ещё 10 бросков защитники ярославцев приняли на себя (против одного у «армейцев»).Во втором периоде вновь показательной была ориентированность «Локомотива» на оборону. В одной из атак Любушкин не сумел обработать пас из глубины зоны и тут же, не вступая в борьбу, кинулся в свою зону, что позволило предотвратить контратаку ЦСКА. Действительно, быстрых атак на ворота Судницина почти не было, а в позиционной обороне ярославцы действовали удачно. В середине периода удалился, и «армейцы» тут же поплатились за недисциплинированность.бросал по воротам, иудачно подправил шайбу на пятачке. Статистика «Локомотива» в большинстве стала более впечатляющей: 6 шайб в 21 попытке в этой серии.В такой ситуации для ЦСКА хороши были все средства, и москвичи избрали не самый спортивный способ переломить игру.за одну смену заработал два дисциплинарных штрафа до конца игры, атаковав Козуна и Тальбо. При этом Козун не смог покинуть лёд самостоятельно, а Тальбо только спустя некоторое время вернулся на скамейку. И Накладал тут же на кулаках попытался показать Панину его неправоту. Судьям понадобилось некоторое время, чтобы разобраться в эпизоде, и в результате игрок «армейцев» получил два дисциплинарных штрафа до конца игры плюс две минуты за драку с Накладалом. Всего «Локомотив» получил восемь минут большинства (первые две минуты штрафа Панина команды играли «4 на 4»).Реализовать преимущество после такой грубости со стороны соперника для «Локомотива» было принципиальным вдвойне, однако во втором периоде этого сделать не удалось. Впереди было ещё четыре минуты в формате «5 на 4» после перерыва. Командепонадобилось чуть больше минуты: Локтионов опередил Киселевича на пятачке и добил шайбу в ворота Сорокина – 3:0, и призрачные шансы ЦСКА на спасение.Как только оказались в полном составе, москвичи бросились в атаку. Дважды за несколько секунд шайбу на себя принял, а затем удаление Жаркова разрядило ситуацию. Пожалуй, последний шанс вернуться в игру был у ЦСКА после удаления того же Гаврикова за девять минут и двадцать секунд до сирены. Реализовать его не удалось, а время неумолимо таяло. Только за две минуты до конца третьего периода ЦСКА забросил первую шайбу, в большинстве Да Коста расстрелял пустые ворота. За последние 120 секунд игры Сорокин успел из-за проблем с экипировкой смениться на Фаста, затем Сорокин снова вышел на площадку и сменился уже на шестого полевого игрока, а Кронвалль и Киселевич получили обоюдный штраф за грубость. На исход игры это уже никак не повлияло. 3:1 в матче и 4-2 в серии – «Локомотив» добавлял из матча в матч и закономерно выиграл противостояние у ЦСКА. Теперь командув финальной серии Запада ждёт СКА.